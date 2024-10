Deux jours après la sortie de Vessel of Hatred, le premier DLC majeur de Diablo 4, et de la Saison 6, le titre reçoit un second hotfix pour améliorer encore le tout.

Sanctuaire et Blizzard sont en effervescence alors que le 8 octobre sont sortis sur Diablo 4 simultanément Vessel of Hatred et la Saison 6. Quelques soucis et ajustement sont toutefois de rigueur pour améliorer au mieux l'expérience globale. Une première petite mise à jour avait été déployée en ce sens, suivie par une seconde du même acabit. En voici les changements.

Le Réceptacle de la Haine de Diablo 4 se peaufine

Selon toute vraisemblance, il semblerait que les lancements du premier DLC majeur de Diablo 4 et sa Saison 6 se passent mieux que celui de la précédente saison. Si du moins l'on exclut cependant une ouverture des serveurs le 8 octobre six heures après l'heure avancée par Blizzard.

Mises à jour du jeu

Les boss et les élites ont désormais plus de chances de lâcher des paquets d'herbes et des Souffle d'Ange.

Les boss de donjon niveau 30-49 lâcheront 10 herbes groupées + 2 souffle d'ange

Les boss de campagne de niveau 50 à 60 lâcheront 30 herbes groupées + 7 souffle d'ange.

Tous les élites en Tourment ont 10 % de chances de lâcher 4 paquets d'herbes et 2 % de chances de lâcher 4 Souffles d'Ange.

Corrections de bugs

Correction d'un problème à cause duquel le défi communautaire de la Citadelle apparaissait continuellement.

Correction d'un problème où la progression pouvait être bloquée pendant la quête Fossoyeuse : La Promesse si la zone était quittée avant de terminer la phase d'enquête.

Diverses améliorations de la stabilité.

Diablo 4 continue de se perfectionner avec la sortie du Vessel of Hatred et de la Saison 6, malgré quelques ajustements nécessaires. Bien que le lancement ait connu un léger retard de serveur le 8 octobre, les premières mises à jour ont déjà corrigé plusieurs bugs et optimisé l'expérience de jeu, notamment en améliorant les chances de loot des ressources importantes comme les herbes et les souffles d'ange. Ces améliorations montrent l'engagement de Blizzard à peaufiner le jeu pour offrir une expérience plus fluide et satisfaisante à ses joueurs. Toutefois, des ajustements supplémentaires pourraient encore être nécessaires pour répondre aux attentes de la communauté.

Source : Blizzard