Une nouvelle mise à jour Diablo 4 est en ligne et vous n'allez pas vouloir la rater. Un changement important permet d'être encore plus puissant, mais ça ne va pas durer éternellement.

Diablo 4 tente de répondre à toutes les demandes et attentes des joueurs avec plus ou moins de réactivité. Parmi la communauté, il y en aura toujours certains plus pressés que d'autres, mais au moins, ça avance. Et justement, un nouveau patch est disponible depuis peu et devrait satisfaire toutes celles et ceux qui recherchent de l'équipement puissant, mais parfois trop rare. Des changements au niveau d'un pouvoir et d'une compétence ont également été apportés, avec un correctif pour se débarrasser de soucis de performance et de stabilité gênants.

Une nouvelle mise à jour avec une surprise

Diablo 4 offre actuellement des contenus gratuits à ne plus savoir qu'en faire. Jusqu'au 26 décembre, Blizzard délivre gratuitement une armure et un trophée Dragoon's Path pour tout le monde. Pour les membres Prime Gaming, il est possible d'obtenir la Monture du pack Le Fardeau de la mort jusqu'au 18 janvier 2024. Voilà pour le petit rappel, mais on est là pour la nouvelle mise à jour 1.2.3a. Un cinquième hotfix qui double le taux de drop des objets uniques vraiment rares de façon temporaire.

De plus, le pouvoir Métamorphose évolue et la compétence Décharge électrique ne devrait plus entraîner de gros problèmes en jouant. Voici les nouveautés du patch de Diablo 4.

Notes de patch 1.2.3a Diablo 4 - hotfix 5