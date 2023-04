Diablo 4 sera l’une des grosses sorties de juin. Après plus de dix ans d’attente, le quatrième épisode numéroté prépare doucement sa sortie. Maintenant que le jeu est passé Gold, autrement dit il est prêt à être imprimé et commercialisé, les développeurs se concentrent sur les derniers points à améliorer et sur les retours des joueurs à l’issue des deux week-ends de bêta. L’occasion pour Blizzard de vérifier certains choix en termes de gameplay et de jouabilité, l’éditeur préparant déjà de nombreux changements suite aux retours de la communauté. Les développeurs devraient néanmoins camper leur position sur certains aspects. L’un d’eux concerne d’ailleurs une fonctionnalité historique de la licence qui sera bien absente de Diablo 4 à son lancement.

Pas de carte overlay dans Diablo 4

L’équipe de Diablo 4 travaille actuellement d’arrache-pied sur certains changements. Blizzard a récemment communiqué une longue liste des modifications qui seront apportées suite aux retours des joueurs. Des donjons vont changer, les classes seront plus équilibrées et l’interface va être un peu retapée pile en amont du lancement du jeu le 6 juin prochain. Les joueurs ont en revanche fait un reproche qui restera sans suite pour le moment. Beaucoup regrettent en effet l’absence d'« overlay map », une fonctionnalité des plus utiles qui était pourtant bien présente dans l’ensemble des jeux de la licence. En réponse à un internaute sur Twitter, Rod Fergusson, le grand patron de Blizzard, a confirmé qu’elle ne sera pas proposée lors de la sortie de Diablo 4.

Les joueurs vont donc devoir se passer de cette option qui, rappelons-le, permettait de mieux se repérer dans le monde grâce à une carte superposée transparente qui apparaît au milieu de l’écran. Pour le moment du moins, car la porte ne semble en revanche pas entièrement fermée si l’on ne se base que sur le tweet en question. Les retours suite à ce commentaire sont néanmoins négatifs, les fans de la première heure se sentant privés d’une fonctionnalité vitale et d’un élément phare de la série. « Nous en avons absolument besoin », explique un fan au patron de Blizzard par exemple.

La carte Overlay dans Diablo 3

Il semblerait donc que Blizzard préfère laisser les joueurs découvrir le monde ouvert de Diablo 4 d’une autre manière, en les poussant à explorer par eux-mêmes qu’en se reposant uniquement sur une carte affichant les éléments clés de la map. Ils pourront néanmoins s’orienter grâce à la mini-map toujours disponible au coin de l’écran ou avec la carte complète disponible dans le menu du jeu.