Un nouveau patch et un hotfix viennent d'être déployés sur Diablo 4, apportant des corrections de bugs et des améliorations de stabilité pour une meilleure expérience.

Le 8 octobre 2024, Diablo 4 a reçu une mise à jour importante avec le patch 2.0.2, accompagnée d'un correctif rapide (hotfix). Adam Fletcher, alias PezRadar, community manager du jeu, a annoncé ces améliorations sur PC et Steam. Ce patch n’apporte pas de gros changements, mais il corrige plusieurs problèmes qui gênaient certains joueurs, tout en renforçant la stabilité générale du jeu.

Patch et hotfix dans la foulée pour Diablo 4

Le patch 2.0.2 a été principalement conçu pour résoudre des crashs que certains joueurs rencontraient sur PC et Steam. Bien que les détails exacts des scénarios de crash n’aient pas été dévoilés, ces corrections sont importantes pour garantir une expérience de jeu fluide. La stabilité est cruciale, surtout dans un jeu aussi vaste que Diablo 4. Avec ce patch, vous devriez rencontrer moins de plantages et pouvoir profiter d’un gameplay plus stable.

En plus du patch, un hotfix a été publié pour régler un problème sur les consoles. Des joueurs avaient signalé qu’ils perdaient parfois l’accès au contenu "Vessel of Hatred" de façon aléatoire. Ce bug obligeait les utilisateurs à se déconnecter et à se reconnecter pour retrouver l’accès, ce qui cassait le rythme du jeu.

Le hotfix vient corriger ce bug, offrant ainsi une solution rapide. Cependant, si vous êtes toujours touché par ce problème, il existe une solution temporaire : se déconnecter et se reconnecter, ou passer sur un autre personnage avant de revenir sur celui qui est affecté.

Outre la correction du bug du "Vessel of Hatred", ce hotfix apporte également plusieurs améliorations générales de performance. Cela signifie que le jeu devrait tourner de manière plus fluide, et les problèmes de stabilité que certains joueurs ont pu rencontrer devraient être moins fréquents. Bien que ces changements ne soient pas spectaculaires, ils contribuent à une expérience plus agréable.

