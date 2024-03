Comme à son habitude, Blizzard a partagé dans le détail ce que contient cette nouvelle mise à jour. Outre les habituels équilibrages et corrections de bugs, l'on remarque en ce sens quelques ajouts plutôt sympathiques. Voici donc ce que Zoltun Kulle a préparé dans ses forges pour le dernier patch majeur Diablo 4.

Du sang et du métal dans le dernier patch de Diablo 4

Si le lancement de Diablo IV a été un véritable carton pour Blizzard, tel n'a pas été toujours le cas pour la suite. La première saison n'a pas vraiment soulevé les foules, là où la seconde a rencontré davantage de succès. La troisième et dernière saison en date s'inscrit toutefois malheureusement dans la lignée de la première. Ce sans compter les polémiques dont il fait les frais. À ce titre, le géant américain indique en préambule des notes de patch pour la version 1.33 de Diablo 4 : « Nous avons lu vos remarques avec soin. Au fur et à mesure que nous mettrons en place des mises à jour pour améliorer votre expérience dans Sanctuaire, nous mettrons la liste ci-dessous à jour ».

Pour tenter de relancer l'intérêt autour de la Saison des Assemblages, l'équipe a pioché quelques idées du côté de la Saison du Sang. Certains pouvoirs vampiriques font ainsi leur retour. La mécanique pour les obtenir n'est toutefois pas la même, puisqu'il s'agit cette fois d'aspects légendaires à ajouter à son équipement.

La mise à jour 1.33 de Diablo 4 dans ses moindres détails

Le retour des pouvoirs vampiriques est clairement le point le plus important à retenir de cette mise à jour. Le reste s'intéresse en effet principalement à de l'équilibrage des différentes capacités de classes et des aspects légendaires/objets uniques associés. Certains boss considérés comme trop puissants ont également reçu quelques nerfs pour offrir un challenge plus équitable.

Enfin, qui dit patch dit quelques améliorations de type qualité de vie et corrections de bugs. On retiendra surtout ici l'interface du profil du personnage qui gagne en lisibilité sur le premier plan. Sur le second, un gain de puissance imprévu des objets, aspects uniques et passifs a globalement été corrigé. Si vous souhaitez connaître tous les détails de la mise à jour 1.33 pour Diablo 4 , vous trouverez ci-dessous les notes de patch dans leur intégralité, en français.

Patch notes de la version 1.33 de Diablo 4

MISES À JOUR DE JOUABILITÉ

Pouvoirs vampiriques

Note de l’équipe de développement de Diablo 4 : certains pouvoirs vampiriques spécifiques de la saison du sang sont de retour, avec quelques ajustements pour adapter leur puissance à la saison des assemblages. Ces pouvoirs seront disponibles en tant qu’aspects légendaires dans tous les niveaux de monde, que ce soit dans les royaumes éternels ou saisonniers.

Toucher maudit Coup de chance : vous avez jusqu’à 20-35 % de chances de lancer une malédiction vampirique sur vos adversaires. Les adversaires victimes de la malédiction vampirique sont également vulnérables. Les âmes stockées par la malédiction vampirique infligent 20-50 % de dégâts supplémentaires.

Métamorphose Pendant une esquive, vous vous transformez en une nuée de chauves-souris et devenez inarrêtable pendant 2,5 s. Les adversaires sur votre chemin subissent des dégâts physiques ainsi qu’une malédiction vampirique. Le temps de recharge de l’esquive est augmenté de 5-10 s.

Sang bouillonnant Lorsque vos compétences principales accablent un adversaire, vous faites apparaître 3 gouttes de sang instable. Ramassez-en une pour la faire exploser et infliger des dégâts physiques autour de vous. Toutes les 20 secondes, votre prochaine compétence accable obligatoirement.

Agitation Toutes les 5 compétences de base que vous utilisez, un de vos temps de recharge en cours est réduit de 2-4 s.

