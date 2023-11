Diablo 4 a détaillé ses prochaines nouveautés, en dehors du gros DLC Vessel of Hatred, et a révélé des premières informations sur la saison 3 du jeu.

Blizzard Entertainment a fait honneur à ses plus grandes licences lors de la Blizzcon 2023. Un nouveau personnage d'Overwatch 2 a ainsi été dévoilé, et des extensions WoW ont été également divulguées. L'éditeur a aussi accordé du temps à Diablo 4 avec une longue discussion portant sur les futures contenus à attendre.

Blizzard révèle les nouveautés à venir dans Diablo 4

La Blizzcon 2023 ne pouvait pas se passer de Diablo 4, l'un des jeux phares de cette année 2023, et accessoirement, l'une des plus grandes franchises Blizzard Entertainment. Qu'il y a t-il à retenir de l'intervention des équipes du jeu ? Le trailer d'annonce du DLC Vessel of Hatred. La première extension payante qui sera disponible en 2024 sur consoles et PC. Ce contenu inédit, qui devrait être bien imposant, poursuivra l'histoire déjà commencée en ramenant les joueurs dans la jungle de Nahantu. En complément des classes accessibles, le DLC en ajoutera une nouvelle encore inconnue.

Parallèlement à cela, Diablo 4 se mettra à jour avec un patch 1.2.2 dès demain, mardi 7 novembre. Une mise à jour qui corrigera des bugs généraux et spécifiquement liés à la Saison du sang, ainsi que des problèmes concernant les quêtes, la jouabilité, l'accessibilité et diverses autres choses. Dans le cadre de l'événement Agressions sanguines, la « Santé du pilier » sera rehaussée de 75% à 85% et le temps de récupération réduit de 3 à 1 seconde. Ce patch agrémentera aussi Diablo 4 avec cinq nouveaux anneaux malfaisants récupérables dans les royaumes saisonniers comme éternels.

Il y a également du changement afin d'optimiser les objets pour le contenu de haut niveau. « Pendant la saison du sang, en réponse aux commentaires de la communauté, l’occultiste affichera désormais un aperçu des affixes potentiels disponibles avant que l’objet sélectionné ne soit enchanté ». Si vous cherchez un défi, l'Abattoir de Zir sera là pour répondre à vos besoins de dépassement. « L’abattoir de Zir est un défi ultime, et nous vous recommandons de n’utiliser que vos meilleures configurations ainsi que vos personnages au sommet de leur puissance au niveau 100. Veuillez noter que toutes les récompenses obtenues dans l’abattoir de Zir durent jusqu’à la fin de la saison du sang ». Cependant, il faudra attendre le 5 décembre prochain pour y participer, jusqu'au 23 janvier 2024, et boucler le dernier palier du périple saisonnier de Diablo 4.

Crédits : Blizzard.

Une fenêtre de sortie et des détails pour la saison 3 de Diablo IV

Du 5 au 21 décembre 2023, Diablo 4 organise l'événement Fléau de l'hiver. « Éliminez les créatures démoniaques maudites et faites attention, car vous pourriez bien recevoir la visite inopportune de l’Horreur à cape rouge. Restaurez la place Hivernale et protégez l’ambiance festive ! » (via Blizzard). C'est quoi la suite ? La saison 3 qui devrait débarquer en janvier 2024, sans date plus précise. Néanmoins, l'éditeur a déjà donné un léger aperçu des nouveautés avec une nouvelle épreuve : Le tournoi. Un donjon JcJ « non linéaire » où le but est de réaliser les meilleurs scores possibles en utilisant à bon escient les compétences. « Les personnages-joueurs devront récupérer des preuves de puissance pour contribuer à leur score global. Elles pourront être obtenues en tuant des monstres et en détruisant des objets dans Le tournoi ».

Les classements hebdomadaires vous rappelleront les enjeux de la compétition. « Les classements hebdomadaires permettent de suivre les scores entre les personnages en mode Extrême et en mode Normal, entre la taille du groupe et les classes ». Si vous êtes parmi les plus talentueux, vous atteindrez le « Panthéon ancestral », mais gare au relâchement, car les compteurs sont remis à zéro chaque semaine.