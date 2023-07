La saison 1 de Diablo 4 approche à grands pas. Ce jeudi 20 juillet, les joueuses et les joueurs pourront découvrir de nouvelles mécaniques de gameplay et partir à la chasse au loot avec leur nouveau personnage saisonnier. Pour préparer le terrain, Blizzard a déjà déployé la nouvelle grosse mise à jour du jeu. Au programme, de nouveaux objets uniques à dénicher, des aspects légendaires inédits, de l’équilibrage, du nerf pour toutes les classes et plein d’autres changements. Voici ce que ce gros patch apporte.

La mise à jour de la saison 1 de Diablo 4 est là

Diablo 4 s’est mis à jour pour préparer l’arrivée de la saison 1. Sous le thème de la malveillance, elle apportera tout un tas de nouveautés et contenus inédits, notamment grâce aux cœurs malfaisants, qui permettront de débloquer 32 pouvoirs inédits et des puissants objets légendaires. En attendant le début des hostilités demain, Blizzard a déployé son dernier gros patch sur PC et consoles. Ce sont donc 6 nouveaux objets uniques et 7 aspects légendaires qui ont été ajoutés. L’équipement et les classes ont également été nerf, et par conséquent le contenu de haut niveau devrait être bien plus difficile à obtenir et à rentabiliser. L’intérêt des affixes les plus populaires comme le temps de recharge ou les dégâts critiques a été réduit, tout comme le powerleveling. De leur côté, les coffres mystères passent de 175 à 250 cendres quand la rentabilité des coffres silencieux a été augmentée.

Il sera également désormais plus difficile d’obtenir beaucoup d'expérience et de loot en dehors des donjons cauchemar, mais le niveau de monde 2 sera quant à lui plus pertinent avec une expérience augmentée de 20% et l’obtention des objets de 15%. A cela s’ajoute une pléthore d'équilibrage des classes à découvrir dans les patch notes de la dernière mise à jour de Diablo 4 ci-dessous :

Patch notes de la version 1.1.0a de Diablo 4

Nouveaux objets uniques et aspects légendaires

De nouveaux objets uniques et aspects légendaires ont été découverts à Sanctuaire. Utilisez-les pour améliorer vos personnages dans le royaume saisonnier ou le royaume éternel. Ces objets uniques peuvent être obtenus dans le niveau de monde IV et les aspects légendaires peuvent être obtenus dans n’importe quel niveau de monde.

6 objets uniques

Général

Ahavarion, lance de Lycandre (bâton uber unique – Niveau de monde 4) : vous obtenez un effet aléatoire de sanctuaire pendant 10-20 s après avoir tué un adversaire élite. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 30 s.

Commentaire de l’équipe de développement : Ahavarion, lance de Lycandre est un butin extrêmement rare. Nous vous souhaitons bonne chance pour l’obtenir face aux armées des Enfers.

Barbare Irebleue (épée unique) : Coup de chance – vos compétences principales ont jusqu’à 20 % de chances de geler les adversaires pendant 3 s et de leur infliger 0,75-1,5 points de dégâts de froid.



Druide/Druidesse Broyeuse (masse à une main unique) : Rugissement débilitant et Hurlement sanglant infligent 0,5-1,0 points de dégâts aux cibles empoisonnées à proximité.



Nécromancien/Nécromancienne Le Mur vigilant (bouclier unique) : Coup de chance – tant que vous avez une Tempête d’os active, toucher une cible hors de la zone d’effet a 5-25 % de chances d’invoquer une tempête supplémentaire sur celle-ci. Chacun de vos bonus de sacrifice actifs augmente ces chances de 25 % et le nombre total de Tempêtes d’os supplémentaires que vous pouvez avoir de +1.



Voleur/Voleuse Corne de l’aigle (arc unique) : Tir pénétrant a 30-80 % de chances de tirer une flèche qui rebondit sur les murs et les obstacles. Frapper des adversaires par derrière avec Tir pénétrant les rend vulnérables pendant 3 s.



Sorcier/Sorcière L’Oculus (baguette unique) : gagnez l’effet de l’enchantement de Téléportation gratuitement. Lorsque vous esquivez avec l’enchantement de Téléportation, vous vous téléportez à un endroit aléatoire.



Commentaire de l’équipe de développement : les objets uniques Irebleue et Broyeuse ont des effets de dégâts de base, qui progressent avec votre puissance. Par exemple, avec une puissance d’objet de 820, Irebleue inflige 3 359-6 718 points de dégâts.

7 nouveaux aspects légendaires dans Diablo 4

Général

Audace (aspect d’utilité) : lorsqu’il y a au moins 5 adversaires proches, les étourdit pendant 2-4 s. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 20 s.

lorsqu’il y a au moins 5 adversaires proches, les étourdit pendant 2-4 s. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 20 s. Lâche (aspect de mobilité) : votre vitesse de déplacement est augmentée de 20-40 % lorsque vous vous éloignez de cibles ralenties ou glacées.

