Il y a quelques jours, nous vous avons parlé d'un gros plantage de Diablo 4 qui empêchait les joueurs de lancer leur jeu en accès anticipé. Un problème de licence, l'erreur 315306, surtout présent sur PS5. Et bien, il semblerait que Blizzard ait enfin réussi à trouver le problème, ou du moins en partie. Si le studio affirme que pour beaucoup de joueurs, le bug des licences et l'erreur 315306 sont réglés, pour d'autres, ce n'est toujours pas le cas. Voici donc quelques manipulations à essayer pour forcer la résolution du problème.

Une solution au problème de licences et à l'erreur 315306 de Diablo 4

Pour les joueurs PS5 et PS4, les deux plateformes les plus touchées par le bug, le problème viendrait des services en ligne PlayStation. Difficile donc de faire quoi que ce soit de plus qu'une simple restauration de licence et d'attendre que Sony trouve le problème. Blizzard affirme que l'entreprise cherche. De son côté, l'éditeur a réglé le souci sur Diablo 4, mais comme tout n'est pas encore corrigé du côté PlayStation, certains ont encore des plantages.

Du coup, si les solutions officielles ne marchent pas, vous pouvez tenter quelques manœuvres qui, visiblement, auraient quant à elles fonctionnées pour plusieurs joueurs. L'une des solutions serait visiblement de télécharger un jeu (un DLC ou n'importe quoi d'autre) que vous n'avez encore jamais téléchargé. Comme un jeu du PS Plus par exemple que vous n'avez pas encore lancé une seule fois.

Dans certains cas, cela permet au système de licences de se vider avant d'en lire de nouvelles et donc. Et donc de laisser une chance à Diablo 4. Si ça ne fonctionne pas, plusieurs utilisateurs affirment avoir réussi à contrer le problème en achetant quelque chose sur le PlayStation Store (un jeu à quelques centimes, ou un petit DLC à 2€ fait l'affaire). Toutefois, Blizzard martèle bien qu'il est possible de corriger le souci sans acheter quoi que ce soit. Et d'autres correctifs arriveront lorsque Sony aura trouvé l'erreur de son côté.

La galère sur PC aussi ?

Pour ce qui est du PC, Blizzard affirme que le problème est normalement réglé et celui-ci venait de Battle.net. L'éditeur partage toutefois quelques solutions au cas où le problème persiste. Pour corriger le bug sur PC, Blizzard conseille de vider l'intégralité du cache du launcher. La manœuvre consisterait donc à changer de région dans les paramètres de votre compte. Dans les cas les plus extrêmes, vous pouvez aussi désinstaller et réinstaller Battle.net et/ou changer de mot de passe. Le tout étant que le cache puisse être modifié.

Sur Xbox en revanche, les joueurs ne semblent pas trop se plaindre. Visiblement, Diablo 4 tourne comme un charme et aucun gros bug n'est venu entraver le lancement. Toutefois, un problème réside et c'est valable pour toutes les consoles, l'impossibilité de jouer à l'accès anticipé avec un partage de compte.

Lillith surveille ça de près

Le partage de compte ne fonctionne pas avec l'accès anticipé de Diablo 4

Le partage de compte sur PS5 et Xbox Series est devenu une norme. Une option directement intégrée aux consoles et aux services de ces dernières. Ça permet à plusieurs personnes de profiter des mêmes jeux sans en acheter plusieurs copies à chaque fois. Par exemple, au sein d'un même foyer. Sauf que dans certains cas, ça ne fonctionne pas.

C'est d'ailleurs ce qui arrive avec l'accès anticipé de Diablo 4. Il est actuellement impossible aux joueurs profitant du partage de compte de jouer au jeu avec le propriétaire du titre. Comprenez par là que le second joueur ne peut tout simplement pas lancer le jeu de son côté. Un souci qui arrive parfois avec les bonus de précommande par exemple. Il est bien souvent impossible aux joueurs secondaires d'en profiter.

Si Blizzard a bien confirmé sur son site que le partage de compte ne fonctionnait pas avec l'accès anticipé, il n'a toutefois rien dit en ce qui concerne le jeu final. Normalement, dès la sortie du jeu le 6 juin à 1 heure du matin (ou le 5 juin au soir si vous préférez), le partage de compte devrait être fonctionnel.

Ça reste à voir, d'autant plus que ça risque de bouchonner sur les serveurs. Blizzard a averti les joueurs. Même si les équipes sont préparées et que les serveurs devraient tenir le choc, rien ne peut affirmer que ce sera bien le cas.