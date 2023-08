Diablo 4 a été un véritable carton à sa sortie, mais le lancement de la saison 1 s’est fait dans la douleur. Le premier contenu post-lancement avait pourtant de quoi plaire sur le papier : des nouvelles mécaniques, du loot inédit, des défis adaptés à tous les profils de joueurs, des quêtes et des objets en veux-tu en voilà… Le problème, c’est que Blizzard a déployé en amont un patch important comprenant de nombreux équilibrages et ajustements et les développeurs se sont malheureusement loupés. Principalement en ligne de mire, des nerfs pour les classes Sorcier et le Barbare, des modifications pour les gains d’XP ou encore des changements pour les vagues infernales. L’éditeur américain a promis un nouveau patch important pour corriger le tir et on connaît enfin son contenu exact.

Le patch 1.1.1 de Diablo 4 fait presque l'unanimité

Blizzard va tenter de sauver sa saison 1 avec le patch 1.1.1. Une mise à jour conséquente qui sera déployée ce 8 août 2023 sur l’ensemble des plateformes et qui a pour objectif de répondre directement aux plaintes des joueurs. Le studio avait déjà parlé de son contenu lors d’un Feu de Camp il y a quelques jours et comme promis, les notes complètes de ce patch ont été dévoilées dans la soirée d’hier. Il faudra attendre encore quelques heures pour que nous autres francophones puissions y avoir accès, mais dans les grandes lignes la communauté est agréablement surprise par la qualité des changements. « Vite, dites-moi de quoi je peux me plaindre », plaisante même un joueur assidu de Diablo 4 sur les réseaux sociaux.

En outre, le patch 1.1.1 de Diablo 4 va améliorer l’efficacité de Sorciers et des Barbares. La première classe profitera notamment d’une meilleure capacité de survie vers la fin du jeu grâce à des changements effectués dans le Plateau de Parangon. Quelques mécaniques propres aux Sorciers ont également été ajustées notamment les effets où le joueur gagne en pouvoir mais perd de sa puissance ailleurs. Les efforts de Blizzard quant au Barbare se concentrent davantage sur le début du jeu avec une amélioration de ses compétences de base. Celles et ceux qui sont plus avancés pourront profiter de pouvoirs augmentés pour les Objets Uniques. Toutes les classes de Diablo 4 seront améliorées, mais les Sorciers et les Barbares seront bien celles qui seront le plus buffées.Plus globalement, les développeurs annoncent améliorer la force de frappe des builds qui n'atteignent pas un niveau de puissance élevé.

Encore plus de récompenses et de légendaires

Quelques changements sont également attendus quant aux objets Légendaires et autres effets jugés trop situationnels. Comme promis, des changements seront apportés aux Donjons Cauchemar, notamment avec une densité des monstres accrue. Les boss de niveau 60 ou plus verront également leur santé augmenter par pallier de niveau, afin qu’ils soient un peu plus retors à battre. Par exemple, ceux qui seront de niveau 80 seront 50% plus robustes, quand ceux de niveau 150 ou plus auront 150% de santé supplémentaire. Il faudra également espérer obtenir plus d’objets légendaires en les battant.

Les monstres importants de niveau 35 ou plus auront 100% de chance de drop un légendaire, quand le Gobelin au trésor voit également son taux augmenter avec un objet de cet acabit garanti au niveau 15. Idem, les événements de Légion vous davantage récompenser les joueurs de Diablo 4. Il garantiront désormais du légendaire une fois le niveau 35 atteint. A cela s'ajoutent d’autres changements plus généraux comme des petits ajustements sur certains effets des Coeurs Malfaisants, des petits ajouts ici-et là et surtout des corrections de bugs en pagaille. Les retours de la communauté ne se sont pas fait attendre et ils sont majoritairement très positifs. Les joueurs se sentent écoutés et rares sont les mécontents. Diablo 4 devrait donc pouvoir repartir du bon pied dès le 8 août 2023, date à laquelle ce patch 1.1.1 sera déployé.