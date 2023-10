Le 17 octobre dernier, Blizzard lançait, non sans quelques couacs, la saison 2 de Diablo 4. Un événement particulièrement attendu au tournant par la communauté, la saison précédente ayant terni la réputation du jeu en raison de décisions douteuses et de soucis d’équilibrage. L’éditeur a retenu la leçon, et malgré un petit retard au démarrage, tout semble se passer pour le mieux. L’équipe ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers et la prochaine mise à jour de Diablo 4 arrivera dès demain, le mardi 31 octobre. Ce sera encore une fois un patch assez conséquent, avec quelques ajouts bienvenus, dont une fonctionnalité particulièrement réclamée.

Des nouveautés arrivent dans Diablo 4

La saison 2 de Diablo 4 bat actuellement son plein. Adieu les monstres malfaisants, place aux vampires. Nouveaux boss à farmer, équipements uniques, éléments de gameplay inédits, amélioration du loot, réorganisation de l’inventaire, Blizzard n’y est pas allé de main morte pour reconquérir les joueurs perdus. Un pari plutôt réussi et les équipes ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, en atteste le patch 1.2.1 du jeu. Désireux de prendre en compte les retours de la communauté, les développeurs vont ainsi ajouter une fonctionnalité réclamée depuis le lancement : un bouton pour respect totalement les plateaux de parangon. Ils expliquent que de nombreux joueurs travaillaient régulièrement la totalité ou une portion importante de leurs points. Ce bouton a donc été pensé pour leur changer la vie, d’autant que les gains grâce aux murmures de la saison du sang ont été augmentés.

Autre nouveauté notable de patch 1.2.1 de Diablo 4 : l’ajout d’un mannequin d'entraînement. Niché dans une salle souterraine à Kyovashad, cet ennemi inanimé et invincible permettra aux joueuses et aux joueurs de se perfectionner. Ils pourront en outre choisir le nombre de mannequins et la difficulté pour chacun ‘normale, élite ou boss). Notez par ailleurs que cette nouvelle salle d’entraînement contient également un coffre. Côté ajustements, les puits du sang permettront d’obtenir davantage de paquets de sang tout-puissant, tandis que les pouvoirs vampiriques profiteront de quelques améliorations de l’IU pour qu’ils soient plus clairs. Pour rappel, la mise à jour 1.2.1 de Diablo 4 sera disponible ce 31 octobre, en voici le contenu complet :

Patch notes de la version 1.2.1 de Diablo 4

Plateau de parangon

Ajout d’un bouton Tout rembourser aux plateaux de parangon.

Note de l’équipe de développement : les joueurs et joueuses ont indiqué qu’il leur arrivait souvent de retravailler la totalité ou la majeure partie de leurs points de parangon. Nous avons ajouté ce bouton pour faciliter les changements de compétence importants, et avons augmenté les gains d’or grâce aux murmures de la saison du sang.

Mannequin d’entraînement

Les joueurs et joueuses peuvent se mesurer à un nouvel ennemi inanimé et invincible : le mannequin d’entraînement ! Le mannequin se trouve dans une salle souterraine dont l’entrée se trouve à Kyovashad. La salle d’entraînement contient un coffre et le mannequin d’entraînement. Les joueurs et joueuses peuvent décider d’attaquer un seul mannequin d’entraînement ou un petit groupe de mannequins, et peuvent choisir la difficulté normale, élite ou boss pour chaque mannequin.

Saison du sang de Diablo 4

Les puits de sang permettent désormais d’obtenir plus de paquets de sang tout-puissant, ce qui augmente légèrement la quantité moyenne totale obtenue. Auparavant : 1 paquet de 45-60 unités de sang tout-puissant Maintenant : 8 paquets de 5-9 chacun

Ajout d’informations supplémentaires aux infobulles des pouvoirs vampiriques pour indiquer les améliorations du prochain rang.

Ajout d’informations supplémentaires à l’écran d’amélioration des pouvoirs vampiriques indiquant le nombre de pactes requis et le coût d'activation du pouvoir.

Divers

La zone de recherche a été réduite pour tous les murmures qui nécessitent de trouver et de tuer un monstre spécifique.

Corrections de bugs de Diablo 4

Accessibilité

Correction d’un problème à cause duquel la lecture d’écran ne lisait pas entièrement le titre Réputation de chasse.

Donjons et évènements

Correction d’un problème à cause duquel la progression des Salles des Damnés pouvait être réinitialisée si vous quittiez la zone pendant l’objectif « Allez à Sepulchrum ».

Résolution d’un problème dans le donjon Murmures des pins où des portes pouvaient apparaître de façon aléatoire là où elles ne devraient pas. (Qu’y a-t-il derrière la porte numéro 3 ? LES ENFERS !)

