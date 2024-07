Le DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 nous fera visiter le 8 octobre prochain la jungle luxuriante de Nahantu. Pour en braver les nombreux dangers, un guide local serait fort à propos. Comme tout DLC de la franchise hack'n slash qui se respecte, celui-ci nous présentera à ce propos d'incarner une toute nouvelle classe, qui a enfin eu le droit à une présentation en bonne et due forme, et ça s'annonce sauvage !

La classe du DLC de Diablo 4 enfin sortie de la jungle

Jusqu'à présent, nous savions seulement que la prochaine classe à venir avec le DLC de Diablo 4 s'appellerait le Sacresprit. D'après les spéculations les plus courant, il allait être question d'un guerrier capable de manier les forces des esprits et du vent. Près d'un an après la toute première annonce de Vessel of Hatred, nous pouvons enfin mettre un visage et du gameplay sur cette nouvelle classe.

Avec un style rappelant fortement le Féticheur du troisième opus, le Sacresprit prend donc l'apparence d'un guerrier tribal maniant avec grande dextérité une lance. Il sert de gardien de la jungle, mais également du monde des esprits, avec lequel il a développé un lien particulier. Il pourra ainsi emprunter la force de ces derniers pour lancer de puissantes attaques élémentaires, et même les invoquer directement sur le plan matériel pour l'épauler. Les esprits qui l'accompagnent sont le jaguar Rezoka, le gorille Wumba, l'aigle Kwatli et le mille-pattes Balazan.

Dans un article de blog dédié, Blizzard présente dans les moindres détails la prochaine classe de Diablo 4. Vous pouvez également découvrir un aperçu de son gameplay dans la bande-annonce ci-dessous. Le Sacresprit se montre en tout cas sauvage à jouer, mais nous pourrons mieux en juger lorsque le DLC Vessel of Hatred sortira le 8 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.