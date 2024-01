Dans moins de deux semaines, Diablo 4 va entamer une nouvelle phase. Celle-ci sera symbolisée par l'arrivée de la saison 3, qui se fait encore bien discrète. Heureusement, on en saura plus dans les jours à venir, mais en attendant, une bonne surprise est au rendez-vous. En effet, il est encore possible pour certains joueurs de récupérer du contenu, et ce, sans frais supplémentaires. On vous conseille de ne pas perdre de temps, même si ça ne s'adresse pas à tout le monde.

Du beau contenu gratuit pour Diablo 4, mais il faut faire vite

En décembre dernier, un cadeau attendait les détenteurs du nouvel opus signé Blizzard. Néanmoins, il était un peu particulier, car il était destiné aux membres Amazon Prime. Contrairement aux campagnes Twitch Drops, il n'y a pas besoin de regarder plusieurs heures de live pour décrocher des récompenses. Ici, en un clic, l'affaire est réglée. Et bonne nouvelle, l'offre est encore disponible. Du coup, qu'est-ce qu'on a au menu du jour pour Diablo 4 ? Il s'agit de la Monture du pack Le fardeau de la mort.

Vous avez jusqu'au 18 janvier prochain pour vous en emparer. Vous avez donc le temps, mais dans le doute, ne traînez pas trop. Pour les férus du lore de Diablo, sachez qu'on a affaire à des éléments fabriqués par des nécromanciens venus de Torajan, avant d'atterrir au Kehjistan et au-delà. Plutôt intéressant, mais comment on obtient tout ça ? D'abord, il faut être abonné à Amazon Prime. Ensuite, allez sur la page officielle du cadeau gratuit et liez vos comptes Amazon et Blizzard. Une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur un bouton. C'est simple et efficace.

La saison 3 a fixée son rendez-vous

Au cas où vous auriez raté l'information, on va procéder à une piqûre de rappel. La saison 3 débutera officiellement le 23 janvier 2024, avec de belles nouveautés à prévoir. Elles n'ont pas encore été présentées, mais on sait qu'il faut s'attendre à des améliorations diverses et variées, et à l'introduction du Tournoi, un système de classement compétitif. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment eu d'annonce flamboyante pour mettre sur le devant la scène cette nouvelle saison. Toutefois, le tir va être rectifié.

Pour cause, les développeurs vont faire un point le jeudi 18 janvier 2024 à 18h00 (heure française) via un livestream. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur les changements de la saison 3. Au terme de la présentation, on aura droit à une séance de questions / réponses, alors n'hésitez pas à en poser sur le mystérieux DLC Vessel of Hatred. Pour rappel, sa fenêtre de sortie est toujours fixée en 2024, sans plus de précision.