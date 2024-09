Après s'être laissé essayer gratuitement uniquement sur Steam le mois dernier, Diablo 4 retente l'expérience, cette fois tant sur PC que sur consoles PlayStation et Xbox. Il s'agit cependant encore d'un essai gratuit limité dans le temps. Peut-être trop limité dans le temps ?

Un nouvel essai gratuit à train d'Enfer pour Diablo 4

Chaque saison, Diablo 4 s'est paré d'une ou plusieurs offres d'essai gratuit sur une ou plusieurs plateformes. Alors que la saison 5 approche de son terme et pour marquer le coup avant l'arrivée de Vessel of Hatred et la la saison 6 début octobre, Blizzard retente donc l'expérience. Jusqu'au 23 septembre, Diablo 4 est ainsi jouable gratuitement sur PC via Battle.Net, mais également sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Attention toutefois, cet essai gratuit est limité dans le temps, mais également sur le niveau de vos personnages. Vous pourrez certes essayer toutes les classes actuellement présentes dans le jeu... mais seulement jusqu'au niveau 20. En sachant que le gain d'expérience a été sérieusement augmenté depuis la saison 4, atteindre ce palier ne prendra au maximum qu'une trentaine de minutes. Un bien maigre échantillon quand on sait que le niveau maximal dans Diablo 4 est fixé à 100.

L'offre d'essai gratuit est en tout cas disponible, si vous voulez vous laisser tenter par cette nouvelle aventure à Sanctuaire contre la Mère de l'Humanité, Lilith. Rappelons que la saison 5 actuellement en cours sur Diablo 4 prendra fin le 8 octobre, pour laisser la place à la saison 6, mais surtout au DLC Vessel of Hatred. Nouvelle histoire, nouvelle région, nouvelle classe, retours de mécaniques iconiques de la licence, cette extension fera-t-elle autant de bien au jeu de base que Reapers of Souls l'a fait pour Diablo 3 ? Rendez-vous dans quelques semaines à la poursuite de Mephisto, le Seigneur de la Haine, pour le découvrir.

Source : Compte officiel de Diablo sur X.com