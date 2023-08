Blizzard a créé la surprise lors de la Gamescom 2023. Personne ne s’attendait à ce que l’éditeur communique si tôt sur la saison 2 de Diablo 4 et pourtant. Thème, bande-annonce, star hollywoodienne et quelques petites informations, les développeurs ont sorti le grand jeu. Une stratégie visant à détourner les conversations négatives autour des déboires de la première saison qui s’est avérée assez payante. Pour continuer dans sa lancée, Blizzard annonce l’arrivée d’un nouveau patch important de Diablo 4 ce mardi 29 août. Voici ce qu’il contiendra.

Des changements demandés dans le prochain patch de Diablo 4

La saison 1 de Diablo 4 continue de battre son plein. Les débuts en la matière du jeu auront pour le moins été houleux. Blizzard poursuit néanmoins ses efforts pour calmer les ardeurs des membres de sa communauté les plus fâchés. Après quelques patchs salvateurs, mais pas assez aux yeux de beaucoup, l’éditeur s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour. Ce patch 1.1.3 de Diablo 4 apportera quelques changements intéressants et réclamés. Le plus important de tous concernant les affixes de certains monstres et boss. Certains d’entre eux seront volontairement nerfés.

Par exemple, les élites disposant de l’enchantement glacial et enchaînant les attaques rapides ne profiteront plus de l’effet de leur affixe à chaque coup. Cela donnera enfin une chance aux joueurs d’échapper à leur joug. Auparavant ils se retrouvaient surtout gelés sans pouvoir rien faire alors que leur adversaire enchaînait les attaques jusqu’à ce qu’ils rendent leur dernier souffle. Les changements apportés aux autres affixes semblent quant à eux surtout destinés à rendre le jeu un poil plus facile. Plus anecdotique, mais non moins réclamé, l'avancée des trophées, succès et challenges se transférera d'une plateforme à une autre via la cross-platform. Au-delà de ces changements bienvenus, le patch 1.1.3 de Diablo 4 s'attaquera également un tout un tas de bugs repérés par Blizzard et les joueurs. Vous pouvez en retrouver la liste complète ci-dessous.

Patch notes de la mise à jour 1.1.3 de Diablo 4

Mises à jour de jouabilité

Monstres

Sources des effets de perte de contrôle

Divers changements apportés aux compétences des monstres et aux affixes des élites appliquant des effets de perte de contrôle, notamment :

Les élites avec l’affixe enchantement glacial qui enchaînent des attaques rapides (comme les archers fantômes et brutes serpentines) ne bénéficient plus de l’effet d’enchantement glacial à chaque coup.

Vent glaçant génère moins souvent des murs qui se chevauchent.

La capacité étourdissante du goinfre cannibale peut désormais être évitée plus facilement.

Augmentation du temps de recharge des piliers de glace des hommes-boucs de neige

Réduction de l’effet glaçant appliqué par l’attaque de l’araignée de neige.

Réduction de la durée d’étourdissement des yeux de serpent nangari de 1,5 à 1,25 seconde.

Divers changements permettant de réduire la fréquence des effets de perte de contrôle pouvant cibler le joueur ou la joueuse.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : ces changements visent à réduire la durée globale des effets de perte de contrôle visant les joueurs et joueuses mais aussi à prolonger la durée de l’immunité accordée après un effet de perte de contrôle, en particulier dans les niveaux de monde supérieurs.

Général

L’explosion déclenchée par la mort des monstres bénéficiant de l’affixe enchantement de feu génère 1 vague de moins et inflige 20 % de dégâts en moins.

Dégâts de l’attaque chargée du démon cadavérique boursouflé réduits de 14 %.

Divers

Les affixes des objets sont désormais triés de manière cohérente.

Commentaire de l’équipe de développement : nous ajustons l’affichage des affixes dans les info-bulles des objets de la saison du sang. Ce changement est le premier d’une série d’ajustements visant à simplifier la comparaison des affixes aléatoires.

