Diablo 4 prépare tranquillement son futur, pendant que sa saison 2 bat son plein. C'est un beau succès, même si elle a connu un lancement difficile. Actuellement, les joueurs attendent avec impatience la saison 3 qui fut confirmée lors de la Blizzcon 2023. Il ne reste plus beaucoup de temps avant son arrivée, mais le studio a quand même prévu de quoi faire pour s'occuper. En effet, pour se préparer au nouveau contenu à venir, l'éditeur a ressorti du tiroir un événement bien connu des fans et n'a pas fait les choses à moitié.

Un bel événement gratuit de retour dans Diablo 4

Lors de la première saison, Blizzard a dévoilé un événement baptisé Mother’s Blessing (bénédiction de la mère). Il proposait un boost d'expérience et d'or à hauteur de 25% pendant quatre jours. Idéal si on a envie d'améliorer rapidement son personnage. Malheureusement, pour certains, c'était bien trop court, et le bonus n'était pas spécialement attractif. Qu'à cela ne tienne, la firme compte bien apprendre de ses erreurs. Elle l'a donc fait revenir dans Diablo 4, mais sous une forme différente, plus forte et attrayante : les gains d'XP et d'or sont maintenant augmentés de 35%, ce qui est plutôt conséquent.

En sachant que ça s'applique pour tout le monde (y compris donc pour les personnages créés sur le Royaume Éternel). La cerise sur le gâteau, c'est que sa durée a été allongée. Il se tiendra du 20 novembre 2023, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 27 du mois. C'est une excellente nouvelle à n'en pas douter, mais en vérité, on remarque que la saison 2 offre souvent ce genre de boost pour la communauté. On pense notamment aux événements Blood Harvest qui sont loin d'être avares en butins et expérience. De façon générale, il est plus facile de prendre des niveaux dans cette saison de Diablo 4. Un récent patch a même opéré des changements afin que les joueurs obtiennent davantage d'Aciers vivants. Et les développeurs ont visé juste vu les retours positifs.

Crédits : Blizzard

Le futur du jeu s'annonce dense

Vous l'aurez compris, Diablo 4 est riche en contenu, et ça va continuer d'être le cas dans les mois à venir. Par exemple, nous avons l'évènement Fléau de l'hiver qui prendra place du 5 au 21 décembre 2023. Voici d'ailleurs sa description qui donne l'eau à la bouche : « Éliminez les créatures démoniaques maudites et faites attention, car vous pourriez bien recevoir la visite inopportune de l’Horreur à cape rouge. Restaurez la place Hivernale et protégez l’ambiance festive ! ».

Mais ce n'est pas tout. La dernière édition de la Blizzcon fut l'occasion d'assister à l'annonce du DLC Vessel of Hatred dont la date de sortie est prévue pour 2024, sans plus de précision. Pour les fans, c'était déjà pas mal, mais la saison 3 a également pointé le bout de son nez. Elle arrivera en janvier prochain, et apportera quelques nouveautés dans la balance, dont une épreuve inédite : le tournoi. Elle se présentera sous la forme d'un donjon JcJ (Joueur contre Joueur) qui est décrit comme étant « non linéaire ».