Barbare

Charge ancestrale (aspect offensif) : Charge invoque 4 Anciens qui chargent avec vous, infligeant 50-100 % des dégâts normaux.

Druide/Druidesse

Souterrain (aspect offensif) : la compétence active de Lierre empoisonné lance également Éboulement dans un cercle autour de vous. Les compétences de terre infligent 10-20 % de dégâts supplémentaires aux cibles empoisonnées.

Nécromancien/Nécromancienne

Pointes d’hémorragie (aspect offensif) : Prélèvement consomme des orbes de sang pour qu’ils lancent des Prélèvements à leur tour. Chaque Prélèvement supplémentaire inflige 20-50 % des dégâts normaux et cible en priorité des adversaires qui n’ont pas déjà subi Prélèvement.

Voleur/Voleuse

Poinçons pestilentiels (aspect offensif) : toutes les trois utilisations de Perforation sont imprégnées de poison, avec 100-150 % de leur puissance normale.

Sorcier/Sorcière

Protections ardentes (aspect offensif) : après avoir dépensé 200-100 points de mana, votre prochain Mur de feu est gratuit et détruit les petits projectiles.

Corrections de bugs dans Diablo 4

Accessibilité

Différentes améliorations sur le plan de l’accessibilité, avant tout de nombreux changements au lecteur d’écran qui ne lisait pas certains éléments spécifiques.

Défis

Correction de plusieurs problèmes où des défis spécifiques ne rapportaient pas les bonnes récompenses ou étaient impossibles à accomplir.

Correction de plusieurs problèmes où vous pouviez faire progresser certains défis par des moyens imprévus.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels les défis pouvaient progresser grâce aux actions d’autres joueurs et joueuses.

Correction de plusieurs cas où des activités qui devaient faire progresser certains défis n’étaient pas comptabilisées.

Correction d’un problème où les joueurs et joueuses ne recevaient pas de notification quand l’un de leurs amis accomplissait un défi.

Correction d’un problème à cause duquel les tours de force n’étaient pas pris en compte dans le calcul du pourcentage d’accomplissement des défis.

Le tour de force Élimination ultime de la Première Mère vous demande à présent de tuer en solo le boss pinaculaire niveau 100. Le défi Le silence est d’horreur reste inchangé.

Correction d’un problème à cause duquel les tours de force En première ligne et Expérience anticipée n’affichaient pas tous les titres qu’ils rapportaient.

Jeu coopératif

Correction d’un problème à cause duquel la caméra ne fonctionnait pas correctement quand les joueurs ou joueuses étaient éloignés en mode coop local.

Correction d’un problème à cause duquel les encadrés de conversation des PNJ se superposaient si plusieurs joueurs ou joueuses en coop local parlaient au même PNJ en même temps.

Correction d’un problème à cause duquel la Vision intérieure des voleurs/voleuses ne se remplissait que pour un seul joueur ou une seule joueuse dans une session coop.

Correction d’un problème à cause duquel le défi Sombre potentiel était donné aux deux joueurs ou joueuses si l’un(e) des deux l’accomplissait, quelle que soit la progression de l’autre joueur ou joueuse.

Correction de plusieurs cas où la progression de quête ne se synchronisait pas, ou où la progression d’une quête pouvait être bloquée pour les joueurs ou joueuses en coop local.

Correction de plusieurs problèmes qui avaient lieu pendant les cinématiques pour les joueurs ou joueuses coop.

Donjons

Correction d’un problème à cause duquel le joueur ou la joueuse ne recevait pas assez d’animus pour progresser dans le donjon de l’ossuaire sacré.

Correction d’un problème à cause duquel la pierre sculptée dans le donjon de pierre de limite du temple des Déchus se dupliquait.

Correction d’un problème à cause duquel l’affixe Régénération des monstres dans un donjon du Cauchemar affectait aussi les structures dans ce donjon.

Correction d’un problème à cause duquel les hommes-boucs et les cadavres titubants ennemis réapparaissaient en boucle dans le donjon Carrière oubliée.

Correction d’un problème où les adversaires sentinelles n’avaient pas d’armes dans le donjon du bastion de la Foi.

Correction d’un problème à cause duquel vous ne pouviez pas toujours terminer le donjon du bastion de la Foi.

Correction d’un problème à cause duquel le joueur pouvait rester coincé derrière une barrière dans le donjon de pierre de limite du temple des Déchus.

Correction d’un problème à cause duquel la carte du donjon de la cathédrale des croisés était incomplète.

Correction d’un problème à cause duquel la malédiction d’indolence et la malédiction de faiblesse se cumulaient, même quand le personnage-joueur était mort dans le donjon de pierre de limite du temple des Déchus.

Correction de plusieurs cas où il était impossible de traverser la porte de brume dans certains donjons.

Correction d’un problème à cause duquel l’affixe Monstres à épines dans les donjons du Cauchemar renvoyait des dégâts physiques. Il renverra à présent des dégâts non-physiques, comme prévu.

