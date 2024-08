À l'occasion de la Gamescom 2024, Wowhead a eu l'opportunité d'interviewer Tiffany Wat, directrice de production de Diablo 4, et Rex Dickson, designer en chef du jeu, principalement concernant Vessel of Hatred, le DLC attendu le 8 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Et une mauvaise nouvelle s'est faite jour concernant un élément très attendu par la communauté.

Diablo 4 va faire l'impasse sur un élément très demandé par les joueurs

En attendant sa sortie prochaine, Vessel of Hatred s'est laissé essayer par les participants de la Gamescom 2024. Wowhead en faisait partie, et a pu s'entretenir avec deux membres de l'équipe derrière Diablo 4. Ceux-ci sont revenus sur les ajouts à venir dans le DLC, comme la classe Sacresprit, les Mercenaires, ou encore le nouveau type de donjons endgame : la Citadelle Noire. Nécessitant au moins un groupe de deux joueurs, celui-ci permettra notamment de récupérer des parchemins pour réinitialiser la trempe de son équipement, mécanique introduite dans la Saison 4.

Au grand dam des habitués du genre hack'n slash, cette nouvelle activité endgame à venir dans Diablo 4 ne pourra pas être faite entièrement en solo. Tiffany Wat a d'ailleurs confirmé que l'équipe ne prévoit pas pour l'instant d'ajouter un mode solo, ou "Solo Self-Found", pour les intimes. L'objectif de Blizzard semble plutôt au contraire de renforcer la composante multi de son jeu. En témoigne notamment l'arrivée prochaine d'une autre fonctionnalité très demandée : la recherche de groupes.

Pour les héros solitaires de Sanctuaire, il faudra cependant repasser plus tard pour voir un véritable mode solo arriver dans Diablo 4. Ceci étant dit, les fameux parchemins à récupérer dans la Citadelle Noire devraient être trouvables autrement, mais avec des chances bien moindres. Face à l'absence de ce mode très demandé par la communauté, Path of Exile 2 a-t-il un coup à jouer ? Début de réponse lors de sa sortie en early access le 15 novembre prochain sur PC.

Source : Wowhead