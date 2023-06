Vous avez déjà torché la campagne en une petite douzaine d’heures ? Vous commencez doucement à entrer dans l’optimisation de votre personnage et de ses statistiques en farfouillant dans l’immense plateau Parangon ? Et vous vous baladiez les mains dans les poches en NM3 et NM4 ? C’est parfait, ce nouveau patch de Diablo 4 disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, vous parlera donc certainement puisqu’il augmente la difficulté dans les Niveaux de Monde élevé et réajuste plusieurs autres paramètres. Et dans le cas ou vous faisiez partie de ceux qui trichait pour récupérer de l'expérience en masse, c'est fini !

Blizzard veille sur son poulain

C’est bon, le “farming” et le “pexing” comme on dit dans le jargon, c’est derrière beaucoup de joueurs désormais. Les premiers gagnants du grand concours de Blizzard se sont fait connaître, la campagne principale est pliée pour beaucoup et les personnages commencent doucement leur ascension dans le Parangon. Un système de montée en puissance qui permet de développer le plein potentiel de son héros.

En somme, Diablo 4 semble satisfaire ses joueurs. Le jeu ne désemplit pas et accueille toujours plus de nouveaux venus sur ses serveurs sans gros couacs techniques jusqu’à présent. Il a même largement pulvérisé tous les records pour l'entreprise en devenant le jeu le plus vendu de tout les temps. Rien que ça. Doucement, les équipes de Blizzard se concentrent donc sur l’équilibrage de leur poulain. Après de premiers hotfix déployés il y a peu, c’est un nouveau patch qui vient y mettre son grain de sel.

Un nouveau patch Diablo 4 sur consoles et PC

Une fois encore, ce sont donc les hauts niveaux de difficulté qui sont touchés. On note une augmentation de la puissance des Boss dans les Niveaux de Monde 3 et 4 ainsi qu’une amélioration des dégâts du Boss Pinnacle de niveau 100. Bien que sa quantité de points vie sera un peu moindre, le challenge s’annonce corsé. Pour le reste, on note la présence d’un petit ajustement pour la classe Voleur qui agit comme un buff minime ou encore des correctifs mineurs dont on n'a pas le détail.

Mais c'est surtout la suppression de la mine d’expérience que pouvait offrir certains ennemis. Ces “nids sur pattes" qui réapparaissaient dans certaines circonstances et qui étaient tué à la chaine pour récupérer de l'expérience massivement et rapidement. Ca, c'est maintenant terminé ! Ca ne va très clairement pas plaire à tout le monde mais tant pis. Il faudra désormais jouer à Diablo 4 normalement.

Notes de patch diablo 4 pour PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Boss Augmentation de la plage de niveaux des boss mondiaux aux niveaux mondiaux 3 et 4. Augmentation du total des dégâts infligés par le boss Pinnacle de niveau 100 et réduction de sa santé totale.

Donjons D'autres ajustements ont été apportés aux taux d'apparition d'élite dans les donjons. Correction d'un problème où les joueurs se téléportaient au mauvais endroit dans plusieurs donjons lors de la transition à travers les niveaux du donjon.

Correctifs Divers Les Fly Hosts et les Fly Hosts ressuscités de l'ennemis « Masses Tremblantes » ne seront plus une source infinie d'expérience.

Changements de classe

Voleur La réduction du temps de recharge des lames torsadées avancées correspond désormais à son info-bulle.

Changements d'aspect légendaire Aspect des imprégnations instables ne bénéficie plus excessivement des effets d'amplification des dégâts.

Autres Divers correctifs de stabilité.



Notez au passage que vous pouvez toujours essayer de récupérer du contenu gratuit pour Diablo 4 simplement en vous rendant sur Twitch.