Pour ceux qui hésitent à investir dans un jeu vidéo sans être certains de l'apprécier, Diablo 4 propose une excellente opportunité. Vous pouvez vous immerger dans son univers gothique sans débourser un centime. Par contre, c'est sur un temps assez limité. C'est bon à savoir.

Diablo 4 s'offre à vous

C'est une chance pour les passionnés de jeux de rôle et d’aventure. Du jeudi 26 octobre à 19h (heure de Paris) au lundi 30 octobre, Diablo 4 sera accessible gratuitement sur la plateforme Battle.net. Bien que l’expérience soit limitée — le niveau maximum des personnages s'arrêtant au niveau 20 — la diversité des classes et la durée de l'essai offrent une véritable immersion dans le jeu. Ce bref aperçu devrait suffire pour vous aider à déterminer si le jeu vous convient... ou non.

La bonne nouvelle c'est que la totalité du contenu de Diablo 4 sera entièrement accessible. De plus, pour célébrer Halloween, une remise de 25 % sera appliquée à l'achat de Diablo 4 pour ceux ayant profité de l’essai gratuit. Une opportunité de réaliser des économies substantielles si vous choisissez d'acquérir le jeu. L'avantage non négligeable de cette offre est aussi la conservation de votre progression en cas d'achat après la période d'essai. Et avec l'activation du cross-play, les joueurs de différentes plateformes pourront jouer ensemble et échanger librement au sein de la vaste communauté de Diablo. Vous n'avez donc même pas à vous poser la question de savoir sur quel support votre meilleur(e) ami(e) joue. Pas mal non ?

Diablo 4 veut rameuter du monde

Bien que cette offre gratuite soit une excellente nouvelle pour les joueurs, elle soulève certaines interrogations quant à sa nécessité. Il est indéniable que la saison 2 est un succès, et la majorité des joueurs s'accordent à le dire. L'expérience de jeu est agréable, les classes sont bien équilibrées et ne requièrent pas de réajustements. Cependant, il faut reconnaître que le jeu a traversé de nombreux obstacles et qu'une partie de la communauté s'est détournée de lui, sans vraiment y revenir. Pas assez en tout cas pour créer une base solide et durable de joueurs ? Difficile à dire.

Ce n'est là qu'un aspect parmi d'autres, mais si l’on prend l'exemple de Steam, on observe qu'il y a en moyenne environ 5500 joueurs connectés simultanément. Cela représente plus de deux fois moins qu'au moment du lancement. Cette donnée, bien que partielle, révèle un certain désintérêt pour le jeu, justifiant peut-être la mise en place d'une telle offre gratuite pour attirer de nouveaux joueurs et revitaliser la communauté.