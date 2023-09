Diablo 4 faisait clairement partie des jeux les plus attendus de l'année. Si la presse et les joueurs ont été satisfaits par le hack'n' slash à son lancement, le son de cloche est différent depuis le lancement de la saison 1. La grogne est montée à cause des déséquilibrages, une grande partie des changements apportés par Blizzard n'a pas du tout plu. Avant l'arrivée de la saison 2, le studio essaie de sauver les meubles à grands coups de mises à jour. La dernière déployée dans est passée plutôt inaperçue, mais elle change pourtant pas mal de choses.

Un hotfix surprise pour Diablo 4

La mise à jour 1.1.4 lancée par le studio il y a quelques jours apportait déjà quelques changements et correctifs bienvenus. Quelques jours plus tard, Blizzard a discrètement déployé un hotfix supplémentaire passé sous les radars et pourtant, il ajoute quelques modifications bienvenues et qui devraient faciliter la vie des joueurs à fond dans le farming d'XP. L'expérience gagnée dans le niveau de monde 3 est en effet augmentée de 5 % et carrément de 15 % dans le niveau de monde 4. Le patch corrige aussi un bug cette fois plutôt en la défaveur des joueurs, car il règle un problème « où les graines de la haine pouvaient être acquises à un taux excessif dans certains cas ».

Ces modifications qui paraissent mineures peuvent réellement améliorer l'expérience de jeu. Les joueurs de Diablo 4 en ont même peut-être déjà profité sans s'en rendre compte. En tout cas, Blizzard fait tout pour faciliter le grind, puisque que le bonus d’expérience total de la bénédiction de saison Urne d’agressivité avait déjà été augmenté pour passer de 8 % à 20 %.

Ce petit patch est certainement la tout dernier avant le lancement tant attendu de la saison 2 de Diablo 4, qui se nommera la Saison du sang. Votre objectif sera d'accompagner Erys « dans sa lutte contre un nouveau fléau mortel qui menace Sanctuaire ». La saison introduira aussi cinq nouveaux boss de endgame et apportera des ajustements concernant les mécaniques de dégâts et le système de résistance élémentaire. Cette fois, espérons que les changements apportés par Blizzard soient bien reçus par la communauté. Rappelons que la Saison du sang sera disponible dès le 17 octobre prochain sur consoles et PC.