On oublierait presque que Diablo 4 fait partie des grosses sorties de cet été à cause des productions phares qui ont débarqué après lui. Évidemment, c'est bien différent pour les joueurs qui enchaînent les heures sur le hack'n slash. Ils sont encore nombreux, mais malheureusement pour eux, le jeu n'est pas exempt de reproches, loin de là. Le lancement de la saison 1 a été chaotique à cause de correctifs qui ont détruit la plupart des classes et causés plusieurs autres soucis importants. Depuis, Blizzard tente de rattraper le coup avec d'autres patchs et une nouvelle mise à jour va justement arriver très bientôt.

Une grosse mise à jour avant la saison 2

Blizzard continue d'essayer de sauver la saison 1 de Diablo 4. Quelques jours après la grosse mise à jour 1.1.3, le jeu va accueillir le patch 1.1.4 en réponse aux critiques des joueurs qui sont encore nombreuses malgré les récents correctifs. Ce patch vient régler plusieurs soucis qui pouvaient empêcher de boucler certaines quêtes et événements à cause d'une action pourtant anodine. Grâce à l'augmentation du bonus d’expérience total de la bénédiction de saison « Urne d’agressivité » de 8 % à 20 %, il sera aussi plus facile d'atteindre le fameux niveau 100. Un changement qui devrait être très bien accueilli.

Est-ce que cette mise à jour suffira à rendre cette saison 1 enfin au niveau pour les joueurs ? Ça reste à voir. En tout cas, il devrait s'agir du dernier patch avant l'arrivée de la saison 2. D'ailleurs, la communauté ne risque pas de manquer de contenu de sitôt, puisque Blizzard prévoit de continuer à publier de nouvelles saisons et de nouvelles extensions chaque année. Récemment, le directeur de la franchise Rod Fergusson reconnaissait que Diablo 3 n'avait pas été à la hauteur, mais que le studio voulait faire mieux que Diablo 4.

Patch notes de la mise à jour 1.1.4 de Diablo 4

Mises à jour de jouabilité

Le bonus d’expérience total de la bénédiction de saison Urne d’agressivité a été augmenté de 8 % à 20 %.

Note de l’équipe de développement de Diablo 4 : nous avons augmenté le bonus d’expérience total d’Urne d’agressivité pour que la bénédiction de saison ait plus d’impact et pour aider les personnages-joueurs voulant atteindre le niveau 100 à y arriver un peu plus rapidement.

Correction de bugs

Accessibilité

Correction d’un problème à cause duquel la lecture d’écran ne lisait pas les noms des adversaires.

Quêtes et évènements

Correction d’un problème qui empêchait de ramasser l’arme d’hast de Lorath et l’amulette étrange dans la quête « Pièces manquantes » si vous les aviez lâchées et que vous reveniez dans la ville sur une monture.

Résolution d’un problème qui pouvait empêcher la quête « En mémoire de la bernache » de progresser si le personnage-joueur se téléportait à l’aide du portail de retour en ville ou quittait le jeu immédiatement après avoir placé la dague de Tavish.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher la quête « Cœurs empoisonnés » de progresser si le personnage-joueur quittait la zone pendant le dialogue entre Aneta et Vera.

Correction d’un problème qui empêchait le personnage-joueur de recevoir de l’or après avoir terminé l’évènement Masse nauséeuse.

Divers