Correction d’un problème à cause duquel l’évènement Vagues de ténèbres n’octroyait pas toujours de faveurs sinistres.

Jouabilité

Correction d’un problème à cause duquel les améliorations procurées par les sanctuaires ne s’appliquaient pas lorsqu’elles étaient activées en étant sur une monture.

Résolution d’un problème à cause duquel Varshan pouvait s’arrêter d’attaquer si son chemin vers le centre de l’arène était obstrué.

Correction d’un problème à cause duquel Témérité appliquait sa barrière de soins uniquement lorsque vous aviez tous vos points de vie au lieu de prendre en compte les points de vie excédentaires lorsqu’une source de soins vous amenait au-delà du maximum.

Correction d’un problème à cause duquel les monstres engendrés par les portails des Enfers dans un donjon de cauchemar n’adaptaient pas correctement leurs points de vie au nombre de membres du groupe.

Résolution d’un problème à cause duquel Airidah pouvait devenir indéfiniment inactive si elle était stupéfiée à un moment particulier.

Correction d’un problème à cause duquel la compétence de sorcier ou sorcière Éclats de glace pouvait rater les petites cibles lorsqu’elle était lancée depuis une zone plus élevée.

Résolution d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait éviter les dégâts de zone lors du combat contre la Bête dans la glace en se tenant dans une zone particulière de l’arène.

Correction d’un problème à cause duquel Aspect d’initiative astucieuse ne déclenchait pas la réduction des dégâts du glyphe de parangon Explosion.

Résolution d’un problème à cause duquel Aspect d’initiative astucieuse ne progressait pas correctement en fonction de la puissance d’objet.

Correction d’un problème qui empêchait les personnages-joueurs de ranimer les membres de leur groupe lorsqu’ils étaient sous un effet glaçant.

Quêtes

Correction d’un problème à cause duquel la progression pouvait être bloquée pendant la quête L’Œil non-voyant si un terrain destructible était détruit à distance pendant l’étape Trouver une issue.

Résolution d’un problème à cause duquel les scorpions n’apparaissaient pas pendant la quête Coup de grâce si la quête était abandonnée et recommencée.

Correction d’un problème à cause duquel certains PNJ à Jirandai disparaissaient si la vague infernale était active dans la zone, bloquant la possibilité de faire certaines quêtes associées à ces PNJ.

Correction d’un problème à cause duquel Theya réapparaissait sans cesse sans octroyer l’objet de la quête Un aperçu de la folie, ce qui pouvait bloquer la progression.

Résolution d’un problème à cause duquel la progression de la quête de classe des druides et druidesses pouvait être bloquée s’ils tentaient d’accomplir l’étape « Explorez Fainne » alors que d’autres personnages-joueurs tuaient des monstres dans la même zone.

Saison du sang de Diablo 4

Correction d’un problème à cause duquel les réceptacles d’appât de sang pouvaient être activés sans obtenir de récompenses en mode coop local.

Correction d’un problème à cause duquel la vie du pilier sanglant de l’évènement Agressions sanguines ne s’adaptait pas correctement dans les donjons du Cauchemar, ce qui permettait aux ennemis de le détruire très facilement.

Résolution d’un problème à cause duquel Malédiction vampirique pouvait être appliquée à des objets non hostiles.

Correction d’un problème à cause duquel les caches de traqueur pouvaient être obtenues plus d’une fois lorsqu’un personnage-joueur passait d’un groupe à un autre.

Correction d’un problème qui empêchait de naviguer correctement dans le menu de sceau de sang avec la croix directionnelle des manettes lors de l’inspection des sceaux de sang équipés.

Résolution d’un problème à cause duquel l’esquive et les compétences n’infligeant pas de dégâts pouvaient déclencher Hémomancie

Correction d’un problème à cause duquel le fait de passer un clavier à la manette pendant l’amélioration des pouvoirs vampiriques consommait du sang tout-puissant sans appliquer l’amélioration.

Correction d’un problème à cause duquel la suppression d’un pacte dans l’onglet Pouvoirs vampiriques entraînait un dysfonctionnement des info-bulles de l’équipement.

Résolution d’un problème dans l’info-bulle, qui laissait entendre que la durabilité serait restaurée à un objet endommagé après avoir retiré le pacte.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait rester bloqué derrière une cache de traqueur à Hawezar pendant l’évènement de moisson de sang.

Correction d’un problème à cause duquel l’attaque Brèche glaciale de la Bête dans la glace pouvait infliger des dégâts à travers les murs et en dehors de la zone du boss.

