Diablo 4, le renommé jeu d'action et de rôle, vient de lancer sa deuxième saison. C'est l'occasion pour les joueurs de découvrir du nouveau contenu, mais aussi de constater des modifications qui ne passent pas inaperçues. Mais de quoi s'agit-il précisément ?

Pour cette saison 2, Diablo 4 a revu son système de loot, le rendant particulièrement généreux en objets rares. Les joueurs se demandent même s'il ne s'agit pas d'un bug ou d'un exploit. Cependant, Blizzard assure que tout ceci est totalement volontaire. Les Blood Harvests, la nouveauté de cette saison, sont une version améliorée des Helltides, des événements temporaires qui s'emparent d'une partie de la carte. Tout comme les Helltides, les Blood Harvests sont peuplés de démons abandonnant une monnaie spéciale, qui peut être utilisée pour ouvrir des coffres à la recherche de trésors.

Au centre de ces zones, vous trouverez une icône en forme de crâne sur votre carte, indiquant le temps restant pour l'événement. C'est également là que se situent trois "Blood Lure Pedestals" que vous pouvez activer en utilisant des Blood Lures", des objets lâchés par les ennemis présents dans la zone. Chaque piédestal nécessite 50 Blood Lures pour être activé, et n'importe quel joueur présent dans la zone peut participer à cette activation. Tyler Colp, journaliste chez PC Gamer, a même réalisé une vidéo pour illustrer ces propos (lien de la vidéo sur Imgur).

Lors de la première saison, obtenir plusieurs objets légendaires avant le niveau 50 relevait de l'exception. Désormais, les légendaires s'accumulent à une vitesse stupéfiante, au point que cela peut sembler presque anormal. Néanmoins, Mike Ybarra, le président de Blizzard, affirme que c'est totalement voulu. Il a d'ailleurs répondu à un joueur sur Twitter à ce propos :

Juste par curiosité, as-tu déjà joué à la Saison 2 ? On a reçu énormément de retours positifs sur la Saison 1 à ce sujet. Du coup, on a fait des modifications et maintenant, le loot s'ajuste en fonction du niveau du monstre. En gros, à chaque niveau que tu gagnes, de nouveaux objets et de meilleur loots sont disponibles.