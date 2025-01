La saison 7 de Diablo 4 est enfin arrivée, et Blizzard frappe fort pour l’occasion. Pendant une semaine, vous pouvez jouer gratuitement au jeu, mais ce n’est pas tout. Vous aurez également accès à la classe Sacresprit normalement réservée aux détenteurs de l’extension Vessel of Hatred. Une offre limitée qui tombe à pic pour découvrir ou redécouvrir cet univers sombre et captivant.

Une saison sous le signe de la magie pour Diablo 4

C'est donc acté pour Diablo 4. Blizzard offre une semaine gratuite dès maintenant jusqu’au mardi 28 janvier via Battlenet (PC donc). Cela inclut l’accès à la classe Sacresprit, qui apporte une dynamique inédite au jeu. Maîtrise des éléments, attaques puissantes et gameplay unique : cette classe est un vrai régal pour les joueurs en quête de nouveauté.

Pour les curieux ou les joueurs hésitants, c’est l’occasion parfaite de tester le jeu sans dépenser un centime. Et avec les améliorations de cette saison, Diablo 4 est plus accessible que jamais. La nouvelle saison met l’accent sur la sorcellerie avec un scénario inédit. L’arbre des Murmures, connu pour ses branches ornées de têtes humaines, se retrouve mystérieusement dépouillé. Ces têtes sont maintenant disséminées à travers Sanctuary, fusionnant avec d’autres ennemis pour créer une nouvelle menace : les Headrotten.

Votre mission ? Traquer ces créatures, récupérer les têtes et les ramener à l’arbre. En échange, un groupe de sorcières vous récompensera avec des pouvoirs uniques. Ces derniers permettent d’invoquer des monstres spectaculaires comme des crapauds géants ou des chauves-souris enflammées. De quoi pimenter vos combats et renouveler votre gameplay.

Une grande nouveauté

Avec la saison 7, Blizzard introduit dans Diablo 4 une fonctionnalité très attendue : l’Armurerie. Ce système vous permet de sauvegarder vos builds complets et de passer de l’un à l’autre en un clic. Fini les longues minutes passées à modifier chaque équipement ou compétence. Désormais, vous pourrez expérimenter librement et adapter votre style de jeu en un instant. Une amélioration majeure qui simplifie l’expérience, surtout pour les nouveaux joueurs.

Cette semaine gratuite est une opportunité en or, mais elle ne durera pas. Si vous voulez explorer le monde de Sanctuary, plonger dans cette nouvelle intrigue ou simplement essayer la nouvelle classe, ne tardez pas.

Source : Blizzard