Correction d’un problème où Furoncle sanglant n’apparaissait pas dans le donjon de la caserne de Kor Dragan.

Correction d’un problème à cause duquel les pièges infligeaient davantage de dégâts que prévu.

Correction d’un problème à cause duquel la progression du niveau dans le donjon pinaculaire de niveau 100 était irrégulière.

Correction d’un problème à cause duquel la pierre de glyphe éveillée n’apparaissait pas si la personne responsable du groupe quittait le donjon avant la fin du donjon.

Jeu

Barbare

Correction d’un problème à cause duquel le nombre d’adversaires à vaincre pour la quête de classe de barbare Les virtuoses du combat n’était pas affiché.

Correction d’un problème à cause duquel Maelström d’acier pouvait être lancé plus de 3 fois rapidement en lançant Cri de guerre.

Correction d’un problème à cause duquel le cumul d’hémorragie du berserker, de brise-crâne et d’anémie entraînait des dégâts trop élevés de la part du personnage-joueur.

Correction d’un problème à cause duquel le bord extérieur des secousses conférées au Marteau des Anciens par l’aspect des échos ancestraux infligeait davantage de dégâts que prévu.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous reconnaissons que cet ajustement limite de manière importante la configuration du barbare Marteau des Anciens, mais nous ne voulons pas que sa force dépende d’un bug.

Druide/Druidesse

Correction d’un problème à cause duquel les compétences de terre et la compétence Pulvérisation consommaient deux bonus Accablement en même temps.

Correction d’un problème à cause duquel l’effet bonus de Hurlement sanglant reçu grâce à l’aspect du hurleur nocturne s’appliquait deux fois aux compagnons loups, mais pas du tout aux corbeaux.

Correction d’un problème à cause duquel les charges passives de Provocation ne se mettaient pas convenablement à jour après y avoir ajouté d’autres points.

Correction d’un problème à cause duquel la transformation automatique de Fureur insatiable empêchait la compétence passive Force ursine de se déclencher de manière régulière.

Correction d’un problème à cause duquel le bonus Pulvérisation renforcée ne se dissipait pas lorsque vous étiez en ville.

Correction d’un problème où les Tornades produites par l’aspect du traque-tempêtes n’infligeaient pas de dégâts.

Correction d’un problème à cause duquel les dégâts passifs des corbeaux ne s’amélioraient pas une fois que la compétence était améliorée.

Correction d’un problème à cause duquel Morsure rabique n’infligeait pas de dégâts tant que vous étiez très près d’un adversaire.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect des griffes de la tempête permettait à Déchiquetage d’infliger des dégâts extrêmes.

Nécromancien/Nécromancienne

Correction d’un problème à cause duquel les nécromanciens/nécromanciennes ne pouvaient pas obtenir de dague auprès du revendeur de curiosités.

Correction d’un problème à cause duquel les serviteurs des nécromanciens/nécromanciennes voyaient leurs bonus de vie désactivés en ville.

Correction d’un problème à cause duquel une Lance d’os lancée au travers du Vent glaçant d’un adversaire élite augmentait le nombre d’échos générés pour cette incantation.

Correction d’un problème à cause duquel Lance d’os renforcée pouvait provoquer des déplacements erratiques.

Correction d’un problème à cause duquel annuler Brume de sang alors qu’elle était déjà en temps de rechargement la relançait immédiatement.

Voleur/Voleuse

Correction d’un problème à cause duquel Pas de l’ombre ne déclenchait pas l’aspect de traîtrise inouïe si la cible était tuée.

Correction d’un problème à cause duquel le Tir pénétrant avancé ne renversait pas les autres joueurs et joueuses en jeu JcJ.

Correction d’un problème à cause duquel les Lames sournoises ne revenaient pas lorsque la compétence tuait un adversaire démon cadavérique boursouflé.

Correction d’un problème à cause duquel la compétence Célérité ne vous déplaçait pas sur toute la distance si vous cibliez un adversaire en utilisant une manette.

Correction d’un problème à cause duquel le nœud de parangon de Prime exotique conférait des résistances supplémentaires incorrectes.

Correction d’un problème à cause duquel Tir rapide avait un effet visuel de flèche supplémentaire qui se comportait de manière erratique.

Correction d’un problème à cause duquel la pierre de glyphe éveillée n’apparaissait pas pour les voleurs/voleuses qui utilisaient Déluge amélioré.

Sorcier/Sorcière

Correction d’un problème à cause duquel l’effet de l’enchantement Éclair de feu ne contribuait pas à la compétence passive Combustion.

Correction d’un problème à cause duquel les charges passives générées par Alignement des éléments pouvaient partiellement se réinitialiser de manière inattendue.

Correction d’un problème à cause duquel lancer Froid intense empêchait l’effet de l’enchantement Éclat de glace de se déclencher.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect de contrôle appliquait son bonus de dégâts 3 fois pour les boss stupéfiés.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect de gravité apparaissait plus faible sur les armes à deux mains ou les amulettes.

