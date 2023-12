La nouvelle mise à jour de Diablo 4 est arrivée. Le gros patch 1.2.3 du jeu apporte des nouveautés demandées et plein de changements et de corrections de bugs.

Diablo 4 a connu une période difficile après le lancement de la saison 1. Blizzard n’a eu ensuite de cesse d'améliorer le jeu en se basant sur les retours de la communauté afin de la reconquérir. Un objectif en grande partie réussit selon la tête pensante de la licence, Rod Ferguson. La saison 3 arrivera dans quelques semaines, mais pas question de laisser les plus fidèles aventuriers sur le carreau en attendant. En ce mardi 5 décembre 2023, une nouvelle mise à jour majeure de Diablo 4 a été déployée et elle ajoute un événement plein de défis, mais aussi des bonus pour tout le monde.

Nouvelle mise à jour pour Diablo 4

Diablo 4 passe en version 1.2.3. Une mise à jour placée sous le signe de l'abattoir de Zir, un nouveau challenge endgame qui s’annonce particulièrement retors. Dans ce donjon, les joueurs devront éliminer des hordes d’ennemis pour invoquer les fidèles traqueurs de sang et les anéantir en 10 minutes chrono. Chaque réussite mène à un nouvel étage où la difficulté ne cesse d’augmenter. Ce sera le défi le plus dur de la saison 2 de Diablo 4, mais les victorieux seront gratifiés d’un nouveau glyphe unique (larmes de sang) ô combien puissant et utile pour progresser dans ce donjon.

En parlant de progression justement, Blizzard va filer un petit coup de pouce en buffant l’expérience pour les glyphes. De quoi encourager les joueurs à aller toujours plus loin. Au rayon des nouveautés demandées, la liste complète des affixes possibles peut désormais être affichée dans le menu Enchantement, grâce à un bouton dédié. Voici sans plus attendre toutes les nouveautés et les changements introduits avec le patch 1.2.3 de Diablo 4.

Patch notes de la version 1.2.3 de Diablo 4

Mises à jour de jouabilité

À partir du 5 décembre, affrontez d’innombrables sbires de Zir et entamez une course contre la montre dans un nouveau donjon culminant de haut niveau, l’abattoir de Zir.

La liste complète des affixes possibles peut maintenant être affichée dans le menu Enchantement en utilisant le nouveau bouton Voir les affixes possibles.

L’expérience liée aux glyphes obtenue dans la plupart des niveaux de Cauchemar a été augmentée. Niveaux 1 à 17 : aucun changement. Une fois au niveau 30 : passe de 66 à 79. Une fois au niveau 50 : passe de 106 à 139. Au niveau 75 : passe de 156 à 239. Une fois au niveau 100 : passe de 206 à 339.



Note de l’équipe de développement : en analysant les données de jeu et les commentaires des joueurs et joueuses, nous avons compris que les niveaux de Cauchemar supérieurs étaient moins intéressants à affronter que prévu et que de nombreuses personnes s’arrêtaient une fois le niveau 50 atteint. En augmentant l’expérience liée aux glyphes octroyée dans les niveaux plus élevés, nous voulions encourager les joueurs et joueuses à rehausser leurs configurations pour qu’atteindre le niveau 100 soit une expérience encore plus enrichissante. Nous surveillerons l’impact de cette modification de l’expérience sur les joueurs et joueuses et nous vous encourageons à nous envoyer tous vos commentaires concernant ce système.

Prise en charge de la technologie NVIDIA Reflex. Veuillez vous rendre dans les paramètres du jeu pour activer cette fonctionnalité.

Corrections de bugs de Diablo 4

Accessibilité

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran n’annonçait pas les pactes nécessaires pour les pouvoirs vampiriques.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran ne fonctionnait pas correctement avec le Steam Deck.

Donjons

Correction d’un problème à cause duquel la boîte mécanique ne réapparaissait pas si le personnage-joueur était tué par la boss au bastion de la Foi.

Correction d’un problème touchant le donjon du temple des Déchus, à cause duquel l’objectif indiquant de détruire l’idole du temple des Déchus ne pouvait être accompli si l’idole était détruite instantanément.

Résolution d’un problème à cause duquel les affaiblissements infligés par le temple des Déchus pouvaient être évités en quittant le donjon et en y entrant de nouveau.

