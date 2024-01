Diablo 4 est encore sur le point de changer avec l'avènement de la saison 3. Un nouveau chapitre qui s'ouvrira dans un peu moins de deux semaines maintenant, le 23 janvier 2024. Il faut s'attendre à des améliorations assez importantes dans divers domaines, et à l'introduction du Tournoi, un système de classement compétitif pour défier le monde entier. Si vous voulez en savoir plus avant la sortie officielle, sortez dès à présent votre agenda pour ne pas manquer le rendez-vous annoncé par Blizzard Entertainment.

Un livestream pour la saison 3 de Diablo 4

La saison 3 de Diablo 4 n'a jamais été aussi proche et les développeurs ont envie de faire un point avant le déploiement. C'est pour cette raison qu'aura lieu un livestream avec les équipes le jeudi 18 janvier 2024 à 18h00 (heure française). Qu'est-ce que les joueurs vont-ils pouvoir apprendre durant cet événement ? Il y aura un aperçu des futurs changements pour parfaire l'expérience, des détails sur le système / épreuve Le Tournoi, mais également un focus sur les menaces de la saison 3.

« Joignez-vous à Adam Fletcher, directeur associé de la communauté, Daniel Tanguay, gestionnaire de la conception du jeu, Madeleine James, conceptrice de quêtes, et Adam Jackson, responsable de la conception des classes, qui décriront les dangers qui vous attendent au cœur de la troisième saison de Diablo 4 » (via Blizzard). Si jamais vous n'êtes pas satisfaits de la présentation, celle-ci sera suivie d'une séance de questions / réponses pour répondre aux possibles interrogations. Et des infos pour le DLC Vessel of Hatred, c'est possible ? Peut-être pas malheureusement car l'extension n'a pas de date de sortie. C'est bien prévu dans le courant de l'année, sans plus de précision.

Quant à ceux qui regrettent le mauvais équilibrage des builds de Diablo 4, n'espérez pas un patch magique dans la foulée du livestream. Rod Fergusson, manager général de la marque, trouve même cela amusant quelque part. « Ces moments où tu as l'impression de tricher ou que tu sais que tu as berné l'équipe de développement ou que tu profites d'un exploit sont vraiment, vraiment amusants. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Diablo 4 ». Ah !