Immortalité L’affixe vous rend 0,5-2 % de vos points de vie lorsque vous lancez des compétences. Il vous rend 1 % de vos points de vie en plus si vous êtes sous 50 % de vos points de vie.

Crépuscule Infliger des dégâts à une cible avec une compétence de base vous octroie 4 % de vitesse d’attaque supplémentaire pendant 10 s, jusqu’à un maximum de 5 fois. Une fois ce seuil atteint, vous sombrez dans une rage de sang vampirique et obtenez un bonus de 40-80 % aux dégâts des compétences de base et 15 % à la vitesse de déplacement pendant 10 s.



MISES À JOUR D’ÉQUILIBRAGE DE DIABLO 4

Général

Objets uniques

Anneau du ciel sans étoiles Un bonus s’affiche désormais sur la barre lorsqu’il est activé.

Grèves de la Pénitence Dégâts portés aux adversaires glacés augmentés de 7-10 % à 12-15 %.

Tassettes de l’aube Résistance maximum augmentée de 6-10 % à 8-12 %.

Étreinte maternelle Récupération de ressources augmentée de 20-40 % à 30-50 %.



Aspects légendaires

de calme intérieur Dégâts maximum augmentés de 30 % à 40 %.

de vindicte Chances d’étourdissement augmentées de 8 % à 10 %. Dégâts portés aux adversaires étourdis augmentés de 10-20 % à 15-25 %.

de lumière stellaire Quantité de points de vie rendus nécessaire pour le gain de ressources passée de 25 % à 20 %.



Barbare

Compétences

Raclée Dégâts augmentés de 10 %. Gain de fureur augmenté de 13 à 15.

Raclée guerrière Fureur supplémentaire augmentée de 3 à 5. Fureur supplémentaire avec une arme à deux mains augmentée de 4 à 10.

Frénésie Dégâts augmentés de 10 %.

Écorchement Dégâts augmentés de 10 %. Gain de fureur augmenté de 13 à 15.

Écorchement renforcé Durée de la vulnérabilité augmentée de 2 à 3 s.

Choc terrestre stratégique Réduction du temps de recharge de la compétence ultime augmentée de 1 à 2 s.

Galvanisation stratégique Montant de fortification augmenté de 15 % à 20 %.

Appel des Anciens primordial Bonus aux dégâts augmenté de 10 % à 20 %.



Compétences passives

Fureur éternelle Gain de fureur augmenté de 7/14/21 % à 10/20/30 %.



Parangon

Glyphe d’exécution Auparavant : lorsque vous maniez une arme d’hast, vous infligez 10 %[x] de dégâts aux cibles en bonne santé et aux cibles blessées. Maintenant : lorsque vous maniez une arme d’hast, vous infligez 10 %[x] de dégâts supplémentaires.



Aspects légendaires

Aspect de défense de fer Réduction des dégâts augmentée de 18-28 % à 25-35 %.



Objets uniques

Poignes dévastatrices de Gohr Rangs de Tourbillon augmentés de 2-3 à 3-4. Dégâts augmentés de 16-26 % à 25-35 %.



Druide/Druidesse

Compétences

Pointe de terre Génération d’esprit augmentée de 13 à 16. Dégâts augmentés de 10 %.

Pointe de terre renforcée Chances d’étourdir augmentées de 10 % à 15 %.

Pointe de terre féroce Montant de fortification augmenté de 8 % à 12 % du maximum de points de vie.

Vent cisaillant Génération d’esprit augmentée de 14 à 16. Dégâts augmentés de 10 %.

Vent cisaillant indomptable Esprit supplémentaire par adversaire touché augmenté de 3 à 4.

Griffe Génération d’esprit augmentée de 12 à 15. Dégâts augmentés de 15 %.

Griffe féroce Dégâts augmentés de 30 %.

Mutilation Génération d’esprit augmentée de 17 à 20. Dégâts augmentés de 10 %.

Mutilation renforcée Montant de fortification augmenté de 3 % à 5 % du maximum de points de vie.

