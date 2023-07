Diablo 4 va bientôt recevoir un nouveau patch 1.1.1 afin de corriger les ratés du précédent. On a enfin un aperçu des changements et une date ! Il était temps, beaucoup de joueurs commençaient à perdre patience.

Diablo 4 est en plein virage difficile. Le jeu de Blizzard, véritable carton, a commencé à recevoir du contenu post-lancement avec sa toute première saison. Sur le papier, ces nouveautés ont de quoi faire saliver : nouvelles quêtes, défis en tout genre, nouveaux objets et aspects à trouver… sauf qu'il y a eu comme un gros hic dès le départ. Pour lancer sa saison 1, Blizzard a en effet mis en ligne un important patch visant à modifier l'expérience à grands coups d'équilibrage, de correction et d'ajustements. Le problème, et pas des moindres, c'est que le studio s'est malheureusement raté, réveillant ainsi la colère des joueurs frustrés de voir leur personnage ainsi détruit.

La saison 1 de la discorde

Parce que c’est bien ici LE gros problème de ce dernier patch, et les quelques hotfix sortis depuis n’ont rien changé. Plusieurs classes, notamment la Sorcière et le Barbare, qui ont subis d'énormes nerfs, obligeant ainsi les joueurs à revoir entièrement leur build. Des équipements complets qui demandent parfois plusieurs dizaines d'heures de jeu pour être montés.

Si ce n’est pas grave pour certains joueurs, beaucoup ont élevé la voix, d'autant que ce n'est ici que la partie visible de l'iceberg. Blizzard a également modifié les vagues infernales ou encore les gains d'XP, et ça ne passe pas. Quelques jours plus tard, les développeurs ont fini par avouer qu'ils avaient eu la main lourde et qu'ils allaient préparer un patch... pour le patch.

C’était d’ailleurs là le sujet du dernier Feu de Camp, le stream hebdo au sujet de l’évolution de Diablo 4. Les intervenants sont revenus de long en large et en travers sur les récents problèmes rencontrés par les joueurs et les défis que doivent relever les développeurs chaque jour.

Durant le stream, une excellente nouvelle est tombée. On a enfin la date du gros patch 1.1.1 censé sauver les meubles. Blizzard vise en effet une sortie pour le 2 août, dans quelques jours donc, et promet de vrais gros changements. Si nous n'avons pas encore tous les détails en mains, les devs ont tout de même donné un aperçu de ce qui allait arriver. Soyez heureux, camarades, vous devriez pouvoir rejouer Sorcier et Barbare dans moins d'une semaine.

Adam Z. Jackson, designer des classes du jeu, affirme qu'ils ont tout fait pour rectifier le tir : « Nous voulons améliorer l'efficacité et le plaisir de jouer Sorcier et Barbare ». Et les changements devraient être nombreux.

Oui, tu pourras jouer avec tes boules de feu ne t'inquiètes pas.

De gros changements et de belles promesses pour le patch 1.1.1

Pour les deux classes principalement visées par ce patch 1.1.1, Sorcier et Barbare, on trouve des améliorations nettes des dégâts de certaines compétences, des modifications de leurs caractéristiques actives, ou encore de gros buffs et quelques ajustements pour les aspects légendaires et uniques… La totale !

Sorcier et Barbare sont clairement passés sur la table des opérations et devraient s'en sortir grands gagnants, bien que les autres classes aient elles aussi le droit à quelques retouches. Les détails ne sont que provisoires et peuvent changer d'ici la publication du patch, contentez-vous donc d'en lire les grandes lignes. D’autres changements attendus concernant notamment les Donjons Cauchemar devraient être de la partie au même titre que des équilibrages pour les Cœurs Malfaisants. On vous laisse la vidéo juste ci-dessous si vous souhaitez jeter un œil aux notes de patch provisoires.

Ce gros patch de Diablo 4 devrait donc arriver aux alentours du 2 août. Les notes de patch détaillées suivront dans la foulée. Maintenant ce que l'on attend, c'est de voir jusqu'où iront ces changements et surtout, s'ils arriveront à satisfaire les joueurs en colère. Quoi qu'il en soit, Diablo 4 devrait tout de même s'en sortir et permettre à ses millions de fans de s'amuser à Sanctuaire.