Correction d’un problème à cause duquel les adversaires générés par Seule personne survivante pouvaient apparaître derrière des portes verrouillées dans l’ossuaire sacré, ce qui rendait la maîtrise de l’évènement impossible.

Correction d’un problème à cause duquel les donjons du Cauchemar n’étaient pas réinitialisés correctement si toutes les réanimations étaient utilisées en mode coop local.

Résolution d’un problème à cause duquel les monstres porteurs d’animus possédant l’affixe Invocateur créaient des adversaires porteurs eux aussi d’animus.

Correction d’un problème à cause duquel les dégâts des affixes de dégâts élémentaires bonus des donjons du Cauchemar étaient trop faibles ou trop élevés pour leur niveau respectif.

Jouabilité

Correction d’un problème à cause duquel certaines attaques de l’écho de Lilith ne s’activaient pas correctement après la mort du membre du groupe ayant activé la rencontre.

Correction d’un problème à cause duquel le timing de la première utilisation de Mort plongée par l’écho de Lilith était irrégulier et son indicateur de projectile en approche ne s’affichait pas.

Résolution d’un problème à cause duquel les objets Engeleurs et Étreinte maternelle obtenus sur l’écho de Varshan du Tourment au niveau de monde IV pouvaient être sacrés plutôt qu’ancestraux.

Correction d’un problème à cause duquel des gemmes pouvaient encore être obtenues de certaines sources, comme le coffre d’Avarice et les caches des Murmures, à la place des fragments de gemme.

Correction d’un problème à cause duquel Morsure rabique, si lancée par des compagnons lycanthropes possédant l’aspect légendaire de l’alpha, pouvait manquer.

Résolution d’un problème à cause duquel les druides et druidesses fonçaient sans cesse dans un mur après avoir utilisé Piétinement pour se rapprocher de lui.

Correction d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor devenaient parfois invincibles puis s’enfuyaient si un joueur ou une joueuse enfourchait sa monture ou en descendait à proximité. (Les gobelins au trésor n’en peuvent plus que vous les tourmentiez, nomade.)

Saison du sang de Diablo 4

Correction d’un problème à cause duquel les moissonneurs de sang pouvaient disparaître peu de temps après leur apparition.

Résolution d’un problème à cause duquel l’adversaire Norvaic pouvait apparaître à répétition dans certaines situations en mode coop.

Résolution d’un problème à cause duquel les graines de la Haine extraites en étant l’émissaire de la Haine n’étaient pas comptées dans la progression d’un objectif de périple saisonnier.

Correction d’un problème à cause duquel le sang tout-puissant obtenu sur les puits de sang était inaccessible.

Note de l’équipe de développement : un correctif précédent a permis aux joueurs et joueuses de s’avancer dans les puits de sang pour aller récolter du sang tout-puissant. Cette modification annule la possibilité de marcher dans les puits de sang. En échange, le sang tout-puissant n’apparaîtra plus au centre des puits, ce qui le rendra plus facile à récolter.

Correction d’un problème à cause duquel Duriel n’apparaissait pas si le joueur ou la joueuse entrait de nouveau dans l’arène du boss après avoir réapparu.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel les cartes transparentes de la vague infernale et de la moisson de sang ne s’affichaient pas correctement en entrant dans une région dissimulée par le brouillard de guerre.

Résolution d’un problème à cause duquel l’info-bulle affichée en posant son curseur sur certains objets pouvait clignoter.

Correction d’un problème à cause duquel le texte décrivant le processus pour déverrouiller les montures n’était pas correct pour les personnes ayant choisi de passer la campagne.

Note de l’équipe de développement : les joueurs et joueuses qui ont choisi de faire la campagne, mais qui n’ont pas encore déverrouillé les montures doivent terminer la quête Faveur de Donan pour ce faire. Si vous passez la campagne, vous devez atteindre le niveau 25 pour les déverrouiller. L’info-bulle précédente ne mentionnait que la quête, ce qui ne s’applique pas aux personnes qui passent la campagne.

Correction d’un problème à cause duquel un périple saisonnier ouvert à partir d’un aspect saisonnier n’était pas au bon chapitre.

La navigation du coffre saisonnier sera maintenant plus stable avec une manette.

Divers