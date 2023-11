Diablo 4 a récemment fait le plein d'annonces lors de la fameuse Blizzcon 2023. La saison 3 a notamment été abordée, avec une sortie prévue pour janvier 2024. En bref, le futur du jeu s'annonce radieux, mais certains joueurs sont inquiets. En effet, un leak vient de mettre le feu aux poudres sur la Toile. Les fans sont déjà en train d'exprimer leur mécontentement et leur inquiétude.

Diablo 4 fait la polémique suite à un leak

Lors de l'événement consacré aux jeux du studio, Diablo 4 a fait une apparition plutôt marquée. On a mentionné la nouvelle saison, mais le DLC Vessel of Hatred a également eu droit à sa part du gâteau. Ceci dit, on n'a pas eu grand-chose à déclarer à part sa date de sortie fixée pour 2024, sans plus de précision. Et d'ailleurs, combien va coûter cette extension ? C'est la question posée par bon nombre de joueurs, et nous avons peut-être un début de réponse. C'est justement ça qui fait la polémique.

Un Youtuber est venu expliquer en détail le leak qui vient de frapper le quatrième opus de la licence Diablo. La fuite concernerait un sondage mis au point par Blizzard pour le prix à mettre sur ses futurs DLC. L'éditeur proposait quatre options aux joueurs sondés pour facturer son extension : 50 $ ,70 $, 80 $, et 100 $ . Ça pourrait être cher, très cher, surtout pour une extension. Chacune d'entre elles offrirait des bénéfices différents, y compris des pièces de platine pour s'acheter des skins uniques. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là.

Ces options offriraient aussi des avantages au niveau du gameplay de Diablo 4. Par exemple, il y aurait une différence majeure entre celle à 50 $ et celle à 100 $. La première octroierait un objet unique, tandis que la seconde débloquerait un aspect légendaire. Par conséquent, on serait davantage tenté de voter pour l'offre plus onéreuse, et ça ne plaît clairement pas à la communauté qui compare ça à du pay-to-win (payer pour gagner). Ceci dit, ce n'est à ce stade qu'à l'étude et la décision finale dépendra très certainement des réponses des sondés. Ça et les retours de l'ensemble des joueurs depuis que le sondage a leaké. Les retours étant majoritairement négatifs, l'éditeur pourrait tout aussi bien revoir ses plan pour ne pas compromettre à nouveau Diablo 4.

Un bel événement gratuit pour Noël

Malgré cette nouvelle peu réjouissante, les fans sont curieux de voir ce que va donner la saison 3 de Diablo 4 lorsqu'elle sortira. En attendant, le studio a concocté une petite surprise pour célébrer la période des fêtes de Noël. En effet, l'événement Fléau de l'hiver se tiendra du 5 au 21 décembre 2023, et il promet de faire honneur à un mois riche en cadeaux et en festivités : « Éliminez les créatures démoniaques maudites et faites attention, car vous pourriez bien recevoir la visite inopportune de l’Horreur à cape rouge. Restaurez la place Hivernale et protégez l’ambiance festive ! ». On a hâte de se jeter dessus.