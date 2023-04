Si vous craignez que le monde ouvert et les 120 donjons de Diablo 4 ne suffisent pas à vous rassasier, on a une bonne nouvelle pour vous.

Attendu pour le 6 juin 2023, Diablo 4 promet une durée de vie gargantuesque. Pour la première fois de la série, il s'agira d'un open world divisé en plusieurs régions distinctes. Et ce monde ouvert sera loin d'être vide, puisqu'il regorgera de donjons et autres activités en tous genres. Et même si, par miracle, vous arriviez à tout faire ou presque en l'espace de quelques semaines, Blizzard ne vous oubliera pas.

D'énormes mises à jour régulières

Lorsque l'on est un joueur fan de Diablo, il faut savoir se montrer patient. Il aura fallu attendre 12 ans entre Diablo 2 (2000) et Diablo 3 (2012). Si l'on met de côté la version Resurrected du premier cité et le jeu mobile Diablo Immortal, c'est encore 11 ans qu'il aura fallu patienter pour découvrir Diablo 4. Il y a donc intérêt à ce qu'on est du contenu à se mettre sous la dent avec ce dernier. Mais il n'y a, a priori, aucune raison de s'inquiéter. On se doutait que le titre serait largement suivi par les équipes de Blizzard après son lancement.

Joe Piepiora, le directeur associé de Diablo 4, a confirmé l'information dans un entretien qui sera à découvrir dans le prochain numéro du magazine Game Informer (via GameSpot). On y apprend en effet que le soft aura le droit à une grosse mise à jour trimestriel. Tous les trois mois, c'est donc tout un tas de nouveautés qui débarqueront. Mieux, ce sont des pans entiers de scénario qui seront ajoutés ! Piepiora promet d'ailleurs que ceux-ci tireront partie des nouvelles features et mécaniques de gameplay qui feront leur apparition en parallèle. Au passage, vous pouvez découvrir ci-dessous deux nouveaux visuels dévoilés pour Diablo 4 dans le magazine.

Qu'attendre du endgame de Diablo 4 ?

Dans une vidéo consacré au sujet, les équipes de Blizzard se sont récemment attardées sur le endgame de Diablo 4. C'est là que l'on a appris l'existence de "Nightmares Dungeons", des versions plus corsées des donjons du jeu. Ceux-ci pourront être associés à divers affixes modifiant les obstacles qui se dresseront sur la route des joueurs, afin de garantir une meilleure rejouabilité.

Dans les colonnes de Game Informer, le directeur associé du titre en a d'ailleurs dévoilé deux nouveaux. Globalement, toutes les nouvelles activités disponibles en fin de jeu seront plus difficiles. Le premier est un "pilier de foudre" chassant constamment les joueurs. Le second est une ombre qui les suit également. Cette dernière ne leur fait pas de dégâts directs, mais elle obscurcit et trouble la vision des personnages touchés, tout en invoquant de nouveaux ennemis. En sachant qu'il ne s'agit que des éléments que les développeurs ont bien voulu révéler sur leur soft aux influences de MMO, on peut s'attendre à bien d'autres surprises encore dans le endgame de Diablo 4 !