À l'aube de la saison 3 et du premier DLC Vessel of Hatred de Diablo 4, on a eu l'opportunité de discuter avec les développeurs pour faire un point sur les récentes et prochaines nouveautés du jeu.

Diablo 4 a bien progressé depuis sa sortie et Blizzard a su être à l'écoute des joueurs. Un aspect important qui a permis d'apporter des changements salvateurs pour le jeu actuel, et qui servira à n'en pas douter à tous les futurs contenus. C'est justement de cela dont il a été question, en partie, lors de notre interview avec Rod Fergusson, le producteur emblématique de la licence culte, et Brent Gibson, associate game director sur le jeu.

Diablo 4 a changé grâce aux retours des joueurs

À son lancement, Diablo 4 a conquis des millions de fans, mais dès la saison 1, le ciel s'est assombri pour le hack'n'slash à cause de mauvaises décisions. Assez vite, les développeurs ont voulu corriger le tir avec une série de mises à jour. Ils avaient même fait leur mea culpa. « Nous avons fait des erreurs dans la manière de gérer les attentes. Et c'était difficile car nous avions l'impression de faire ce qu'il fallait. Nous avons essayé d'aller un peu vite, d'être réactifs, mais ça n'était pas la solution ».

Blizzard a fait preuve d'ouverture et a été à l'écoute des joueurs de Diablo 4. Une attitude qui n'est en rien une façade temporaire. « Il y a beaucoup de discussions et de débats pour chaque retour et on essaie toujours. On essaie toujours de réfléchir au bon timing pour apporter ce que la communauté souhaite au bon moment ».

Malgré cela, il est primordial de trier et prioriser les changements à apporter selon Fergusson. « On doit prioriser selon ce qui nous semble important. Selon ce qui est nécessaire rapidement et ce qui est faisable dans le temps que nous avons. Nous ne voulons pas faire les choses partiellement parce que nous n’avons pas eu assez de temps. Certaines suggestions peuvent être vraiment importantes, mais prendre aussi beaucoup de temps et on a besoin d’attendre la prochaine saison. Ou au contraire, c’est rapide et on met ça dans un hotfix aussi vite que possible ». « C’est ce que j’aime avec notre modèle saisonnier. Ca permet d’avoir un nouveau départ quand vous essayez des choses » a ajouté Fergusson.

Essayer des choses pour changer l'opinion, c'est ce qui est en train de se produire avec Diablo 4 saison 2.

On ressent vraiment un changement d’opinion et c’est ce qui est vraiment excitant. Les joueurs reviennent et découvrent les pouvoirs vampiriques et les Moissons du sang, c’est vraiment gratifiant. […] Un jeu service doit être une collaboration avec les joueurs. La saison 1 était pratiquement terminée avant qu’on ne lance le soft. Donc c’était quelque chose qui était fait en parallèle du développement de Diablo 4. Avec la saison 2, nous avons pu agir directement sur ce qui n’allait pas avec la saison 1. Et la pré-saison ainsi que les patch notes de 14 000 mots le reflètent. La fenêtre de prévisualisation des enchantements pour l’occultiste, les retouches sur les boss, les changements de la qualité de vie, toutes ces choses sont basées sur nos interactions et nos discussions avec les joueurs. Rob Fergusson durant la Blizzcon 2023.

Crédits : Blizzard.

Nos infos sur le DLC Vessel of Hatred (histoire, temps de jeu...)

Les développeurs ont occupé la grande scène de la Blizzcon 2023 pour une annonce très attendue : la révélation du DLC Vessel of Hatred. Une première extension qui sera un retour aux sources puisque l'histoire tournera autour de Mephisto aka le Seigneur de la Haine. « On est vraiment excités de raconter une histoire autour de Mephisto. Retourner là où son histoire a commencé. C'est cohérent pour nous d'un point de vue narratif et ça complète également le continent, c’est la dernière ligne droite du climax de cette nouvelle région, donc ça fait sens d’étendre naturellement cette zone ». Une zone qui offrira d'ailleurs un dépaysement, afin d'ajouter une « nouvelle couleur à la palette » de Diablo 4. Ce qui permet aussi de s'éloigner un peu de la vibe Europe de l'Est, avec un environnement plus extrême tel que la jungle, comme nous l'a expliqué le producteur du jeu.

Au-delà de l'histoire du DLC Vessel of Hatred, qui devrait donc émoustiller les fans de la première heure, l'extension se démarquera par l'introduction d'une nouvelle classe jamais vue. Ni dans Diablo 4, ni dans les autres épisodes de la franchise. « Pour l’extension, on s’est demandés si l'on devait capitaliser encore sur un classique ou quelque chose de nouveau. Toute l’équipe a le sentiment que c’est notre responsabilité d’apporter de nouvelles choses au jeu. Donc on veut faire évoluer le monde d’une façon un peu différente et la nouvelle classe était le meilleur moyen de le faire » juge Gibson. Une classe qui permettra d'explorer avec « une nouvelle perspective, des compétences inédites et un gameplay neuf ». En revanche, pas d'information sur la nature de la classe, ça restera secret encore un peu.

Et rassurez-vous, si vous ne craquez pas sur cette extension de Diablo 4, vous ne serez pas maudits par les équipes. Des contenus gratuits continuera d'agrémenter le jeu principal.

L’extension sera quelque chose auquel vous pourrez jouer mais nous aurons toujours du contenu et des choses à faire. Même si vous n’achetez pas l’extension. Il y aura toujours un tas de choses auxquelles jouer gratuitement. Les joueurs achèteront l’extension pour jouer à la nouvelle classe, essayer la nouvelle histoire, découvrir une nouvelle région et d’autres choses dont nous ne pouvons pas encore parler. Rob Fergusson durant la Blizzcon 2023.

L'avenir de Diablo 4 et ses futures extensions

L'extension Vessel of Hatred sera une extension complète sur le plan narratif et en termes d'ambitions. « Les saisons ont une partie scénarisée, qui apporte du contexte au thème, par exemple en illustrant ce que c'est qu'être un vampire etc. Mais elles n'ont pas une histoire complète. L'extension en aura une, avec de nouvelles cinématiques, et cette continuation de l'histoire de Diablo 4 devrait plaire aux joueurs » détaille Rod Fergusson.

Le DLC sera t-il long ? C'est encore trop tôt pour le savoir. « On ne peut pas encore donner de réponse, on y travaille encore. Ça va dépendre de différents aspects comme le gameplay, les classes, l’équilibrage et toutes ces choses sur lesquelles on est encore. Il y a un objectif que l’on souhaite atteindre parce qu'on veut vraiment que les joueurs aient le sentiment que ce soit une extension, mais on a pas de fenêtre de temps de jeu pour le moment ». Et la suite, c'est quoi ? au moins une autre extension pour Diablo 4. Cependant, le rythme de sorties n'est pas encore défini.