Mutilation indomptable Durée de renversement augmentée de 1,5 à 2 s.

Loups Dégâts passifs augmentés de 30 %. Dégâts actifs augmentés de 45 %.

Lierres empoisonnés Dégâts passifs augmentés de 30 %. Dégâts actifs augmentés de 40 %.

Corbeaux Dégâts passifs augmentés de 30 %. Dégâts actifs augmentés de 20 %.



Compétences passives

Métamorphose rapide Bonus aux dégâts augmenté de 5/10/15 % à 7/14/21 %.

Saccage bestial Bonus aux dégâts sous forme ursoïde augmenté de 30 % à 50 %.

Force ursine Bonus aux dégâts et aux dégâts d’accablement augmentés de 25 % à 30 %.

Tempête parfaite Bonus aux dégâts augmenté de 15 % à 20 %.



Aspects légendaires

d’activité sismique Auparavant : Pointe de terre projette sur une ligne des piques acérées et a désormais un temps de recharge de 2-1 s. Maintenant : Pointe de terre obtient un bonus aux dégâts de 35-50 %, projette sur une ligne des piques acérées et a désormais un temps de recharge de 2-1 s.



Objets uniques

Compagnon de l’orage Rangs de Loups augmentés de 2–3 à 3–4. Dégâts de Hurlement orageux augmentés de 180 %.



Nécromancien/Nécromancienne

Livre des morts

Guerrier squelette Dégâts augmentés de 30 %. Points de vie augmentés de 10 %.

Faucheur squelette Dégâts augmentés de 20 %. Points de vie augmentés de 10 %.

Mage de givre squelette Dégâts augmentés de 20 %. Points de vie augmentés de 10 %.

Mage de l’ombre squelette Dégâts augmentés de 20 %. Points de vie augmentés de 10 %.

Mage du sacrifice squelette Dégâts augmentés de 20 %. Points de vie augmentés de 10 %.

Golem Dégâts de l’attaque de base augmentés de 30 %. Points de vie augmentés de 20 %.



Compétences

Afflux sanguin Bonus aux dégâts par cible drainée réduit de x10 % à x5 %. Dégâts de Nova augmentés de 40 %.



Note de l’équipe de développement de Diablo 4 : ce changement a pour objectifs de réduire le coût d’opportunité d’Afflux sanguin contre un nombre réduit d’adversaires, ainsi que d’augmenter sa puissance générale même lorsque plusieurs cibles sont touchées.

Afflux sanguin surnaturel Bonus aux dégâts augmenté de [x]20 % à [x]30 %.

Section Dégâts portés augmentés de 6,5 %. Dégâts reçus augmentés de 20 %.

Section renforcée Dégâts augmentés de 40 % à 75 % des dégâts initiaux de Section.

Section paranormale Durée de la vulnérabilité augmentée de 2 à 3 s.

Chancre Dégâts à l’impact augmentés de 33,3 %. Dégâts sur la durée augmentés de 10,5 %.

Chancre paranormal Durée de l’immobilisation augmentée de 1,5 s à 2,5 s.

Chancre surnaturel Bonus aux dégâts augmenté de [x]15 % à [x]20 %.

Explosion macabre Dégâts augmentés de 21,5 %.

Explosion macabre pestiférée Bonus aux dégâts augmenté de 8 % à 10 %.

Prison d’os renforcée Auparavant : les cibles prises au piège dans Prison d’os sont vulnérables. Maintenant : les cibles prises au piège dans Prison d’os lorsqu’elle est lancée sont vulnérables pendant 8 s.

Vague de sang Dégâts augmentés de 25 %.



Compétences passives

La mort approche (auparavant appelée Portée de la Mort) Auparavant : vous infligez 4 %[x] de dégâts supplémentaires aux cibles à distance. Maintenant : octroie 4/8/12 % de vitesse de déplacement.