Correction d’un problème à cause duquel l’effet de l’enchantement Chaîne d’éclairs n’avait pas de bonus de suivi et pouvait s’interrompre de manière inattendue.

Correction d’un problème à cause duquel Incinération coûtait instantanément 30 points de mana au lancement, en plus du coût de canalisation. Incinération ne coûte à présent du mana que pendant sa canalisation, comme prévu.

Général

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels les joueurs et joueuses pouvaient se téléporter de manière anormale pendant les rencontres de boss.

Correction d’un problème à cause duquel un coffre dans les routes de l’Ouest pouvait être utilisé de manière infinie.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible d’interagir avec le PNJ Eriman dans certaines situations.

Correction d’un problème à cause duquel des objets généralement destructibles dans le monde ne se brisaient pas lorsqu’on les traversait pour esquiver.

Correction de plusieurs cas où le personnage-joueur pouvait éviter les dégâts des boss s’il se plaçait à un endroit spécifique.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible d’interagir avec les Reliques factices.

Correction d’un problème à cause duquel les monstres avec un affixe Froid, Saignement, Brûlure ou Corruption gelaient les joueurs et joueuses en 1 coup dans les donjons du Cauchemar avec l’affixe Enchantement glacial.

Correction d’un problème à cause duquel les monstres enchantés par le froid gelaient les joueurs et joueuses plus souvent que prévu dans les niveaux de monde supérieurs.

Correction d’un problème à cause duquel un coffre pouvait apparaître et fournir du butin indéfiniment.

Vague infernale et les Champs de la Haine

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait être blessé par la tempête de feu d’une vague infernale dans Jirandai.

Correction d’un problème à cause duquel les adversaires ressuscités par les chamans pouvaient rapporter continuellement des cendres aberrantes dans une vague infernale.

Correction d’un problème à cause duquel Chaîne d’éclairs pouvait rebondir indéfiniment entre le lanceur et les autres personnages-joueurs dans une ville des champs de la Haine.

Correction d’un problème à cause duquel Énergie crépitante pouvait toucher d’autres personnages-joueurs dans une ville des champs de la Haine. (Nous nous rendons compte combien c’est choquant !)

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas voir les autres joueurs et joueuses qu’ils auraient dû voir en retournant dans la zone des champs de la Haine d’Alzuuda.

Correction d’un problème à cause duquel certaines zones des champs de la Haine étaient indiquées à tort comme une ville, ce qui empêchait les joueurs et joueuses d’utiliser des compétences, alors qu’ils pouvaient être blessés.

Objets et aspects

Correction d’un problème à cause duquel le bonus de réduction du coût de l’anneau du ciel sans étoiles pouvait disparaître de manière inattendue.

Correction d’un problème à cause duquel l’aspect du Protecteur déclenchait son effet de barrière après avoir détruit un objet destructible.

Correction d’un problème à cause duquel l’anneau de malchance ne portait pas les bonnes statistiques.

Correction d’un problème à cause duquel l’arme Bâton de braise n’appliquait pas ses dégâts bonus aux adversaires subissant une perte de contrôle, ce qui est inhérent à toutes les armes de type Bâton.

Correction d’un problème à cause duquel toute interaction avec le menu du personnage réinitialisait le bonus conféré par l’aspect de calme intérieur.

Correction d’un problème à cause duquel l’affixe Vie maximum sur l’objet de quête Marque du conclave ne progressait pas correctement.

Correction d’un problème à cause duquel la puissance d’aspect augmentait également lorsque vous amélioriez un objet dans une forge.

Le niveau requis pour les objets sacrés sera à présent limité au niveau 60.

Le niveau requis pour les objets ancestraux sera à présent limité au niveau 80.

Correction d’un problème à cause duquel l’anneau unique Étreinte maternelle ne se déclenchait pas correctement avec de nombreuses compétences.

Monstres

Correction d’un problème à cause duquel les monstres rares rapportaient des objets de puissance supérieure à ce qui était prévu.

Correction d’un problème à cause duquel l’attaque de saut des wargs n’infligeait pas de dégâts en traversant le personnage-joueur.

Correction d’un problème à cause duquel le monstre Gur Sans-Pitié courait en rond sans fin.

Correction d’un problème à cause duquel le champion homme-bouc renforcé par la foudre n’infligeait pas de dégâts au personnage-joueur.

Correction d’un problème à cause duquel les monstres avec l’affixe Suppression étaient immunisés aux dégâts des compétences qui commençaient en dehors de leur cercle d’immunité (par ex, quand un barbare commençait à lancer Tourbillon avant d’être à portée du monstre avec Suppression).

Correction d’un problème à cause duquel les clones d’un monstre avec l’affixe Suppression portaient également cet affixe.

Correction d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor se comportaient de manière erratique si on les attaquait à longue distance.

