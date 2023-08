C'est un fait, plus le jeu est imposant plus ses bugs vont subir un effet loupe. C'est bien évidemment le cas pour le hack 'n' slash Daiblo 4 et son soucis de progression.

Depuis sa sortie le 5 juin dernier, Diablo 4 est hélas sujet à quelques problèmes d'équilibrage et de bugs. Aux dernières nouvelles, le plus gênant d'entre eux est un soucis qui empêche certains joueurs de progresser et de récupérer leurs récompenses dans la nouvelle saison depuis le 15 août. Suite à cela, Blizzard a dû communiquer officiellement pour s'exprimer sur une potentielle résolution.

Diablo 4 et le bal des bugs

Pas plus qu'un autre jeu, Diablo 4 ne semble pas spécialement en proie aux bugs mais il faut bien admettre qu'avoir une communauté géante engendre des soucis qui n'étaient pas prévus à la base. Ainsi lors du déploiement de la saison 1, certains ont eu la mauvaise surprise d'avoir de gros problèmes de progression. Tout commence avec un message sur les forums dans lequel un certain RoyalFlush explique de ne pas pouvoir débloquer des succès malgré des dizaines d'essais pour ouvrir des coffres. Suite à cela, d'autres utilisateurs du forum ont commencé à se plaindre de divers problèmes du genre. Il n'en fallait pas plus pour que le réseau social Twitter s'en empare et que Mike Ybarra en personne réagisse en apportant une réponse. Pour rappel l'homme est littéralement le président de Blizzard Entertainment. Voyez plutôt :

Joueur : Malheureusement, certains d'entre nous ne peuvent pas le faire en raison d'un bug. Mike Ybarra : Le problème sera résolu dans quelques jours, je pense que l'objectif est le 15 août.

De belles améliorations au programme

Outre la résolution d'un bug, Blizzard fait aussi la promesse de vouloir améliorer le fun de Diablo 4. C'est ainsi que lors d'une discussion au format tchat la semaine dernière, que l'éditeur américain a fait la promesse d'améliorer l'efficacité et l'amusement pour deux classes : le sorcier et le barbare. Pour le sorcier l'intention est d'améliorer la capacité de survie de celui-ci et d'améliorer les effets de la "malédiction du baiser". Pour le barbare il est question d'accélérer le rythme des combats et d'augmenter la génération de la fureur ainsi que la puissance de certains objets uniques. Bref, un très beau programme qui prouve une fois de plus que les développeurs semblent à l'écoute de la communauté. Reste maintenant à savoir si le bug de progression sera bel et bien résolu le 15 aout ou si il s'agit là d'une déclaration pour calmer la foule le temps de trouver le soucis.

De votre coté, que pensez-vous de Diablo 4 en l'état ?