Les filtres « Saisonnier » et « Ma classe » du menu du codex de puissance mémorisent désormais le dernier paramètre sélectionné.

La navigation au sein du menu d’amélioration des glyphes est désormais plus naturelle à la manette.

Les hauts faits, trophées et défis dont les critères de déverrouillage sont communs à toutes les plateformes sont désormais transférés grâce à la progression multiplateforme.

Corrections de bugs

Saison de la malfaisance

Correction d’un problème à cause duquel le clone d’ombre conféré par le cœur encagé de ruse affichait une info-bulle incorrecte dans les champs de la Haine.

Résolution d’un problème à cause duquel les effets de perte de contrôle pouvaient être appliqués au clone d’ombre du cœur encagé de ruse, puis reportés sur le personnage-joueur.

Correction d’un problème à cause duquel le cœur encagé de préméditation ne déclenchait pas son effet d’étourdissement si la compétence lancée était imprégnée.

Résolution d’un problème à cause duquel les monstres pouvaient ouvrir la porte de la pièce dans laquelle se trouve Varshan, dans la fosse Insatiable.

Correction d’un problème qui empêchait de terminer la quête de l’écho de Varshan après avoir vaincu ce dernier, si Varshan vous avait déjà tué auparavant.

Résolution d’un problème à cause duquel les objectifs terminés du périple saisonnier étaient affichés dans la section « Récemment terminés » du menu « Défis ».

Correction d’un problème à cause duquel les récompenses obtenues en battant Varshan pour la première fois n’étaient pas placées dans votre coffre si vous ne les aviez pas récupérées.

Résolution d’un problème à cause duquel l’écho de Varshan n’abandonnait pas systématiquement un objet légendaire après le niveau 35.

Correction d’un problème qui empêchait Cormond d’apparaître après avoir vaincu Varshan au cours de la quête « La dure réalité » si le chef ou la cheffe de groupe était tué(e) pendant le combat.

Jouabilité

Lorsqu’un personnage-joueur utilisait les compétences et pouvoirs suivants contre un monstre, d’autres joueurs et joueuses pouvaient bénéficier de ces effets de façon imprévue. Ce problème a été corrigé. Compétences et compétences passives Décrépitude Chancre d’ombre Lames sournoises Pulvérisation Nœuds et glyphes de parangon Saignée Abus de faiblesse Revanche Domination Crocs et griffes Résurrection Amplification

Correction d’un problème à cause duquel l’inventaire des druides et druidesses pouvait être saturé de bénédictions spirituelles, ce qui bloquait la progression des quêtes auxquelles des objets étaient associés.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : les offrandes aux esprits druidiques peuvent désormais être jetées via le journal de quêtes, ce qui permet de ramasser d’autres objets de quête.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses pouvaient perdre des cendres aberrantes en entrant dans une cave.

Résolution d’un problème qui empêchait temporairement les joueurs et joueuses de se déplacer en tentant une esquive immédiatement après avoir lancé un sort canalisé (comme Incinération ou Orage).

Correction d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor n’abandonnaient pas systématiquement un objet légendaire lorsqu’ils étaient vaincus (niveau 15 à 40).

Résolution d’un problème à cause duquel plusieurs boss n’abandonnaient pas systématiquement un objet légendaire (niveau 35 et plus).

Interface utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel l’invite de dissolution d’un clan demandait au joueur ou à la joueuse d’entrer le nom du clan au lieu d’utiliser le code associé.

Résolution d’un problème qui empêchait la suppression du marqueur de quête intitulé « Fouillez la salle des archives » pendant la quête « Des réponses dans les cendres », après avoir accompli l’objectif.

Correction d’un problème à cause duquel l’objectif « Les adieux de la Mère » indiquait un nom incorrect pour le donjon de l’écho de la Haine.

Résolution d’un problème à cause duquel deux icônes se chevauchaient pour l’établi de Cormond dans les steppes arides.

Correction d’un problème à cause duquel les notifications de progression des murmures non suivis pouvaient afficher la même information de façon répétée.

Divers