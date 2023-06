La correction de bugs, l’équilibrage et l’amélioration globale de l’expérience sont la pierre angulaire de n’importe quel jeu service. Et on peut dire que Diablo 4 n’y manque pas. Blizzard nous l’avait bien dit, il chouchouterait son poulain dès le départ. Et même si les gros patchs n’arriveront qu’à chaque saison et mi-saison, les ajustements quant à eux seront constants. Alors que Diablo 4 n’est disponible que depuis une petite semaine, et qu'il sort à peine d'un énorme crash qui a mis les serveurs HS, un nouveau patch vient d’être déployé sur consoles et PC. C’est la huitième mise à jour depuis la sortie.

Un nouveau patch pour Diablo 4 sur consoles et PC

Un nouveau hotfix, comme l’annonce Blizzard, qui touchera une nouvelle fois aux donjons, aux boss, mais qui s'attaque également au loot cette fois-ci. Ce sont principalement ici des correctifs. Des corrections de bugs divers qui pouvaient générer des problèmes d'équilibrage ou des plantages tout simplement. Les boss, par exemple, et plus précisément le boss dit « Capstone », ont été améliorés là où ils pouvaient subitement arrêter d’attaquer le joueur lors de certaines rencontres. De même pour le boss Pinacle de niveau 100 dont le combat pouvait ne pas se dérouler normalement. Le PvP a le droit à des correctifs qui rétabliront le bon calcul des dégâts, tandis que les donjons prennent une nouvelle dose de patch. Ajustement de l’apparition des monstres élites et corrections de bugs principalement.

Enfin, et pas des moindres pour certains, ce sont les loots qui sont touchés par cette nouvelle vague de correctifs sur Diablo 4. En fait, un bug permettait jusqu’ici de ramasser de l'équipement supérieur au niveau de monde sélectionné. Comprenez par là qu’il est fort possible que vous ayez reçu une arme ou une armure puissante que vous n’auriez jamais dû avoir au niveau auquel vous étiez en train de jouer. Mais ça, c’est terminé. Blizzard vient de corriger ce bug qui agit donc comme un nerf du loot. Ca ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Bien que le glitch n’était visiblement pas exploitable volontairement, il impactait tout de même l’équilibrage à sa façon, même si on se doutait qu’il ne devait pas concerner énormément de joueurs. En tout cas maintenant, vous ne ramasserez que des objets liés au niveau de monde que vous aurez sélectionné.

Notes de patch Diablo 4 - Hotfix 8 - PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Boss Correction d'un problème où "Le Conservateur" dans le donjon Capstone disparaissait en utilisant l'une de ses capacités. Correction d'un problème où la rencontre du niveau 100 du Pinacle ne progressait pas correctement. Correction d'un problème où les boss des donjons "Capstone" ne pouvaient pas cibler le joueur pendant certaines rencontres.

PvP (JcJ) Correction d'un problème où les ajustements de dégâts en JcJ s'empilaient de manière incorrecte avec d'autres réductions de dégâts, ce qui entraînait des erreurs.

Donjons Ajustements supplémentaires des taux d'apparition des monstres Elites dans les donjons. Correction d'un problème où les membres du groupe ayant échoué dans un donjon de cauchemar se retrouvaient dans des instances séparées d'un nouveau donjon de cauchemar. Correction d'un problème où les joueurs pouvaient recevoir des récompenses de donjon Cauchemar alors que d'autres membres du groupe terminaient des donjons normaux.

Objets Correction d'un problème où certains objets tombaient dans des niveaux de monde inférieurs à ceux prévus à l'origine.

Divers Corrections et améliorations supplémentaires de la stabilité.



Pour rappel, Diablo 4 est disponible sur consoles et PC depuis le 6 juin dernier. Le jeu est un veritable carton et a littéralement explosé tous les records. De plus, vous pouvez actuellement récupérer du contenu gratuit pour le jeu en participant à une petit campagne promotionnel. Aucune condition ici, si ce n'est regarder du stream.