Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer gratuitement Diablo 4 et son DLC, c'est maintenant ou jamais. Tous deux peuvent être essayés gratuitement, mais plus pour très longtemps.

La saison 7 de Diablo 4 bat actuellement son plein. Blizzard continue de mettre les petits plats dans les grands pour satisfaire sa communauté . Nouveautés, contenu endgame demandé, changements réclamés… les équipes ne chôment pas. Lancement de nouvelle oblige, l’éditeur américain avait prévu le coup pour faire du pied aux fans qui seraient partis voguer vers d’autres horizons ou ceux qui ne se seraient pas encore laissés tenter. Diablo 4 est jouable gratuitement pour des millions de joueurs, et pas que.

Diablo 4 et son DLC gratuits sur PC en ce moment

C’est l’heure de votre petite piqûre de rappel. Si vous étiez passé à côté, c’est le moment ou jamais. Diablo 4 est gratuit actuellement sur PC via Steam et Battle.net, tout comme son premier DLC. Vous pouvez alors explorer la jungle de Nahantu, une toute région à Sanctuaire inédite à cette extension, et surtout essayer le Sacresprit, la classe centrée sur la Dexterité et qui a su faire écho auprès de la communauté. Tout ce riche contenu, vous pouvez donc y jouer gratuitement sans débourser un seul centime jusqu’au mardi 28 janvier à 19h00. Attention toutefois, vous ne pourrez pas aller au-delà du niveau 25 avec les différentes classes de Diablo 4.

Certains diront que l’accès est assez limité, mais il vous laisse amplement le temps de tester les dernières nouveautés de la saison et une partie du contenu du DLC. Si l’expérience vous a convaincu, sachez que Diablo 4 et son DLC profitent actuellement d’une remise de 40% sur les deux boutiques. Comme toujours, toute progression lors de cet essai gratuit sera conservée en cas d’achat du jeu complet.

Lancez le launcher Battle.net ou allez directement sur le site

Cliquez sur la page de Diablo 4 Vessel of Hatred ou sur le bandeau tout en bas sur la home page du launcher

Cliquez sur le bouton « jouer à l’essai gratuit » en dessus de celui « acheter »

Un nouveau bouton bleu « Essai gratuit » apparaît alors à gauche

Cliquez dessus. Le téléchargement se lancera et le tour sera joué.

Lancer votre client Steam ou allez sur la page dédiée au jeu depuis le site

Cliquez sur l’encart vert « jouer au jeu »

Le téléchargement se lance et vous avez ensuite votre accès gratuit au jeu et à son DLC.

Source : Blizzard