Correction de plusieurs autres problèmes à cause desquels les monstres ne se comportaient pas comme prévu, ce qui pouvait parfois être exploité.

Quêtes et évènements de Diablo 4

Correction d’un problème à cause duquel la barre de progression ne se remplissait pas pendant l’évènement Caravane assiégée.

Correction d’un problème à cause duquel les dépouilles putrides ennemies pouvaient rester inactives pendant l’évènement Terre profanée.

Correction d’un problème à cause duquel les adversaires champions ne pouvaient pas apparaître pendant l’évènement Obélisque des Anciens.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels l’utilisation de Traversées pouvaient faire disparaître des monstres élite ou boss pendant plusieurs évènements.

Correction d’un problème à cause duquel les coffres éclatants et éclatants supérieurs n’apparaissaient pas lorsque vous aviez terminé l’évènement Os poreux, os peureux.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible de terminer l’évènement Coffre maudit.

Correction d’un problème à cause duquel l’évènement Terre profanée à Hawezar avait un point de réapparition bien plus éloigné que prévu.

Correction d’un problème à cause duquel les ennemis noyés uniques qui apparaissaient pendant les évènements du Littoral oublié pouvaient être invulnérables aux dégâts.

Correction d’un problème à cause duquel les effets de l’affixe de monstre Suppression étaient actifs sur les conteneurs et les mobiliers dans le donjon pendant la quête Vestiges.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait se téléporter au travers de la Porte ancienne et bloquer la progression pendant la quête À l’assaut des portes.

Correction d’un problème à cause duquel la progression pouvait être bloquée pendant la quête La chair et le sang.

Correction d’un problème à cause duquel les donjons de quête ne se réinitialisaient pas si vous abandonniez la quête associée.

Correction d’un problème à cause duquel le suivi de quête était absent si le joueur ou la joueuse revenait en jeu pendant la quête Tri minutieux.

Correction d’un problème à cause duquel il n’y avait pas assez de monstres qui apparaissaient pour remplir les conditions de la quête Cache du nécrolyte affamée.

Correction d’un problème à cause duquel un ennemi manquait pendant la progression dans le donjon des archives abandonnées pendant la quête L’héritage des magi.

Correction d’un problème à cause duquel l’inscription immémoriale était illisible pendant la quête Auspice des os.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur ne pouvait pas se tourner face à un PNJ pour déclencher un dialogue sur plusieurs quêtes.

Correction d’un problème à cause duquel le corps fantomatique de Bakira pouvait rester visible longtemps après sa défaite pendant la quête de classe de voleur/voleuse Le plein potentiel.

Correction d’un problème à cause duquel les membres du groupe extérieurs pouvaient influer sur la progression de la quête Du mauvais sang.

Correction d’un problème à cause duquel le personnage-joueur pouvait se retrouver incapable de retourner dans la zone du boss après être mort pendant le combat contre Elias dans la quête Lever le voile.

Correction de plusieurs autres problèmes qui pouvaient bloquer la progression d’une quête.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel la minicarte ne représentait pas fidèlement le monde du jeu pendant la quête L’Œil non-voyant.

Correction d’un problème à cause duquel la carte était incomplète pour la région du loch Raeth de Scosglen.

Correction d’un problème à cause duquel une portion de la carte était invisible dans le donjon Terrasse exaltée.

Correction d’un problème à cause duquel le titre de Bombardier fou ne s’affichait pas pour les adversaires rencontrés dans le murmure du même nom.

Correction d’un problème à cause duquel il était impossible d’ouvrir les articles du fil d’actualités en utilisant la souris et le clavier.

Correction d’un problème à cause duquel le message Vous avez activé le jeu multiplateforme était envoyé dans la messagerie chaque fois qu’un objectif de quête de campagne était accompli.

La compétence passive de parangon Guide de la secte n’apparaît plus sur les serviteurs hostiles en JcJ.

Correction d’un problème à cause duquel le bonus de l’aspect balistique affichait +0 sur les compétences au lieu de +2 sur la barre bonus.

Correction d’un problème à cause duquel le tri des emblèmes n’était pas cohérent entre l’inventaire et le coffre.

Correction d’un problème à cause duquel l’onglet Social de la fenêtre de configuration de la roue d’actions pouvait être ignoré lors de la navigation avec la manette.

Correction d’un problème à cause duquel la quantité d’or ne s’affichait pas convenablement en échangeant de l’or en grandes quantités.

Correction d’un problème à cause duquel les comparaisons numériques entre les objets étaient inexactes si l’objet en question était serti d’une pierre qui conférait une statistique également présente sur l’objet de base.

Correction d’un problème à cause duquel les images ne se chargeaient pas dans le fil d’actualités sur le menu principal.

Correction de plusieurs problèmes de la fonctionnalité Épingler sur la carte.

Correction de plusieurs problèmes à cause desquels les marqueurs de cartes et de murmures ne s’affichaient pas convenablement.

