Diablo 4 et Sanctuaire célèbrent en ce moment Halloween à leur macabre manière, avec des contenus gratuits et un événement définitivement dans le thème.

Cette célébration d'Halloween dans Diablo 4 prend d'ailleurs un nom tout indiqué : le Festival Macabre. Celui-ci a commencé le 29 octobre au soir et se terminera le 5 novembre à 19 heures chez nous. Au programme : un Boucher facétieux, et des contenus gratuits à récupérer en se connectant simplement au jeu. On vous détaille tout cela.

Des bonbons ou de la viande pour célébrer Halloween sur Diablo 4

Du 29 octobre au 1er novembre, Diablo 4 propose chaque jour à ses joueurs de récupérer du contenu gratuit rien qu'en lançant le jeu (à condition de ne pas être arachnophobe). La rotation de ces contenus gratuits s'opère à midi. Si vous avez manqué celui du 29 octobre, il est encore possible de récupérer celui du 30 octobre avant le début de l'après-midi. Ensuite, vous pourrez obtenir les deux dernières récompenses relatives à l'événement du Festival Macabre de Diablo 4.

Si jamais vous avez manqué le coche après le 1er novembre, vous pourrez cependant toujours récupérer les contenus gratuits qui vous manquent en vous rendant dans la boutique du jeu avant le 6 novembre à 9 heures (heure de Paris). Voici en tout cas les contenus gratuits offerts chaque jour dans le détail ci-dessous, avec une thématique très centrée sur les araignées. Âmes sensibles à ces petites bêtes s'abstenir donc :

29 octobre : monture Hôte de la réclusion

monture Hôte de la réclusion 30 octobre : trophée de monture Torche à flamme d’ichor

trophée de monture Torche à flamme d’ichor 31 octobre : trophée de monture Flacon de réclusion

trophée de monture Flacon de réclusion 1er novembre : armure de monture Équipements de réclusion

Outre ces contenus gratuits, le Festival Macabre de Diablo 4 propose également un événement à part jusqu'au 5 novembre. Pour cela, rendez-vous à n'importe quel autel dans un donjon. En l'activant, le Boucher vous fera jouer au jeu de hasard mortel baptisé « De la Viande ou une Friandise ». Soit il se sentira généreux et vous couvrira de présents, soit il décidera de rajouter votre viande fraîche au menu des Enfers. Activez donc les autels à vos risques et périls !

Les contenus gratuits à récupérer pour Halloween, dans toute leur gloire macabre. © Blizzard

