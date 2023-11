Diablo 4 nous montre enfin son premier DLC et fait une énorme annonce dans la foulée. Ça s'annonce monstrueux et les fans de la licence vont adorer !

Ça y est, la BlizzCon est lancée et Blizzard commence à dégainer les grosses annonces. Les festivités ont commencé dès la cérémonie d'ouverture, comme chaque année d'ailleurs. Diablo 4 était bien entendu présent, ça va de soi, et il nous a annoncé une excellente nouvelle concernant l'avenir du jeu et son DLC.

Oui, la première extension payante de Diablo 4 s'est enfin montrée. Le grand patron de la franchise, Rob Fergusson, accompagné de Tiffany Watt et Chris Wilson, deux producteurs, sont venus nous annoncer ce qui arrivera prochainement dans Diablo 4. Après être revenus sur les dernières nouveautés de la saison 2, ils nous ont annoncé l'arrivée d'autres contenus, notamment des anneaux tout droit issus de la saison 1, mais également de nouveaux défis comme un événement permettant d'affronter un nouvel boss Uber, Uber Uriel, et de gagner un emblème parangon exclusif. Un événement de Noël a également été annoncé, mais aucune information n'a filtré pour le moment.

Le DLC de Diablo 4 se montre enfin !

Mais le clou du spectacle n'est nul autre que la première présentation du prochain DLC. Ce n'est pas une surprise puisque plusieurs extensions ont bien été confirmées par Blizzard dès le départ, mais c'est la première fois que ce premier DLC se montre. Les fuites disaient donc vrai, en tout cas, à première vue. La première extension de Diablo 4 s'appellera Vessel of Hatred et débarquera courant 2024. Le DLC se concentrera bel et bien sur Mephisto, comme les récentes leaks l'avaient suggéré. Par ailleurs, on visiterait bien d'anciennes régions aperçues dans Diablo 2 notamment, un retour aux sources donc, mais pas seulement puisque des régions inédites seraient visiblement de la partie.

Enfin, et c'est peut-être là la plus grosse annonce de cette prise de parole, une nouvelle classe encore jamais vue dans l'univers de Diablo fera son entrée. Pas de nom encore, mais si l'on en croit les fuites, elle s'appellerait Spiritborn et serait très liée à la nature. Ça serait dans le ton dans la mesure où Vessel of Hatred nous fera voyager à travers des jungles denses. Pas d'information supplémentaire pour le moment, mais l'équipe de Diablo 4 tiendra un stream Feu de Camp dès demain pour nous donner de plus amples informations. Le rendez-vous est pris.