Différentes améliorations à la fiabilité et la clarté des messages, descriptions de compétences et info-bulles.

Différentes autres améliorations de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur.

Divers

Correction d’un problème à cause duquel la musique de réussite pour avoir vaincu Avarice pouvait se déclencher avant la défaite du boss. (Vérifiez toujours vos éliminations avant de les fêter, nomades)

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas envoyer de requête d’ami sur Battle.net aux ami(e)s qui jouaient sur console.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses pouvaient confirmer si le mode Extrême était activé après s’être connectés avec un nouveau personnage.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses qui n’ont pas débloqué un niveau de monde supérieur pouvaient être invités dans un groupe au niveau de monde supérieur.

Correction d’un problème à cause duquel les joueurs et joueuses ne pouvaient pas transférer le commandement du clan.

Correction d’un problème à cause duquel l’expéditeur ou l’expéditrice d’une invitation à rejoindre un groupe ne pouvait pas être informé(e) que l’invitation avait échoué à cause de l’incompatibilité avec la progression du prologue de campagne.

Correction d’un problème à cause duquel la lance de Nafain se dupliquait dans la cinématique où le personnage-joueur la ramasse.

Correction d’un problème à cause duquel la chamelle de Meshif ne faisait aucun bruit.

Correction d’un problème à cause duquel il n’y avait aucun son lorsque Lorath réveillait Meshif à coups de pied.

Différentes autres améliorations.

Mise à jour de l’écran de chargement de Diablo 4

Nous avons ajouté d’autres écrans de chargement dynamiques avec la sortie de la saison de la malfaisance. Cela comprend l’ajout d’autres ressources dans l’écran de chargement, comme votre personnage.

Mises à jour de jouabilité

Général

Les déblocages d’autel de Lilith sont à présent partagés par tout le compte.

La découverte de carte est à présent partagée par tout le compte.

Les murmures ne rapportent plus de poussière d’emblème.

La qualité globale du butin a été améliorée pour les coffres silencieux.

Le temps de canalisation de la compétence Quitter le donjon a été augmenté de 3 à 5 s.

Nous avons globalement réduit la tendance de nombreux monstres à se déplacer pendant le combat, pour que les personnages en mêlée n’aient pas besoin de leur courir après.

Ajout de la prise en charge de la manette sans fil PS5 Dual Sense Edge sur PC.

Niveau de monde

Le niveau de monde II a reçu les bonus suivants : Bonus d’or : augmenté de 15 % à 20 %. Les monstres donnent à présent 15 % d’objets en plus.



Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous aimons l’état global du niveau de monde II mais augmentons ses récompenses pour les aligner sur sa difficulté.

La progression de niveau dans les donjons et dans la plupart des territoires extérieurs a été ajustée dans les niveaux de monde III et IV. Les monstres commenceront à suivre le personnage-joueur dans le niveau au bout d’un certain moment (jusqu’à un maximum de 5 niveaux d’écart). Ce changement n’affecte pas les boss mondiaux, les évènements de légion, les champs de la Haine, les vagues infernales ou les donjons du Cauchemar.

Commentaire de l’équipe de développement : nous voulons donner aux joueurs et joueuses une meilleure sensation de progression de puissance et de maîtrise dans le monde, tout en les mettant en difficulté dans les activités de haut niveau.

Example de niveau de monde III :

si le niveau du personnage-joueur est inférieur à 55, le niveau du monstre est de 55.

si le niveau du personnage-joueur est entre 56 et 60, le niveau du monstre est de 55.

si le niveau du personnage-joueur est de 61, le niveau du monstre est de 56.

si le niveau du personnage-joueur est de 62, le niveau du monstre est de 57, etc. (à partir de là, les monstres seront toujours à -5 jusqu’au niveau maximal de monstre du niveau de monde III, 70).

Exemple de niveau de monde IV :

si le niveau du personnage-joueur est inférieur à 75, le niveau du monstre est de 75.

si le niveau du personnage-joueur est entre 76 et 80, le niveau du monstre est de 75.

si le niveau du personnage-joueur est de 81, le niveau du monstre est de 76.

si le niveau du personnage-joueur est de 82, le niveau du monstre est de 77, etc. (à partir de là, les monstres seront toujours à -5).

Expérience

La récompense d’expérience pour avoir terminé des murmures dans les niveaux de monde III et IV a été grandement augmentée.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous avons observé que le bonus d’expérience obtenu en venant à bout de monstres de niveau plus élevé est trop important en comparaison avec le défi présenté. Nous voulons malgré tout récompenser les joueurs et joueuses pour avoir relevé ce défi en les encourageant à s’entraider pour gagner des niveaux plutôt que d’avoir un joueur ou une joueuse qui fasse un carnage tandis que l’autre attend à l’entrée du donjon.

