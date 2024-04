Blizzard tiendra en effet le 2 mai à 20 heures chez nous un stream permettant d'officiellement annoncer une Saison 4 majeure à plus d'un titre pour Diablo 4, dont le lancement est prévu le 14 mai. Durant notre interview avec Joe Piepiera, directeur associé du jeu, et Colin Finer, designer en chef de la partie en ligne, nous avons notamment pu retirer un élément important de cette Saison, qui ne faisait alors l'objet que de rumeurs : le cadre de son histoire.

Le lore de Diablo 4 va se développer dans la Saison 4

Attendue le 14 mai, la Saison 4 de Diablo 4 revêt une importance cruciale pour Blizzard. Celle-ci entend en effet apporter de profonds changements au jeu de base, tant dans son système de butin et d'artisanat que dans le endgame. Tout ceci, nous le savions déjà depuis l'annonce du premier PTR du jeu, auquel nous avons également participé. Nous avons ainsi eu l'opportunité de nous entretenir avec les développeurs pour savoir quels enseignements ceux-ci ont retiré de cette phase de test.

Nous en avons également profité pour leur demander quel serait le thème de cette Saison 4. Pour rappel, les Saisons précédentes de Diablo 4 étaient centrées sur une thématique d'histoire et une mécanique de jeu précise : respectivement la Malfaisance, le Sang et les Machines. Pour la Saison 4, les plans de Blizzard ont légèrement changé, puisqu'il est ici surtout question d'une profonde refonte du jeu de base. Joe Piepiera a ainsi appelé cette nouvelle Saison celle du « Butin Ressuscité ». Il existera cependant bien une histoire derrière celle-ci.

« Les joueurs auront l'opportunité d'aider les Loups de Fer, une faction bien connue du Kehjistan dans Diablo 2 et 3. Ceux-ci sont engagés dans un combat sans fin contre les Vagues Infernales. En les aidant, vous augmenterez votre réputation auprès d'eux, avec à la clé de très belles récompenses », nous a indiqué Joe.

Un possible Âge d'Or en préparation pour Diablo 4 ? © Blizzard

Une interview riche d'enseignements

Pour rappel, les Vagues Infernales font partie des mécaniques endgame de Diablo 4. Dans la Saison 4, Blizzard entend drastiquement améliorer cette composante essentielle d'un hack'n slash. Ce non seulement en retravaillant les activités déjà existantes, mais aussi en y rajoutant la Fosse. Présente dans le PTR, celle-ci fonctionne peu ou prou comme les Failles Supérieures dans Diablo 3.

Nous nous sommes également, entre autres, entretenus avec Joe et Colin sur justement le nouveau parti pris par Blizzard s'agissant du endgame de Diablo 4. Pour les plus curieux, la pleine retranscription de notre interview avec les développeurs sera publiée incessamment sous peu. Sachez en tout cas qu'ils vous ont adressé un message tout particulier : « Nous sommes très excités par ce que nous avons préparé pour vous s'agissant des nombreuses et profondes améliorations que nous avons implémentées dans le jeu pour la Saison 4 ». Autrement, rendez-vous le 2 mai à 20 heures sur les chaînes Twitch et YouTube officielles de Blizzard pour tout savoir sur ce qui arrivera dans cette Saison majeure à plus d'un titre le 14 mai.