Diablo 4 va en effet bientôt connaître de profondes modifications dans son système de jeu. Blizzard a visiblement envie de faire les choses comme il faut et inaugure donc le premier PTR de son titre phare. Une occasion comme une autre pour les héros de Sanctuaire de tester tout cela en avant-première.

Un gros chantier en perspective pour Diablo 4

Diablo 4 a besoin de changer de visage pour essayer de ramener un public déçu après un lancement explosif. Blizzard l'a bien compris et entend donc mettre en place un important chantier à l'horizon de la Saison 4. Pour que les travaux soient les plus propres possibles, le jeu accueille son tout premier PTR (Royaume Public de Test en français). Celui-ci ne concerne toutefois que la version PC et durera jusqu'au 9 avril. Il est fort logiquement obligatoire de disposer d'une copie du jeu sur Battle.Net, le launcher de Blizzard, ainsi que d'une connexion permanente à Internet.

Pour y accéder, il faudra installer une autre version de Diablo 4, accessible via le menu déroulant en choisissant les versions du jeu au-dessus du bouton « Jouer ». Puisqu'il s'agit d'une autre itération complète, il faudra donc faire attention à disposer de suffisamment d'espace disque. Avec ce PTR, Blizzard compte sur les joueurs pour pousser les nombreux changements du jeu dans leurs derniers retranchements. Des bugs seront donc certainement à déplorer et des mécaniques risquent d'avoir un comportement imprévu.

Les premières ébauches d'un âge d'or pour Diablo 4 en vue ? © Blizzard

Qu'attendre du premier PTR du jeu ?

À ce titre, tout personnage créé sur le premier PTR de Diablo 4 aura de base débloqué tous les points de voyage rapide et les collectibles du monde ouvert. Il sera également possible d'accéder directement au niveau 100 et obtenir 100 millions de pièces d'or et 1 000 oboles. Pour cela, il sera toutefois nécessaire de refaire le Prologue du jeu, impossible à passer en l'état actuel. Une fois arrivé dans la première ville, un PNJ nous donnera le boost susmentionné. Dans l'exercice, un set d'équipement complet aléatoire sera également octroyé.

Voici donc l'occasion pour les fans de hack'n slash de tester tous les importants changements à venir sur Diablo 4. Ceux-ci arriveront officiellement durant la Saison 4 du jeu, attendue exceptionnellement le 14 mai prochain. De quoi relancer la machine infernale de Blizzard, en attendant éventuellement Path of Exile 2 ?