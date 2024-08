Après l'annonce de sa date de sortie avec un trailer des plus gores lors du dernier Xbox Games Showcase, le DLC de Diablo 4 nous accueille donc dans la jungle de l'Opening Night Live de la Gamescom avec une nouvelle bande-annonce. Place cette fois à du gameplay et plus de précisions quant aux nouveautés à venir dans Vessel of Hatred.

Retour en Enfer et en vidéo dans le DLC de Diablo 4

Comme promis par Xbox en annonçant un solide line-up de jeux présents à la Gamescom, Diablo 4 et son DLC figuraient parmi les têtes d'affiche de la cérémonie d'ouverture de la grand-messe du jeu vidéo à Cologne, en Allemagne. Nous avons ainsi eu droit à un nouveau trailer dont Blizzard a le secret, mais aussi du gameplay sur les nouveautés qui nous attendent dans la luxuriante jungle de Nahantu.

Déjà vue dans le second opus, cette région sauvage de Sanctuaire fait peau neuve dans Diablo 4, avec le solide moteur du hack'n slash dernière génération. Pour l'explorer avec plus de tranquillité, nous pourrons incarner la nouvelle classe de Vessel of Hatred : le Sacresprit. Un guerrier agile maniant la licence et invoquant les esprits pour terrasser les forces démoniaques. Cette classe et celles de Diablo 4 goût Vanilla ne seront pas les seuls dans ce combat infernal. Le DLC va en effet faire revenir les animaux de compagnie du troisième volet pour nous aider à ramasser les ressources lâchés par nos adversaires. Les Mercenaires, disponibles quant à eux dans le second épisode, feront également leur grand retour. Nous pourrons les équiper et les faire évoluer en notre compagnie. Ceux-ci ont d'ailleurs eu droit à une attention spéciale dans le présent trailer.

Enfin, le DLC de Diablo 4 introduira une nouvelle mécanique endgame : le donjon aux multiples facettes, une sorte de raid en groupe, avec de nombreux périls, mais un colossal butin à la clé. Un programme plutôt alléchant à la poursuite du Seigneur de la Haine, Mephisto, père de Lilith, le grand méchant du jeu de base. Rendez-vous le 8 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series pour explorer tout cela, ou sur place à Cologne pour essayer tout cela.

Source : Diablo sur YouTube