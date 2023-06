Diablo 4 a été patché il y a peu, mais il semblerait que le jeu soit actuellement complètement cassé. Sur consoles et PC, il est totalement injouable. Mais il y a peut-être un espoir.

Nous en parlions il y a quelques heures, Diablo 4 a reçu un patch pour toutes ses versions plus tôt dans la journée. Quelques équilibrages et une correction de glitch plus tard, le jeu est finalement complètement cassé. Énormément de joueurs sont actuellement dans l’incapacité de se connecter au jeu. Autant vous dire que le ton commence à monter sur les réseaux sociaux.

Diablo 4 est totalement injouable, les joueurs sont en colère

Que ce soit sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ou PC, Diablo 4 a de très gros soucis de serveurs. Victime de son succès ? À l’heure où ces lignes sont écrites, il est impossible de se connecter au jeu pour un très grand nombre de joueurs. Impossible de rejoindre ne serait-ce que le menu principal et ce, même si c’est pour jouer en solo puisque pour rappel, Diablo 4 demande une connexion obligatoire pour se lancer.

Pour le moment, impossible de savoir d’où vient le problème. Sur le launcher du jeu, passé une file d’attente de plusieurs minutes, c’est un message d’erreur qui s’affiche. « Un problème est survenu lors de la connexion. Code 300202 ».

Crédit- Gameblog

Blizzard est sur le coup !

Pour le moment Blizzard n’a pas communiqué sur le sujet, mais se fait actuellement arrosé de commentaires fleuris sous ses publications Twitter et dans les forums du jeu. Si les développeurs doivent certainement déjà être au travail, pour le moment il n’y a aucune communication autre qu’un message partagé directement sur le lanceur. Blizzard affirme bien être en train de corriger le problème. Maintenant, ce que veulent les joueurs, c’est surtout un retour à la normale. Difficile à dire quant est-ce que tout rentra dans l'ordre. Blizzard avait prévenu que le lancement pourrait potentiellement avoir quelques couacs, et si jusqu'ici ça allait, il semblerait que le plantage actuel des serveurs nuise au plus grand nombre.

Et vous, vous arrivez à jouer à Diablo 4 ?