Armure hérissée Auparavant : octroie 0,1/0,2/0,3 épine. Maintenant : octroie 0,1/0,2/0,3 épine et 5/10/15 % d’armure supplémentaire.

Caresse de la Mort Réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité augmentée de 3/6/9 % à 4/8/12 %.

Capitaine des troupes Bonus aux dégâts augmenté de x10/20/30 % à 15/30/45 %.

Ténèbres paralysantes Auparavant : Coup de chance – vos compétences de ténèbres ont jusqu’à 15 % de chances d’étourdir les adversaires pendant 1 s. Maintenant : Coup de chance – vos compétences de ténèbres ont jusqu’à 15 % de chances d’étourdir les adversaires pendant 1/2/3 s et de leur infliger 0,2 dégât d’ombre.



Parangon

Nœud légendaire Guide de la secte Bonus aux dégâts des serviteurs par tranche de 20 % de vitesse d’attaque augmenté de 10 % à 15 %.

Glyphe physiologique Auparavant : bonus supplémentaire – vous et vos serviteurs infligez 10 %[x] de dégâts physiques supplémentaires. Maintenant : vous et vos serviteurs infligez 10 %[x] de dégâts physiques supplémentaires et vous obtenez 1 % de vitesse de déplacement pour chaque serviteur actif.



Aspects légendaires

Aspect d’os durcis La réduction des dégâts s’applique aussi au personnage-joueur en plus de ses serviteurs.

Aspect ensanglanté Dégâts des échos d’Afflux sanguin passés de 60-50 % de dégâts en moins à 10-30 % de dégâts en moins.



Sorcier/Sorcière

Compétences

Incinération Dégâts augmentés de 40 %.

Incinération renforcée Dégâts du rayon de Brûlure augmentés de 25 % à 50 %.

Incinération destructrice Montant de dégâts adverses réduits augmenté de 25 % à 30 %.

Incinération supérieure Durée de l’immobilisation augmentée de 1 s à 1,5 s.

Hydre Dégâts augmentés de 15 %.

Sphère foudroyante Dégâts augmentés de 10 %.



Compétences passives

Voile de glace Durée de la barrière augmentée de 5 % à 8 %.

Gel intense Probabilité d’obtenir un coup de chance augmentée de 3 % à 5 %.

Feu de l’âme Auparavant : après 1,5 s d’immobilité, vos compétences de pyromancie coûtent 5/10/15 % de mana en moins. Maintenant : vos compétences de pyromancie coûtent 4 % de mana en moins et infligent 2 % de dégâts supplémentaires. Ces bonus sont doublés après 2 s d’immobilité.

Avalanche Dégâts augmentés de 40 % à 45 %.

Impact électrique Dégâts augmentés de 33 %.



Parangon

Glyphe d’engelure Réduction des dégâts augmentée de 13 % à 15 %.

Glyphe d’invocation Cumuls de réduction des dégâts augmentés de 12 % à 15 %.

Glyphe de stalagmite Chances d’infliger un coup critique augmentées de 10 % à 20 %.

Glyphe d’enchantement Dégâts par tranche de 5 points d’intelligence achetés à portée augmentés de +1,3 % à +2 %, jusqu’à un maximum de +10 %.

Glyphe d’adjuration Dégâts par tranche de 5 points d’intelligence achetés à portée augmentés de +2,6 % à +3 %, jusqu’à un maximum de +15 %.

Glyphe de déchaînement Régénération de mana et dégâts augmentés de 6,7 % à 7 %.



Aspects légendaires

de protections ardentes Coût en mana réduit de 100-200 à 75-125.

des courants accablants Chances augmentées de 10-20 % à 15-30 %.



Voleur/Voleuse

Compétences

Crève-cœur Vitesse d’attaque augmentée de 20 %. Note de l’équipe de développement : réduction du nombre d’images d’interruption de 20 à 16.

Flèche puissante Vitesse d’attaque augmentée de 20 %. Note de l’équipe de développement : réduction du nombre d’images d’interruption de 20 à 16.