Nous ajustons simplement les récompenses d’expérience bonus obtenues en tuant des monstres d’un niveau plus élevé que le personnage-joueur. Bonus avant la saison de la malfaisance : 1 niveau plus élevé : +15 %. 2 niveaux plus élevés : +20 %. 3 niveaux plus élevés : +25 %. Après la saison de la malfaisance : Bonus de 1,5 % par niveau jusqu’à 10 niveaux. Ex : +1 niveau : +1,5 %. +2 niveaux : +3 %. +10 niveaux : +15 %.

Nous ajustons également les récompenses d’expérience pour les niveaux de monstres des niveaux de monde plus élevés. Réglages actuels des niveaux selon les niveaux de monde Niveau de monde II : jusque +3. Niveau de monde III : jusque +10. Niveau de monde IV : jusque +100. Nous modifions ceci pour Niveau de monde II : jusque +3 (identique). Niveau de monde III : jusque +6. Niveau de monde IV : jusque +10. Par exemple : Vous êtes niveau 1. Votre ami(e) vous fait venir dans le niveau de monde IV et vous laisse à l’entrée d’un donjon. Il/Elle commence à tuer des monstres de niveau 100. Avant la saison de la malfaisance, vous obteniez : (EXP de monstre niveau 100) x (1 + 25 %). Après la saison de la malfaisance, vous obtenez : (EXP de monstre niveau 11) x (1 + 15 %).



Vague infernale

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous cherchons à augmenter le danger dans les vagues infernales en rendant les monstres un peu plus complexes et les offrandes torturées de mystères plus compliquées à ouvrir.

Les monstres de vagues infernales sont désormais 3 niveaux supérieurs au personnage-joueur plutôt que 2.

Le coût des offrandes torturées de mystères est passé de 175 à 250 cendres aberrantes.

Tous les objets avec lesquels interagir dans les zones des vagues infernales ont désormais une petite chance de fournir des cendres aberrantes.

Mises à jour d’équilibrage de Diablo 4

Commentaire de l’équipe de développement : tandis que notre communauté continue d’affronter les Enfers, les configurations des nouveaux joueurs et joueuses nous ont emplies de surprise et de joie. Nous avons choisi de concentrer nos mises à jour d’équilibrage pour la saison de la malfaisance sur les disparités d’ensembles d’objets suite à la refonte des fonctionnalités de classes. Les changements de classe sont grandement concentrés sur les augmentations numériques des améliorations de compétences et des aspects légendaires que les joueurs et joueuses ne trouvaient pas convaincants. De plus, nous changeons les glyphes de parangon de dégâts critiques pour renforcer tous les dégâts, plutôt que les compétences principales, pour permettre davantage de stratégies.

Il y a également quelques réductions de statistiques de classes pour les sources qui confèrent de grands montants de dégâts, de soins ou l’effet Inarrêtable. En général, nous préférons que les modifications spécifiques aux configurations soient des bonus plutôt que des réductions, mais nous sentons que ces changements sont nécessaires pour le jeu en général. Diablo IV est un jeu en évolution constante au fil des saisons et les ajustements que nous apportons évoluent avec elles.

Les mises à jour d’équilibrage suivantes s’appliquent à la fois aux royaumes saisonnier et éternel de Diablo 4.

Général

Aspects

Le nombre maximum de charges de l’aspect de désobéissance est réduit de 100 à 60, et réduit le bonus d’armure maximum de 25-50 % à 15-30 %.

Le bonus aux dégâts de l’aspect de vindicte face aux cibles étourdies est réduit de 20-40 % à 10-20 %.

Le bonus aux dégâts de l’aspect d’abus à Inarrêtable est réduit de 20-50 % à 20-40 %.

Récupération des ressources de l’aspect de lumière stellaire augmentée de 10-20 à 20-40.

Objets

Le ralentissement du Fendoir du Boucher est augmenté de 40-75 % à 61-75 %.

Ajustements aux taux d’apparition : Taux d’apparition des objets ancestraux et sacrés augmenté dans les donjons du Cauchemar de +5 % à +10 %. Réduction de 20 % des chances d’obtenir un objet d’équipement supplémentaire sur les monstres élites hors des donjons du Cauchemar et des vagues infernales. Chances d’obtenir un objet d’équipement supplémentaire sur les monstres élites dans les donjons du Cauchemar et les vagues infernales augmentées de 10 %. Les donjons du Cauchemar ont désormais 50 % de chances de faire apparaître un 2e objet légendaire une fois terminés. Les donjons du Cauchemar procurent désormais 3 objets rares une fois terminés plutôt qu’un seul.



Monstres

Les points de vie des monstres sont augmentés d’un bonus de 85 % à 100 % pour chaque joueur ou joueuse supplémentaire dans le groupe.

Divers

L’échelonnage du Sanctuaire de cupidité a été ajusté pour augmenter son efficacité au fil du jeu.

Les boss mondiaux donnent désormais plus souvent des potions.

Il n’y a plus de limite au nombre de matériaux que vous pouvez raffiner en matériaux supérieurs à la fois.

