Camarades étripeurs de démons, druides baroudeurs, sorcières élémentaires, chasseresses d’esprits… Blizzard à un petit cadeau à vous faire pour fêter l’une des périodes les plus importantes pour l’univers de Diablo 4, Halloween. Il faut dire que la fête la plus horrifique de l’année sied plutôt bien à la boue, le sang et la tripaille de morts-vivants. Du coup, quelques évènements auront lieu en jeu, mais ce sera surtout une période propice pour récolter de petits cadeaux : des objets cosmétiques totalement gratuits.

Diablo 4 vous fait des cadeaux pour Halloween

Diablo 4 a le vent en poupe depuis le lancement de son excellente extension Vessel of Hatred, très largement félicité par la critique et les joueurs. Chez nous, le DLC a vraiment conquis notre brave Geralt de Reeves qui a bien eu du mal à décrocher. Il faut dire qu’il y a presque tout ce que l’on peut espérer d’une bonne extension. Du nouveau contenu, une campagne intéressante, une flopée de nouveaux objets, un peu plus d’endgame et surtout une nouvelle classe inédite, carrément géniale à jouer en plus de ça.

Cerise sur le gâteau, Diablo 4 n’oublie pas de continuer à s’alimenter d'événements spéciaux au fil des saisons. Prochainement, c’est le Festival Macabre qui battra son plein en Sanctuaire. Plusieurs jours de festivité pour célébrer Halloween du 29 octobre au 5 novembre 19h (heure de Paris). Durant cette période, non seulement vous pourrez participer à quelques activités uniques, comme le « De la viande ou une friandise », un jeu de hasard proposé par Le Boucher lui-même, mais ce sera surtout l’occasion de mettre la main sur du contenu totalement gratuit.

Tous les objets gratuit à récupérer pendant le Festival Macabre

Pour ce faire c’est simple, il faudra tout bonnement se connecter à Diablo 4 chaque jour durant le Festival Macabre pour réclamer son cadeau. On parle ici de cosmétiques pour votre monture, mais pas que… Il faudra toutefois faire attention puisque les objets disparaîtront définitivement dès le 6 novembre à 9h pétante. Vous voilà prévenu. « Tous les jours à midi, du 29 octobre au 1er novembre, vous pourrez récupérer un élément cosmétique recouvert de toiles d’araignée tout droit issu de l’antre de Sarat en cadeau dans la boutique en jeu. »

29 octobre : monture Hôte de la réclusion

: monture Hôte de la réclusion 30 octobre : trophée de monture Torche à flamme d’ichor

: trophée de monture Torche à flamme d’ichor 31 octobre : trophée de monture Flacon de réclusion

: trophée de monture Flacon de réclusion 1er novembre : armure de monture Équipements de réclusion

Diablo 4 est actuellement disponible sur consoles et PC, au même titre que son DLC Vessel of Hatred. L’évènement Festival Macabre ainsi que tout le contenu gratuit le sera également.