Résolution d’un problème à cause duquel la progression de la quête Invocations des non-morts si tous les personnages-joueurs du groupe n’étaient pas en vie au moment de commencer l’étape « Parlez à Erys ».

Correction d’un problème à cause duquel l’avis du magistrat pouvait être inaccessible pendant la quête Argent sale si la quête n’était pas active pour un autre personnage-joueur du groupe.

Correction d’un problème à cause duquel l’affixe Pas vacillant ne s’activait pas toujours lors de l’utilisation de Métamorphose.

Résolution d’un problème à cause duquel la description du pouvoir vampirique Domination décrivait des effets glaçants au lieu d’effets de gel.

Correction d’un problème à cause duquel les sacs de viande de l’évêque du sang n’infligeaient pas correctement des dégâts aux personnages-joueurs.

Correction d’un problème à cause duquel les âmes accumulées pouvaient être consommées par les compétences défensives automatiques du sorcier ou de la sorcière, comme Armure de glace et Nova de givre.

Résolution d’un problème à cause duquel l’utilisation du sceau de sang Métamorphose en ayant Oculus équipé entraînait un mauvais renouvellement des cumuls de l’esquive Téléportation.

Correction d’un problème à cause duquel le fait de quitter trop rapidement l’écran d’amélioration de pouvoir vampirique pouvait entraîner l’impossibilité d'améliorer à nouveau le pouvoir vampirique jusqu’à ce que vous redémarriez le jeu.

Correction d’un problème à cause duquel le parchemin d’amnésie n’était pas transféré dans le coffre d’objets perdus s’il était laissé au sol et que le personnage-joueur quittait la zone.

Résolution d’un problème à cause duquel la bourse de torques vampiriques octroyait des anneaux au lieu d’amulettes.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel il n’y avait pas d’icône de coffre dans l’info-bulle du relais de plusieurs villes sur la carte.

Correction d’un problème à cause duquel le pourcentage de progression des hauts faits n’était pas cohérent partout où il était affiché.

Résolution d’un problème à cause duquel le tri de l’inventaire ne fonctionnait pas correctement lors de l’interaction avec les vendeurs ou les artisans.

Correction d’un problème à cause duquel tuer un monstre avec Métamorphose n’octroyait pas d’âme.

Correction d’un problème à cause duquel l’indicateur de nouvel objet restait dans l’onglet Quête après que l’objet ait été utilisé ou rendu.

Résolution d’un problème à cause duquel l’info-bulle de la réduction des dégâts sur l’armure pouvait être inexacte à des niveaux d’armure élevés.

Correction d’un problème à cause duquel les actions de la roue sociale (emotes, échange, etc.) ne fonctionnaient pas correctement lorsque l’on se trouvait dans la bulle d’immunité à la fin d’un donjon de Cauchemar.

Correction d’un problème à cause duquel l’onglet de personnalisation de la roue sociale ne fonctionnait pas correctement lorsque plusieurs joueurs ou joueuses en mode coop local tentaient de l’utiliser simultanément.

Résolution d’un problème à cause duquel les info-bulles de l’Aspect de mort inopinée et Rage du berserker affichaient des bonus additifs au lieu de multiplicatifs.

Correction d’un problème à cause duquel la fenêtre d’achèvement de la quête Pièces manquantes affichait une image incorrecte.

Correction d’un problème dans le menu du Codex de puissance où le filtre « royaume saisonnier » pouvait être actif dans les parties de royaume éternel.

Résolution d’un problème à cause duquel l’info-bulle de l’Aspect de force brute n’affichait pas son indicateur de dégâts multiplicatifs.

Correction d’un problème à cause duquel l’info-bulle d’Aspect des éléments n’avait pas d’indicateur de type de dégâts et accordait à tort un bonus additif au lieu d’un bonus multiplicatif.

Correction d’un problème à cause duquel l’info-bulle de Boule de feu renforcée indiquait que son effet dépendait de la distance parcourue.

Résolution d’un problème à cause duquel la description de l’amélioration de Feu de camp affichait un pourcentage de bonus d’expérience incorrect (remarque : le bonus d’expérience reçu fonctionnait correctement).

Divers

Correction d’un problème à cause duquel l’utilisation d’un parchemin du chaos en sortant des champs de la Haine pouvait déconnecter la caméra du joueur ou de la joueuse.

Correction d’un problème à cause duquel la monture Rênes du palefroi liquide sanglant n’était pas octroyée après avoir vaincu l’Écho de Lilith.

Note de l’équipe de développement : la récompense sera octroyée rétroactivement aux joueurs et joueuses ayant déjà vaincu l’Écho de Lilith. Ils recevront la monture lorsqu’ils se connecteront après l’installation de la mise à jour 1.2.1.