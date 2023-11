Après une saison 1 en dents de scie, on peut dire que Diablo 4 a clairement remonté la pente. La saison 2, en plus d'être qualitative en termes de contenus, a permis au jeu de récupérer un bon nombre de joueurs. Une excellente nouvelle pour Blizzard, évidemment. Il faut dire que l'éditeur/développeur n'a pas lésiné sur les moyens. Avec de très nombreux patchs et, bien entendu, une flopée d'objets gratuits en tout genre. Et avant l'arrivée d'un nouveau DLC et d'une saison 3, Blizzard a encore un autre cadeau gratuit à offrir.

Du super contenu gratuit pour Diablo 4

L’éditeur s'est associé au géant du e-commerce américain Amazon pour offrir de belles récompenses à tous les joueurs de Diablo 4. La nouvelle campagne d'objets gratuits a, comme toujours, une durée limitée dans le temps. En effet, cette fois, vous avez 27 jours. C'est beaucoup et en même temps très peu. Dans le sens où il vaut mieux s'en occuper maintenant avant d'oublier et de passer à côté. Le 14 décembre 2023 est donc la date de fin.

Cette fois, il est question de récupérer la Lame de sorcière vermillon et le Labrys aux plumes vermillon. Notons au passage que la lame est réservée aux nécromanciens, et le labrys vermillon aux voleurs et aux barbares. Par contre, bonne nouvelle : c'est récupérable et gratuit sur l'ensemble des plateformes, à savoir PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Voici le lien.

C'est quoi la suite ?

Outre les objets gratuis, les fans attendent avec impatience la saison 3 de Diablo 4, qui proposera :