Alors que Sanctuaire nouvelle génération en est encore à sa saison 4, Diablo 4 prépare déjà le terrain pour la suite. Si nous ne connaissons pas encore le thème de la saison 6, celle-ci proposera en tout cas de nombreuses fonctionnalités de type qualité de vie. depuis longtemps demandées par la communauté.

La saison 6 de Diablo 4 dévoile déjà quelques ajouts à venir

Avec le Butin Redynamisé, Diablo 4 a reçu des modifications plus que bienvenues s'agissant de son système de butin. Une sorte de nouveau départ pour le hack'n slash mythique de Blizzard. La saison 5 s'annonce de son côté riche en nouveautés prometteuses comme une sorte de mode faisant référence à Vampire Survivors et autres jeux du genre. Elle en profitera aussi pour ajouter des options d'accessibilité pour les joueuses et joueurs atteints de handicap.

La saison 6 prévoit également d'ajouter des fonctionnalités de type qualité de vie, en attendant de voir ce que Blizzard nous réserve en termes de nouvelles mécaniques. Sur ce terrain, il sera alors question d'améliorations s'agissant de la navigation dans le vaste monde ouvert qu'est le Sanctuaire de Diablo 4. Cela passera notamment par l'ajout automatique d'un point sur la carte lorsque nous sélectionnons une quête dans notre journal. Cela dressera également une ligne à suivre pour les joueurs, ainsi que des effets sonores pour aider les personnes atteintes de handicaps visuels. Enfin, une boussole s'intégrera à l'interface pour diriger les joueurs dans la bonne direction. À noter que ces fonctionnalités sont pour l'heure présentes sur le Serveur Public de Test de la saison 5. Elles seront toutefois introduites officiellement dans la sixième.

Doucement mais sûrement, Diablo 4 trace de son côté son chemin vers son très attendu DLC Vessel of Hatred, prévu le 8 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Première extension du jeu, elle nous proposera une toute nouvelle région à explorer, ainsi qu'une classe rappelant à s'y méprendre le Féticheur du troisième opus, avec une petite touche primale. Les animaux de compagnie du précédent jeu y feront également un retour remarqué.