Afflictions d’objets

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : de nombreuses afflictions sont trop efficaces et éclipsent les alternatives. Nous cherchons à traiter les cas particuliers, à améliorer le nombre de choix ayant un impact sur les emplacements compétitifs et à augmenter la flexibilité des objets dans l’ensemble. Nous savons que les modifications réduiront le montant total de pouvoirs possibles qu’un personnage peut posséder, et nous allons suivre la façon dont ces changements affectent la capacité des joueurs et joueuses à atteindre des étapes clés de la saison.

Nous augmentons la disponibilité des afflictions ci-dessous afin de les rendre plus facile à inclure dans différentes configurations.

Réduction de la durée des effets de perte de contrôle : peut désormais apparaître sur les jambières.

peut désormais apparaître sur les jambières. Génération de barrière : peut désormais apparaître pour toutes les classes. Ils commenceront également à apparaître plus tard en jeu.

peut désormais apparaître pour toutes les classes. Ils commenceront également à apparaître plus tard en jeu. Probabilités d’obtenir un coup de chance tant que vous avez une barrière active : peut désormais apparaître pour toutes les classes. Réduit de ~12 % sur le casque et ~20 % sur une amulette ou arme main gauche.

peut désormais apparaître pour toutes les classes. Réduit de ~12 % sur le casque et ~20 % sur une amulette ou arme main gauche. Dégâts des compétences de maîtrise : nouvel ajout, peut apparaître sur les armes de sorciers. S’échelonne de façon identique aux dégâts des compétences principales.

nouvel ajout, peut apparaître sur les armes de sorciers. S’échelonne de façon identique aux dégâts des compétences principales. Résistance à tous les éléments : peut désormais apparaître sur les boucliers.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4: le bonus de compétences principales sur les armes étaient trop puissants, alors nous réduisons un peu ce bonus.

Force : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes. Dextérité : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes. Intelligence : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes. Volonté : 50 % plus puissant sur les armes -> 25 % plus puissant sur les armes.

Commentaire de l’équipe de développement : les afflictions de réduction du temps de recharge semblaient obligatoires en raison de leur puissance brute. Nous avons pensé que la réduction du temps de recharge resterait une statistique en demande, mais que la pénalité pour ne pas l’avoir choisie serait amoindrie.

Réduction du temps de recharge : réduction de ~30 %.

réduction de ~30 %. Réduction du temps de recharge de la compétence Imprégnation : réduction de ~30 %.

réduction de ~30 %. Réduction du temps de recharge de la compétence Piège : réduction de ~30 %.

Commentaire de l’équipe de développement : nous constatons que les dégâts critiques et les dégâts contre les cibles vulnérables sont souvent vus comme presque obligatoires pour le succès d’une configuration de Diablo IV. Nous croyons qu’il existe un moyen de permettre à d’autres configurations de s’exprimer et continuons à mettre en place des modifications pour attendre cet objectif.

Dégâts critiques : réduction de ~17 %.

réduction de ~17 %. Dégâts critiques de foudre : réduction de ~17 %.

réduction de ~17 %. Les dégâts critiques avec des compétences d’os, de terre, imprégnées et de lycanthrope : réduction de ~17 %.

réduction de ~17 %. Dégâts contre les cibles vulnérables : réduction de ~40 %.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : les disparités inhérentes à certaines afflictions peuvent éliminer certaines armes avant même de découvrir leurs statistiques. Elles reçoivent des réductions plus sévères que leurs équivalents avec des afflictions classiques pour augmenter la flexibilité des armes.

Dégâts critiques (inhérents aux épées) : réduction de ~50 %.

réduction de ~50 %. Dégâts contre les cibles vulnérables (inhérents aux arbalètes) : réduction de ~65 %.

Commentaire de l’équipe de développement : le bonus de dégâts face aux cibles subissant un effet de perte de contrôle était trop performant en lien avec sa facilité d’activation, en comparaison avec des afflictions produisant des effets de perte de contrôle plus stricts.

Dégâts contre les cibles subissant une perte de contrôle : réduction de ~30 %.

réduction de ~30 %. Dégâts contre les cibles gelées : augmentation de ~20 %.

Commentaire de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous avons constaté que les joueuses et joueurs talentueux tuaient fréquemment des monstres de plusieurs niveaux supérieurs au leur. C’est quelque chose que nous voulons soutenir, mais la situation actuelle est au-delà de ce que nous trouvons adéquat pour la santé du jeu à long terme. À cette fin, nous transférons le pouvoir de certaines afflictions offensives vers d’autres plus défensives. Nous savons que notre jeu n’en sera que plus sanglant, particulièrement pour celles et ceux qui traquent les boss pinaculaires, des rencontres réservées aux cœurs vaillants. Vaincre le boss pinaculaire vous demandera d’utiliser tous les outils à votre disposition ainsi que chaque fibre de votre être. Nous allons continuer de lire les commentaires provenant de la communauté et de modifier nos mécaniques de combat.