Rafale Dégâts augmentés de 10 %.

Rafale améliorée Auparavant : si Rafale touche une cible vulnérable, toutes les cibles qu’elle touche lors de cette utilisation deviennent vulnérables pendant 3 s. Maintenant : Rafale inflige x20 % de dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables. Si Rafale touche une cible vulnérable, toutes les cibles qu’elle touche lors de cette utilisation deviennent vulnérables pendant 3 s.

Rafale avancée Auparavant : après avoir effectué une esquive en traversant une cible, votre prochaine Rafale étourdit les cibles pendant 2,5 s. Maintenant : après avoir effectué une esquive en traversant une cible, votre prochaine Rafale inflige x30 % de dégâts supplémentaires et étourdit les cibles pendant 2,5 s.

Tir rapide Dégâts augmentés de 10 %.

Pluie de flèches Dégâts augmentés de 10 %.



Compétences passives

Précision Cumuls nécessaires pour obtenir les bonus réduits de 6 à 4.



Parangon

Glyphe d’infusion Réduction du temps de recharge augmentée de 0,5 s à 1 s.



Aspects légendaires

de cercle de lames Bonus aux dégâts augmenté de 8-15 % à 15-22 %.

de dispersion Auparavant : les flèches de Déluge ont 15-25 % de chances de se diviser en deux flèches chaque fois qu’elles ricochent. Maintenant : dégâts de flèches de Déluge qui ricochent augmentés de 40 % à 60-80 %. De plus, les flèches de Déluge ont 40-60 % de chances de se diviser en deux flèches chaque fois qu’elles ricochent.

du trancheur d’ombre Dégâts augmentés de 80-100 % des dégâts de base à 200-300 %.



Objets uniques

Corne de l’aigle Bonus aux dégâts augmenté de 20-40 % à 40-60 %.

Des yeux dans la nuit Bonus aux dégâts de Piège mortel augmenté de 30-50 % à 50-70 %.

Bague de supercherie mouvante Temps de recharge de l’invocation d’un leurre d’ombre réduit de 12 à 10 s. Dégâts de leurre d’ombre augmentés de 20 %.



Le sénéchal

Note de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous voulons que le sénéchal soit fort, mais certains de ses pouvoirs sont plus puissants que prévu. De plus, nous avons corrigé quelques interactions imprévues.

Assistance empoisonnée Assistance empoisonnée ne réapplique plus les bonus aux dégâts de l’assemblage quand elle se répand afin de correspondre aux autres pierres d’harmonie infligeant des dégâts sur la durée.

Assistance saignante Bonus aux dégâts de saignement passé de 20 % à 10 %.

Assistance brûlante Bonus aux dégâts critiques passé de 20 % à 10 %. Bonus aux dégâts critiques pour chaque rang de compétence passé de 2 % à 1 %.

Tempête Tempête n’octroie plus de durée et de dégâts supplémentaires lorsqu’elle est réappliquée ou qu’elle se répand.



INTERFACE UTILISATEUR ET EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Mises à jour du profil du personnage

Les compétences équipées par les personnages-joueurs sont désormais affichées sur leur profil.

Les emblèmes équipés sont désormais affichés dans l’en-tête du profil du personnage.

Le nom de l’ornement appliqué et le lieu où il a été obtenu sont affichés dans les info-bulles des objets transmogrifiés.

Dans la section Modifier le profil, les joueurs et joueuses peuvent sélectionner des sceaux parmi ceux obtenus durant la semaine en cours afin de les afficher sur l’en-tête de leur profil et sur leur carte sociale.

Le temps de jeu du personnage-joueur actuel est affiché au bas du profil.

Divers

Le coût de fabrication des objets ultra-uniques a été réduit à 4 étincelles sublimées (au lieu de 5).

CORRECTIONS DE BUGS DE DIABLO 4

Jouabilité

Correction d’un problème à cause duquel le sénéchal profitait doublement des compétences ayant des effets bénéfiques pour les personnages alliés (par ex. Cri de guerre des personnages barbares et Hurlement sanglant des personnages druides).

