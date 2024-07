L'extension Vessel of Hatred de Diablo 4 sortira le 8 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Mais un ajout majeur sera présenté avant cela, très bientôt même.

Diablo 4 va lancer sa saison 5 le 6 août 2024 et a déjà teasé des fonctionnalités pour la saison 6. Le hack'n'slash de Blizzard n'a pas le temps de niaiser visiblement. Le programme est donc chargé pour les développeurs qui, en plus, doivent terminer le DLC Vessel of Hatred. Des informations sur cette extension sont sorties au mois de juin, mais une nouvelle prise de parole est nécessaire afin de détailler l'une des plus grandes nouveautés de ce contenu très attendu.

Un nouvel événement pour le DLC de Diablo 4

Le DLC Vessel of Hatred de Diablo 4 sera disponible le 8 octobre 2024 sur consoles et PC. Une extension qui ajoute une nouvelle zone, la région de Nahantu et ses jungles hostiles, un mode PvE HL en co-op, des Familiers pour récolter l'or et les matériaux d'artisanat, une campagne inédite, des donjons et bastions additionnels, et la classe Sacresprit. Elle fera d'ailleurs l'objet d'une présentation live spéciale dès le 18 juillet 2024 à 20h (heure française).

« Regardez la présentation pour un aperçu complet de la classe qui arrive dans Diablo 4 Vessel of Hatred. Les développeurs discuteront de la conception de la classe, du gameplay, de son histoire et de bien d'autres choses encore » déclare Blizzard.

Et l'arrivée de cette classe est un véritable événement, car c'est un personnage encore jamais vu dans Diablo 4 ou même dans toute l'histoire de la franchise. « Pour l’extension, on s’est demandés si l'on devait capitaliser encore sur un classique ou quelque chose de nouveau. Toute l’équipe a le sentiment que c’est notre responsabilité d’apporter de nouvelles choses au jeu. Donc on veut faire évoluer le monde d’une façon un peu différente et la nouvelle classe était le meilleur moyen de le faire » nous a expliqué Brent Gibson, associate game director lors de la BlizzCon 2023.