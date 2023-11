Malgré ses nombreux atouts, Diablo 4 souffre de certains problèmes, notamment une instabilité sur console et de multiples bugs associés à la Saison 2 (Saison du Sang). Un intervention de Blizzard était donc nécessaire, et c'est le patch 1.2.2 qui se charge de s'attaquer au cœur des problèmes. Que peut t-on apprendre sur cet imposant contenu de mise à jour ?

Un très gros patch pour Diablo 4

La Saison 2 a certes injecté du sang neuf dans Diablo 4, mais elle a aussi malheureusement introduit son lot de bugs. Le patch 1.2.2 a été conçu pour remédier à ces soucis, ou du moins à une grande partie d'entre eux. Face à des problèmes d'optimisation lors de certains passages du jeu, cette mise à jour se concentre également sur ces aspects techniques, bien que les détails soient encore vagues. Cette actualisation affecte l'ensemble des plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.

Anneaux Maléfiques

Ajout de cinq nouveaux Anneaux Uniques. Un pour chaque classe, basés sur les Pouvoirs Maléfiques populaires de la Saison des Maléfices.

Anneaux :

Anneau de la Furie Rouge (Barbare) : Utiliser 100 de Furie en 3 secondes rend le prochain sort Marteau des Anciens, Soulèvement ou Coup Mortel automatiquement critique, infligeant 10—30% de dégâts critiques supplémentaires. Boucle Iridescente de Tal Rasha (Sorcier) : Chaque type de dégâts élémentaires infligés augmente les dégâts de 10—15% pour 4 secondes. Volonté Inébranlable d'Airidah (Druide) : Lancer une Compétence Ultime attire les ennemis distants infligeant 0.5-1.0 dégâts Physiques, augmentés de 1% par point de Volonté. Bande Tortueuse de Duplicité (Voleur) : Lancer une Compétence de Subterfuge crée un Piège Leurre qui attire les ennemis et explose après 3 secondes, infligeant 2.0-3.0 dégâts d'Ombre. Anneau de l'Âme Sacrillège (Nécromancien) : Active automatiquement les compétences suivantes sur les cadavres environnants : Invocation de Squelette, Explosion de Cadavre et Tentacules de Cadavre.

Note du développeur : Les Anneaux Maléfiques permettent de réintégrer le contenu saisonnier populaire dans le royaume éternel.

Saison du Sang

Augmentation de la santé des Piliers de 75% à 85%.

Réduction du temps de réparation des Piliers de 3 secondes à 1 seconde.

Corrections de bugs sur Diablo 4

Saison du Sang :

Une correction d'un bug où les ennemis supplémentaires dans le combat contre le boss Lord Zir n'étaient pas étourdis lorsque Lord Zir était déséquilibré.

La correction d'un bug où Métamorphose ne déclenchait pas de bonus de vitesse de déplacement temporaire.

Correction d'un bug où le Pouvoir Vampirique d'Anticipation n'affichait pas de réduction de temps de recharge pour les compétences ultimes en ville.

Une correction d'un bug où le Pouvoir Vampirique Hectique ne réduisait pas le temps de recharge des compétences à charges.

Correction d'un bug où les quêtes saisonnières “Bataille de la Peur” et “Foi” pouvaient être terminées sans finir le Chapitre 3 du Voyage Saisonnier.

Correction d'un bug où le bouton d'amélioration des Pouvoirs Vampiriques pouvait être utilisé alors qu'aucun nouveau pouvoir n'était disponible, gaspillant 25 Sangs Puissants.

La correction d'un bug où Lord Zir ne pouvait pas réapparaître si le joueur rentrait trop vite dans l'arène du boss après avoir réapparu.

Correction d'un bug où Esquiver et les Compétences non-offensives pouvaient déclencher l'Hémomancie.

Donjons et Événements de Diablo 4 :

Correction d'un bug bloquant la progression quand un ennemi apparaissait derrière une porte verrouillée. Dans le donjon de Repos de Luban.

Correction d'un bug où les monstres pouvaient apparaître d'un emplacement de Portail Cauchemar. Après que le portail a été téléporté ou détruit.

Quêtes :

Correction de multiples instances où le marqueur de quête disparaissait lorsqu'on quittait la zone durant plusieurs quêtes.

Correction d'un bug où Prava et ses chevaliers arrêtaient de progresser dans la zone pendant la Purge de Caldeum. Si certains Élites étaient tués à distance pendant la quête “Tuer les Démons Attaquant d'En Haut”.

Jeu :

Correction d'un bug où Lilith pouvait toujours lancer des attaques de zone après sa défaite suivant la première phase dans l'Écho de Lilith.

Correction d'un bug où Angelbreath ou des Potions pouvaient apparaître aléatoirement lorsque la Bête de Glace apparaissait.

Une correction d'un bug où les suiveurs pouvaient rester coincés en allant et venant sur un parcours.

Correction d'un bug où la Vision Intérieure ne se déclenchait pas correctement contre les Mannequins d'Entraînement.

Correction d'un bug où les Serviteurs Nécromanciens et les Compagnons Druides n'attaquaient pas les Mannequins d'Entraînement.

Accessibilité :

Correction d'un bug où le Lecteur d'Écran ne lisait pas correctement les totaux de vie au-dessus de 999.

Correction d'un bug où le Lecteur d'Écran sur PS4 ne lisait pas tout le texte dans les écrans de Vendeur et de Craft.

Divers :

Correction d'un bug où les réalisations liées au buff Chosen of Hatred ne se déclenchaient pas correctement.

Diverses améliorations visuelles, de performance et de stabilité.

Tout est disponible dès maintenant, quel que soit votre support de jeu. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'arrivée de la prochaine saison, la troisième, et ainsi de suite. Sachant que le jeu est prévu pour tenir au moins 5 ans (et plus), vous avez encore de la marge.