Résolution d’un problème à cause duquel le personnage profitait du double des bonus octroyés par les compétences passives de voleur/voleuse Précision et Maîtrise des armes si une attaque le faisait passer d’une arme de mêlée à une arbalète.

Correction d’un problème à cause duquel certains objets avec lesquels il est possible d’interagir lors de quêtes, tels que la réserve de Lyndon pendant la quête Dépenses facultatives, n’acceptaient pas les interactions alors que le personnage-joueur était sur une monture.

Résolution d’un problème à cause duquel la caméra ne se réinitialisait pas si le personnage-joueur mourait en affrontant l’Écho de Lilith alors que la caméra était en zoom arrière.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect de mastodonte n’appliquait pas d’armure alors que le personnage-joueur était sur une monture.

Résolution d’un problème à cause duquel l’accablement garanti octroyé par la compétence Pulvérisation renforcée des personnages druides ne s’appliquait pas immédiatement une fois les 12 cumuls acquis.

Correction d’un problème à cause duquel les chances de créer un cadavre des faucheurs squelettes des personnages nécromanciens dépendaient de Coup de chance et non d’un pourcentage établi.

Résolution d’un problème à cause duquel les Éclats d’os lancés par l’aspect d’esprit fragmenté ne se voyaient pas attribuer l’effet de vulnérabilité octroyé par l’Éclat d’os d’adepte.

Correction d’un problème à cause duquel Épines n’appliquait pas de manière consistante Coup de chance (par ex : Épines pouvait déclencher Décrépitude abjecte, mais pas Chair dépecée).

Résolution d’un problème à cause duquel le nœud de parangon légendaire Guide de la secte n’octroyait pas correctement un bonus aux dégâts selon la vitesse d’attaque des serviteurs bonus.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect « putréfié » ne générait pas de cadavres supplémentaires.

Résolution d’un problème à cause duquel les effets de parangon légendaires Destin frigide et Invocation élémentaire des personnages sorciers ne fonctionnaient pas correctement avec l’aspect des éléments.

Correction d’un problème à cause duquel la compétence passive Déferlement ardent octroyait une régénération de mana plus faible que prévu.

Résolution d’un problème à cause duquel les dégâts supplémentaires de Chausse-trappe renforcée pouvaient être appliqués plus souvent que prévu en cumulant plusieurs utilisations de Chausse-trappe sur un même adversaire.

Correction d’un problème à cause duquel Chausse-trappe renforcée infligeait moins de dégâts que prévu aux boss.

Note de l’équipe de développement de Diablo 4 : certains objets, aspects légendaires, compétences passives, bonus de parangon et compétences comportaient des bugs qui permettaient aux joueurs et joueuses d’acquérir plus de puissance que prévu en les équipant, puis en les enlevant. Nous croyons que ces interactions empiraient l’expérience de Diablo 4 de tout le monde, car elles rendaient nécessaire l’exploitation de ces bugs pour atteindre des niveaux de puissance supérieurs. Les corrections de bugs ci-dessous couvrent toutes les instances connues de ce problème.

Correction d’un problème, concernant de nombreux aspects légendaires, à cause duquel l’effet du premier aspect équipé était appliqué si un aspect doublon était équipé, au lieu de l’effet du plus puissant des aspects équipés.

Résolution d’un problème à cause duquel l’effet de Virtuosité de Vyr demeurait actif si la compétence était oubliée alors que l’aspect du mage seigneurial était équipé.

Correction d’un problème à cause duquel un pouvoir qui octroyait un bonus de statistique basé sur une autre statistique ne se réajustait pas une fois le bonus temporaire dissipé.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel le message d’ajout de contact pouvait apparaître lors de la modification du profil.

Correction d’un problème à cause duquel la description de Chausse-trappe renforcée n’incluait pas la limite de dégâts.

Divers