Diablo 4 est un véritable carton et Blizzard se frotte les mains avant même que les véritables festivités soient lancées. Le jeu vient d'ouvrir la porte des enfers en faisant tomber un très gros record pour la licence. Une première pour la franchise, mais aussi pour l'éditeur d'ailleurs.

Diablo 4 est désormais disponible dans le monde entier et pour tous depuis le 6 juin 2023, un peu plus tôt pour les joueurs ayant mis la main au portefeuille pour décrocher un early access. Malgré quelques bugs au lancement et des serveurs qui ont trouvé le moyen de flancher quelques heures peu après, tout semble plutôt bien se passer pour le nouveau monstre de Blizzard.

Diablo 4 décroche un nouveau record !

En réalité, tout se passe même très, très bien. Il y a quelques jours, nous vous rapportions que Blizzard se félicitait d'atomiser tous les records avec son Diablo 4. Le jeu est en effet le plus vendu de tous les titres de la licence sur la même période. Il signe même le meilleur démarrage de toute l'histoire de Blizzard, tous jeux confondus. C'est dire à quel point ce nouvel opus cartonne. Il faut dire que Diablo 4 était extrêmement attendu.

Après un Diablo Immortal qui aura fait énormément parler, Blizzard était surveillé de très près. Mais finalement, c'est une réussite. Si l'éditeur ne nous a toujours pas donné de chiffre précis en ce qui concerne les ventes, il s'amuse en revanche à nous dire qu'en 5 petits jours, Diablo 4 a franchi le cap infernal des 666 millions de dollars. Une somme colossale, et amusante, amassée en moins d'une semaine et surtout, avant même que le battle pass et les premiers événements saisonniers soient arrivés.

À l'heure actuelle, la boutique de Diablo 4 ne comporte que des éléments cosmétiques. Des skins pour l'équipement des différentes classes de personnages ou pour les montures. Rien de bien transcendant. À l'avenir, un battle pass devrait être intégré, celui-ci devrait proposer du contenu gratuit mais aussi payant à l'instar de tous les battle pass du genre.

Diablo 4 fonctionnera avec un système saisonnier mélangeant les nouvelles fonctionnalités devenues une norme un peu partout sur le marché, et ses propres mécaniques saisonnières implémentées depuis Diablo 3. À voir maintenant comment tout ceci s'imbriquera, rendez-vous dans quelques semaines pour la saison 1 !