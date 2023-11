Après un mauvais départ initié par la saison 1, Diablo 4 semble enfin reprendre du poil de la bête. Blizzard est formel, ses efforts fournis sur la seconde saison ont permis de faire revenir les joueurs sur le hack’n slash. Il faut dire que les développeurs n’y sont pas allés de main morte avec une tonne de changements déployés ces dernières semaines, tous (ou presque) répondants spécifiquement aux retours des joueurs. Les esprits semblent donc enfin apaisés, mais l’éditeur ne compte pas ménager ses efforts. Preuve en est avec la dernière mise à jour, qui a ajouté cinq nouveaux anneaux malfaisants récupérables dans les royaumes saisonniers comme éternels, mais aussi le contenu à venir. Mais avant l’arrivée du premier DLC et de la saison 3, Blizzard a encore un petit cadeau pour vous.

Du contenu gratuit pour Diablo 4

La distribution de cadeaux touche à sa fin. Ces dernières semaines, l’éditeur s’est associé au géant du e-commerce américain pour offrir de belles récompenses à l’ensemble des joueurs de Diablo 4. La nouvelle campagne de Twitch Drops approche donc de son terme, sans que l’on ne sache si elle sera suivie par une nouvelle vague par la suite. Elle aura permis aux plus assidus de récupérer du contenu gratuit pour certaines classes, dont les Barbares, Nécromanciens et les Druides. Et ce sont justement les forces de la nature qui sont encore à l’honneur pendant quelques heures. Jusqu'au 14 novembre à 21h, heure française, vous pouvez encore récupérer gratuitement le cosmétique d'arme "Épée longue Orichalque" pour les Druides.

Pour ce faire, il vous suffit simplement de visionner au minimum 4h de streaming sur Diablo 4 auprès des streameurs ayant activé les Twitch Drops. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de regarder qu'un seul streamer et à visionner son contenu d'affilée. On rappelle cependant que vous pouvez très bien laisser tourner la diffusion en fond sans la regarder et en coupant le son, cela comptabilisera bien votre temps de visionnage. Vous pourrez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops, mais il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits sur la page de votre inventaire. Pour ce faire, cliquez simplement sur l'icône de votre profil sur Twitch, allez dans « Drops et récompenses ».