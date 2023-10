Le 17 octobre dernier, Blizzard Entertainment a lancé sa très attendue Saison 2, baptisée "Saison du Sang", pour Diablo 4, introduisant ainsi une nouvelle et terrifiante menace vampirique à éradiquer du Sanctuaire. Surprise supplémentaire, vous pouvez également profiter de plusieurs semaines consécutives de Twitch Drops à remporter.

De belles surprises pour Diablo 4

En effet, en soutenant vos streamers préférés tout en les observant repousser l'invasion de vampires dans Diablo 4, vous aurez la possibilité de gagner des armes issues de la prestigieuse collection Orichalque. En d'autres termes, c'est du loot gratuit qui n'attend que vous pour équiper vos héros. Pas mal non ?

Semaine 2 : Barbare et Druide

Du 24 octobre, 21h CEST au 31 octobre, 20h59 CET

Récompense : cosmétique d'arme "Marteau Orichalque"

Barbare et Nécromancien

Du 31 octobre, 20h CET au 7 novembre, 20h59 CET

Récompense : cosmétique d'arme "Épée longue Orichalque"

Druide

Du 7 novembre, 21h CET au 14 novembre, 21h CET

Récompense : cosmétique d'arme "Bâton Orichalque"

L'accès aux récompenses de la Saison du Sang n'exige pas nécessairement de posséder une édition spéciale de Diablo 4. Vous pouvez tranquillement collecter vos Twitch Drops et, une fois prêt, les utiliser dans le jeu après l'achat. Pour associer vos comptes Twitch et Battle.net, une visite rapide sur le site de Battle.net suffit pour lier les deux, et vous voilà prêt.

Les participants aux Twitch Drops peuvent utiliser une variété de plateformes pour collecter et réclamer leurs récompenses, y compris les navigateurs web sur PC et Mac, ainsi que les applications Twitch pour Android et iOS. Cependant, il est important de noter que les applications Twitch sur les consoles de jeux, les smart TVs et autres appareils TV ne supportent pas cette fonctionnalité.

Blizzard a conçu le système de Twitch Drops pour être flexible et accommodant. Vous n'êtes pas obligé de rester sur une seule chaîne pour accumuler votre temps de visionnage ; vous pouvez naviguer entre vos créateurs de contenu Diablo 4 préférés sans perdre vos progrès. Gardez à l'esprit que regarder plusieurs chaînes en même temps ne vous permettra pas d'accélérer le processus.

Une fois que vous avez suffisamment regardé des streams et que les récompenses sont prêtes à être réclamées, n'oubliez pas de les revendiquer via Twitch. Vous avez un délai de 7 jours après la réclamation pour les lier à votre compte Battle.net, sinon elles expireront.

Que pensez-vous de ces Twitch Drops pour Diablo 4 ? Est-ce le genre de contenu qui pourrait vous intéresser ?