En plus de Street Fighter 6 et Final Fantasy 16 en fin de mois, Diablo 4 est assurément l'une des plus grosses sorties du mois de juin 2023. Un jeu extrêmement attendu qui a suscité presque autant de polémiques que de hype tout au long de son développement. Malgré les tumultes, le jeu est enfin sorti et se porte plutôt bien malgré un lancement quelque peu difficile. Quoi qu'il en soit, Blizzard a décidé de fêter la sortie de son poulain en offrant la possibilité aux joueurs de mettre la main sur plusieurs contenus gratuits.

De jolis cadeaux gratuits pour les joueurs de Diablo 4

C'était annoncé depuis un petit moment déjà, mais c'est désormais lancé. Une très grande campagne de Twitch Drop a été mise en route en même temps que la sortie de Diablo 4. Le principe de ce genre de campagne est simplement de récompenser les joueurs lorsqu'ils regardent du stream de Diablo 4.

Pour ce faire, c'est très simple, il suffit simplement de lier son compte Battle.net à son compte Twitch en se rendant sur le site officiel de Blizzard puis dans les paramètre de votre compte.

Cela fait, il vous suffira de regarder quelques heures de stream sur la chaîne de votre choix, tant que la chaîne a activé la campagne de drop.

À partir de là, vous cumulez des points qui remplissent une jauge vous permettant de gagner divers objets à récupérer directement via votre compte Battle.net, puis a transférer d'un simple clic dans votre jeu Diablo 4. Voici la liste des dates de disponibilité et des cosmétiques à gagner.

Du 5 juin 16h au 11 juin 23h59 (voleur, nécromancien) Regarder 3 heures de stream Skin de dagues Perce-dos mainbleue Skin d'épée (à une main) Crève-coeur mainbleue Regarder 6 heures de stream Coffre à emblème de matrone (voleur) Trophée de dos Faveur de la progéniture (nécromancien)

Du 12 juin 9h au 19 juin 8h59 (sorcier) Regarder 3 heures de stream Skin pour baguette Jette-sorts mainbleue Regarder 6 heures de stream Trophée de dos Tabernacle des runes des Enfers

(sorcier) Du 19 juin 9h au 26 juin 8h59 (druide) Regarder 3 heures de stream Diablo 4 Skin pour arme principale Tranche tête mainbleue (druide) Regarder 6 heures de stream Trophée de dos Source de la Mère

Du 26 juin 9h au 3 juillet à 8h59 (barbare) Regarder 3 heures de stream Skin pour masse Écrase-crâne mainbleue Regarder 6 heures de stream Trophée de dos Cape matriarcale



Vous pourrez retrouver l'intégralité des visuels des skins présentés ci-dessus directement sur le site officiel de Diablo 4. Notez par ailleurs que vous pouvez faire jusqu'à deux dons à vos créateurs favoris pour remporter une monture exclusive Instinct primal.