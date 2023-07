Diablo 4 reçoit une nouvelle mise à jour sur consoles et PC. Le jeu enfin sauvé ? Non, pas totalement, mais il y a clairement du mieux. Notamment en ce qui concerne l'un des soucis les plus polémiques du moment : le battle pass.

Après s’être propulsé au sommet dès son lancement, Diablo 4 essuie désormais une véritable tempête. Déception, colère… les réactions sont très nombreuses depuis la sortie de la saison 1 et de son énorme patch. Une mise à jour accompagnée d’équilibrages et de modifications qui ne sont clairement pas au goût de tout le monde. En réalité, c’est même au goût de personne et le patch est considéré comme étant une énorme catastrophe. La majorité des joueurs s’est plainte et Blizzard a finalement réagi en annonçant qu’une autre mise à jour arriverait prochainement pour faire machine arrière. En partie en tout cas.

Un nouveau patch pour Diablo 4

Mais avant ça, il va falloir attendre. Le gros patch salvateur, très attendu, n’arrivera que bien plus tard et pour le moment Blizzard s’est contenté de fixer les soucis les plus urgents. On notera en réalité qu’une fournée de hotfix ici et là concernant des bugs plus ou moins gênants. En revanche, ce qui attire tout de suite l’attention, c’est le changement apporté au battle pass.

Non pas que le format ou les récompenses de ce dernier aient été touchés, mais Blizzard a corrigé le fait que le curseur se plaçait automatiquement sur le bouton d’achat du pass premium. Un choix « honteux », une « conception malveillante » ou encore une « grosse arnaque » d’après plusieurs retours de joueurs et de quelques vidéastes. Mais c’est désormais terminé, l'erreur (ou la faute) a été corrigée et tout devrait donc enfin rentrer dans l'ordre.

Blizzard corrige un gros problème avec le battle pass

Avec ce nouveau patch 1.1.0c, lorsque l’on débarque dans le menu de la saison 1, le curseur se placera automatiquement sur l’onglet de progression de la saison ; en cas de tentative d’achat du pass premium, une fenêtre pop-up apparaîtra pour venir confirmer l’achat. Impossible donc de se retrouver à payer le battle pass sans le vouloir cette fois, à moins vraiment de s'énerver sur sa manette sans regarder l’écran. Mais là, ce ne sera plus un problème de conception. Pour le reste des ajustements, on vous met ici les notes de patch complètes en français.

Notes de patch 1.1.0c de Diablo 4 sur consoles et PC