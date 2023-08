Diablo 4 a connu un beau succès et est globalement apprécié. Cependant, comme tout jeu vidéo, il n'est pas exempt de défauts, en particulier lorsqu'il s'agit du multijoueur et de la délicate question de l'équilibrage. Reconnaissant ces lacunes, Blizzard vient d'annoncer deux nouvelles fonctionnalités en développement. Ces nouveautés devraient ravir de nombreux fans, car elles sont très attendues.

Une mécanique en route pour Diablo 4

La première devrait séduire les collectionneurs invétérés : il s'agit d'un filtre de loot ! Et ce n'est pas une simple rumeur ; le directeur général de Diablo 4, Rod Fergusson, a personnellement confirmé l'information via son compte Twitter. Toutefois, ne vous attendez pas à une date de sortie précise pour le moment, nous savons simplement que c'est en cours de réalisation. Cette option très utile est disponible chez des concurrents tels que Path of Exile.

Y a-t-il une chance d'avoir une sorte de filtre pour le loot ? Je commence à en avoir marre de ramasser chaque gemme en essayant d'obtenir mes objets jaunes, etc. Il fait définitivement partie de notre carnet de commandes.

Finis les jours où vous ramassiez des objets d'une couleur non désirée. Vous pourrez désormais vous concentrer sur les éléments les plus rares. Et ce n'est pas tout ! Blizzard a également annoncé une amélioration concernant la résistance élémentaire dans Diablo 4. Cette fois, c'est le responsable de la communauté, Adam 'PezRadar' Fletcher, qui en parle, toujours sur Twitter.

C'est quoi la résistance élémentaire ?

Outre les dégâts physiques, les ennemis infligent également des dégâts élémentaires. Selon la résistance du joueur à ces dégâts, cela peut créer des situations complexes. On peut acquérir des résistances élémentaires grâce aux talents et objets. Cependant, l'équilibrage actuel dans le jeu est imparfait, au point que les joueurs se sont plaints sur les forums, poussant Blizzard à intervenir. PezRadar a annoncé que la refonte attendue serait déployée avec la saison 2 de Diablo 4. Les rumeurs actuelles suggèrent que cette nouvelle saison pourrait débuter le 26 octobre. Face aux divers soucis, les joueurs de Diablo 4 ne se privent pas pour exprimer leur mécontentement.

Les développeurs, quant à eux, s'efforcent de répondre aux préoccupations et demandes. Dans cette optique, ils traquent également les tricheurs et les exploits dans Diablo 4, comme nous vous le rapportions récemment, avec en particulier un bug permettant de dupliquer les objets. L'un des aspects les plus notables de la gestion de Diablo 4 par Blizzard réside dans sa volonté d'instaurer un dialogue ouvert et transparent avec sa base de joueurs. Face à un monde du jeu vidéo en constante évolution, où les attentes des joueurs deviennent de plus en plus précises et exigeantes, maintenir un canal de communication direct est essentiel. Cette approche participative renforce le lien entre les développeurs et la communauté et encourage une culture de respect mutuel, même si du côté joueur, ce n'est pas encore tout à fait le cas...

Que pensez-vous de ces deux changements ?