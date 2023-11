Après une énorme mise à jour récente, Blizzard Entertainment vient de publier un nouveau patch pour Diablo 4. Les modifications sont plus mineures puisque ce n'est qu'un hotfix, mais il est quand même costaud au regard des retours de la communauté. Voici toutes les corrections disponibles dès maintenant.

Une petite mise à jour Diablo 4 qui plait beaucoup

La saison 2 de Diablo 4 est-elle suffisamment armée pour change l'opinion des joueurs sur le jeu, après une saison 1 décriée ? Certaines décisions prises et les nouveautés proposées semblent prendre. « On ressent vraiment un changement d’opinion et c’est ce qui est vraiment excitant. Les joueurs reviennent et découvrent les pouvoirs vampiriques et les Moissons du sang, c’est vraiment gratifiant » nous a confié Rod Fergusson, producteur de Diablo 4, lors de la Blizzcon 2023. Les développeurs souhaitent être réellement plus à l'écoute des joueurs, et le prouvent aujourd'hui avec la dernière mise à jour. Un hotfix pour le patch 1.2.2 de Diablo 4.

Notes de patch hotfix 1.2.2 Diablo IV

Un nouvel hotfix est disponible pour Diablo 4 et se focalise sur les Aciers vivants. Une ressource essentielle pour invoquer notamment Grigoire dans la Saison du Sang. Le taux d'acquisition de cette denrée a été revu en vue d'offrir davantage d'Aciers vivants dans les coffres. Une retouche qui a fait son effet. « Énorme changement pour ma part, merci de nous avoir écoutés »; « Le buff de l'Acier Vivant est top. Merci les développeurs ! » peut-on lire sur un fil Reddit dédié à cette nouveauté de Diablo 4.

Améliorations de gameplay

Les coffres d'Aciers vivants, au niveau de monde 3, ont reçu une augmentation de 1 à 2. Il y a même une chance d'obtenir 1 ou 2 Aciers vivants supplémentaires lors de l'ouverture

Les coffres d'Aciers vivants, au niveau de monde 3, ont reçu une augmentation de 3 à 5. Il y a même une chance d'obtenir 5 Aciers vivants supplémentaires lors de l'ouverture

Tous les coffres des Vagues Infernales accordent aussi 1 Acier vivant additionnel en niveau de monde 4

Correction de bugs dans Diablo 4

Correction d'un problème qui empêchait l'apparition des coffres d'Acier vivants. Ce correctif a été en partie possible en supprimant les gardiens des coffres d'Aciers vivants. Cela améliore temporairement la situation, mais les gardiens seront de retour une fois le souci réglé pour de bon

Résolution d'un bug de connexion. Les joueurs voyaient un message stipulant que la saison 2 de Diablo 4 était terminée

Correction de plusieurs soucis pour lesquels les joueurs étaient dans l'incapacité de terminer les objets du Périple de la Saison du Sang

Crédits : Blizzard.

Une renaissance pour un avenir radieux ?

Diablo 4 Saison 2 part mieux que la précédente. Le début d'une renaissance ? Les équipes voient déjà l'opinion générale changer et elles continueront d'écouter les joueurs. « Il y a beaucoup de discussions et de débats pour chaque retour et on essaie toujours. On essaie toujours de réfléchir au bon timing pour apporter ce que la communauté souhaite au bon moment ». Mais en prenant soin aussi de prioriser ce qu'il doit l'être. La suite de l'histoire Diablo 4 s'écrira avec le DLC Vessel of Hatred.

« On est vraiment excités de raconter une histoire autour de Mephisto. Retourner là où son histoire a commencé. C'est cohérent pour nous d'un point de vue narratif et ça complète également le continent, c’est la dernière ligne droite du climax de cette nouvelle région, donc ça fait sens d’étendre naturellement cette zone ». Une zone qui offrira d'ailleurs un dépaysement, afin d'ajouter une « nouvelle couleur à la palette ». Si vous êtes curieux notre interview, avec nos infos exclusives (DLC, nouvelle classe et histoire), est disponible.