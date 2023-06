Diablo 4 vient de recevoir une nouvelle petite mise à jour (1.0.2) sur consoles et PC. La difficulté du jeu ainsi que les classes Sorcier et Voleur sont principalement concernés par ces changements. Les premiers d’une longue série à venir assurément.

Blizzard avait bien dit qu’il serait au petit soin avec Diablo 4. Même si le studio a affirmé que les principaux patchs ne sortaient qu’à chaque saison, les hotfix seront quant à eux déployés dès que possible. Ces petites mises à jour visent généralement à ajuster deux ou trois choses tout au plus. Diablo 4 en a reçu deux pas plus tard qu’hier pour modifier sa difficulté et retouché à deux des cinq classes disponibles. Un peu d’équilibrage en somme, mais rien en ce qui concerne le gros bug de licence sur PS5 qui empêche littéralement les joueurs de jouer.

Le patch (hotfix) 1.0.2 de Diablo 4 déployé dès le lancement le 2 juin, s’attaque donc aux classes Sorcier et Voleur. De petites modifications qui agiront certainement comme des nerfs aux yeux de certains. Le Bouclier de Flammes du Sorcier avait par exemple, pouvait être équipé dans un emplacement de sorts et être utilisé immédiatement, tandis que le pouvoir Vue Interieure du Voleur, avait fait passer quelques temps de récupération à la trappe.

Diablo 4 patch (hotfix) 1.0.2 sur consoles et PC

Le hotfix corrige donc tout ça et vient également augmenter les points de vie des ennemis dans les difficultés de monde supérieures. Ca ne sera certainement pas « game changer » comme on dit, mais la difficulté des combats sera forcément réhaussée un tantinet et l'équilibrage quelque peu impacté également. Un mal ? Pas vraiment.

Le tout a été déployé dans le silence le plus total puisque les correctifs ont été faits directement sur les serveurs en toute transparence, sans entraver les joueurs. Pour finir, d’autres correctifs mineurs ont été déployés. On vous met la liste complète des notes de patch juste dessous.

Notes de patch

Changements de gameplay

Réduction du taux d'obtention de la recette d'Elixir d'Evasion de la Mort une fois qu'elle a déjà été apprise.

Corrections de bugs

Correction d'un problème avec les objets héritant du statut indésirable des gemmes qui y étaient insérées.

Correction d'un problème à cause duquel les Sorciers pouvaient se téléporter sous terre dans le Passage du Serpent.

Divers correctifs de stabilité et de plantage.

Spécialisation de la classe Sorcier

Enchantement de bouclier de flammes Lorsque Flame Shield est initialement équipé dans un emplacement d'enchantement, il est placé en plein temps de recharge.



Spécialisation de classe Rogue

Vue intérieure Après l'expiration de l'énergie illimitée de Vue Interieure, il y aura maintenant un délai de 4 secondes avant qu'un autre ennemi ne soit marqué.



Objets

Réduction du temps de recharge des compétences de cri Cet affixe n'apparaîtra plus sur les objets.



Divers

Les valeurs de santé des monstres ont été augmentées dans les niveaux mondiaux supérieurs.

Pour rappel, Diablo 4 sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One le 6 juin prochain. Vous pouvez toutefois jouer dès maintenant en accès anticipé si vous succombez pour l'une des deux grosses éditions du jeu disponibles sur toutes les plateformes également.